Clima e temperature di Hanoi: quando fare un viaggio in Vietnam?

Consigli e informazioni sul clima e la temperatura ad Hanoi per capire quale sia il periodo migliore per organizzare un viaggio in Vietnam.

Il Vietnam è un paese che suscita spesso un grande interesse: la sua posizione geografica e la sua forma sono due elementi chiave da conoscere per organizzare un viaggio da quelle parti. Ci possono essere, infatti, delle decise differenze geografiche tra le varie parti di questa nazione. Per esempio, il clima e la temperatura di Hanoi possono non essere le stesse di un’altra città molto visitata come Ho Chi Mihn, ovvero l’antica Saigon. La capitale del Vietnam è un luogo molto buono per iniziare la scoperta di questa nazione asiatica.

Questa città non si trova sulla costa e si è sviluppata lungo il corso del Fiume Rosso, altro elemento che contribuisce molto all’umidità presente in tutto l’arco dell’anno. Cosa aspettarsi dal meteo in una città come Hanoi?

L’inverno ad Hanoi: probabilmente la stagione migliore per il Vietnam

Fare un viaggio in Vietnam è un qualcosa che riempie gli occhi e l’anima di ricordi belli. A maggior ragione se vissuto nella stagione migliore per avventurarsi in giro per Hanoi o magari puntare dritti a esplorare il Nord del Vietnam. Tra la fine di dicembre e la fine di febbraio, Hanoi registra solitamente un clima più fresco del solito ma, soprattutto, molto più secco.

Questo periodo viene accompagnato dalla consueta pioggia che arriva di sovente sui cieli del Vietnam ma, di norma, si tratta sempre di precipitazioni leggere e poco persistenti. Questo è il momento dell’anno in cui si registrano sempre i valori minimi di precipitazioni: stiamo parlando di circa 25 mm in un mese. La temperatura si aggira tra i 15° e i 20°, rendendo la scoperta delle cose più belle da vedere ad Hanoi più semplice e piacevole, data la mancanza di forte caldo e pesante umidità.

La primavera ad Hanoi: temperature ancora miti e piacevoli

La primavera, in questa parte del Vietnam si vive soprattutto nei mesi di marzo e di aprile. Dopo questo range temporale, si inizia già a parlare di estate. Anche questi mesi primaverili rendono molto piacevole un viaggio in Vietnam. Le temperature si alzano leggermente rispetto all’inverno ma va tenuto conto che le piogge passano a a circa 120 mm medi in un mese.

L’aumento delle precipitazioni porta anche a un lieve innalzarsi dell’umidità che resta, comunque, più contenuta rispetto ad altri momenti. Questa stagione rende il Vietnam un giardino fiorito.

L’estate ad Hanoi: la stagione per veri avventurieri

In Vietnam, si considera estate il periodo tra maggio e la fine di settembre. Questi mesi corrispondono a quelli utilizzati maggiormente dai viaggiatori italiani per recarsi in Vietnam e, in generale, in Asia. Se stai progettando la tua avventura proprio in quel periodo, sappi che affronterai la vera umidità che solo il sud-est asiatico sa regalare.

L’estate ad Hanoi porta con sé temperature che vanno dai 35° ai 38°, spesso con una percentuale di umidità che tocca il 90%. Questo è considerato il vero periodo delle piogge in Vietnam: le precipitazioni medie di un mese, in questo momento dell’anno, si aggirano attorno 270 mm, ovvero dieci volte tanto il mese di gennaio.

Questo non deve spaventare nessun viaggiatore perché il Vietnam sa dare tanto in tutte le stagioni. Basta partire con la giusta attrezzatura e restare aggiornati il più possibile sulle condizioni meteo locali.

Autunno ad Hanoi: una stagione affascinante

L’autunno è il momento dell’anno considerato quello più affascinante per fare un viaggio in Vietnam. L’umidità dell’estate si affievolisce e le temperature restano molto buone, senza portare le ondate di calore eccessive tipiche dell’estate. La colonnina di mercurio registra un range climatico tra i 18°e i 28°. La media delle precipitazioni si attesta intorno ai 70 mm in un mese, quantità decisamente più leggera rispetto a quella dei mesi estivi.

In questo momento dell’anno, per esempio, è particolarmente indicato per visitare Da Nang o per recarsi nella meravigliosa Ha Long Bay.