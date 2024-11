Mercatini di Natale di Rango, in Trentino: le date e gli eventi

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: Pro Loco Borgo di Rango Il Borgo di Rango, uno dei borghi più belli d’Italia, a Natale si trasforma

Dal 16 novembre al 31 dicembre, per 17 giornate, il Borgo di Rango, in provincia di Trento, apre le sue porte ai visitatori, offrendo un’esperienza natalizia unica che va oltre la semplice visita. Già, i Mercatini di Natale di Rango, tra i più belli in Italia, si rinnovano nel 2024 con tante novità: un’offerta ampliata e nuove attività per esplorare il territorio e le sue tradizioni.

Durante le giornate di festa, gli antichi vicoli del borgo si animano con stand allestiti all’interno di suggestivi volti in pietra, grotte, cantine e solai delle case, creando un’atmosfera unica, dove la storia e la tradizione si fondono con l’incanto delle festività natalizie. I Mercatini di Rango si distinguono per un’ambientazione straordinaria e fuori dal comune: ogni giorno le vie del borgo risuonano delle note di fisarmoniche e dei canti popolari dei cori della valle, mentre case e strade sono adornate con addobbi artigianali realizzati in ceramica, legno, materiali di recupero e tessili.

Le specialità locali

Come sempre, i Mercatini di Rango offrono un viaggio anche nei sapori del territorio, con un’area dedicata alle specialità enogastronomiche locali: formaggi, confetture e miele, salumi, noci, patate, vino e dolci tipici. Tra le bancarelle si trovano anche prodotti naturali per il benessere, come creme, oli profumati, tisane, candele e profumi, perfetti per un momento di relax o come idea regalo.

Non solo Rango

Quest’anno l’esperienza si amplia anche ai paesi vicini. A Balbido, noto per i murales che decorano le case, si trovano nuovi stand natalizi ai piedi della “Stria”, la strega di bambù e legno alta 10,77 metri, riconosciuta dal Guinness dei Primati come la più alta al mondo. Durante i mercatini, i visitatori possono scoprire la storia di questa figura affascinante e ammirare l’arte dei murales. A Balbido, i bambini e le bambine possono provare un giro sui pony, accompagnati lungo un breve percorso.

Anche Cavrasto si trasforma per l’occasione, diventando un suggestivo presepe a cielo aperto. Gli abitanti hanno allestito numerosi presepi artigianali, con incantevoli scene della Natività e della vita quotidiana.

Fonte: Pro Loco Borgo di Rango

Per chi desidera conoscere la storia e i segreti di Rango e dei suoi dintorni, sono organizzate visite guidate che esplorano le bellezze naturali e artistiche di Rango e Balbido. Le guide locali conducono i visitatori alla scoperta dei murales e raccontano storie legate al territorio, con la possibilità di degustare piatti tipici e prodotti locali in un’esperienza sensoriale completa. Ogni giorno alle 11 si può inoltre partecipare a un trekking ad anello, che include una degustazione di prodotti tipici locali al Mercatino di Natale.

Quando si svolge

I Mercatini di Rango si svolgono nei giorni 16-17, 23-24, 30 novembre e 1, 7-8, 14-15, 21-22, 26, 28-29-30-31 dicembre, dalle 9.30 alle 18.30. Tutti i giorni sono il giorno giusto per andarci, perché sempre sono previste attività per grandi e piccini.

Fonte: Pro Loco Borgo di Rango

Come arrivare a Rango

Per raggiungere il Borgo di Rango in auto da Trento, prendere l’autostrada del Brennero A22 e uscire a Trento Sud. Dall’uscita del casello, seguire le indicazioni per Madonna di Campiglio fino a Comano Terme-Ponte Arche (circa 30 km), poi seguire la direzione Bleggio fino a Rango (7 km). Da Brescia, invece, è consigliata la SS del Caffaro fino a Comano Terme-Ponte Arche (100 km).

Parcheggio e collegamenti

Per agevolare i visitatori, quest’anno è stato aggiunto un parcheggio a Fiavè, da cui parte un comodo bus navetta diretto al Borgo di Rango. Con il biglietto del bus navetta è possibile ottenere uno sconto sull’ingresso al Museo delle Palafitte di Fiavè.