Giordania, una destinazione sicura (che punta al Giubileo 2025)

Al proprio stand al TTG di Rimini quest’anno la Giordania si è presentata con altri 36 partner, a testimonianza del fatto che il Paese desidera lanciare un messaggio ai visitatori italiani della più importante fiera b2b del turismo in Italia. Un messaggio di sicurezza per fornire anticipazioni sulle strategie di marketing e promozione di Visit Jordan, l’ente del turismo giordano, per il 2025.

La Giordania è un Paese pacifico e una delle destinazioni di viaggio più sicure al mondo. Basti pensare che è al 17° posto su 119 Paesi nell’indicatore di Sicurezza e Protezione del Travel and Tourism Development Index 2024 del World Economic Forum. Abbiamo incontrato Justin Abu Manza, Assistant Marketing Director, Visit Jordan per parlare delle novità che ci aspettano in Giordania. A partire dal Giubileo 2025 quando si invitano i turisti a visitare i luoghi di pellegrinaggio cristiani della Giordania.