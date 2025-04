Consigli pratici, pass ferroviari e dritte low cost per viaggiare in modo economico in Giappone tra templi, metropoli e natura in vista dell'Expo 2025

Fonte: iStock Torre di Osaka e vista della pubblicità al neon

Il Giappone è una delle mete più affascinanti al mondo ed è molto ambita dai turisti italiani. Questa destinazione viene però spesso percepita come molto costosa. Tuttavia, con alcuni accorgimenti e una precisa pianificazione, è possibile esplorare il Paese del Sol Levante senza restare al verde. Con l’Expo 2025 a Osaka alle porte, è il momento perfetto per organizzare e pianificare un viaggio ricco di esperienze spendendo poco.

Pianifica con anticipo e viaggia in bassa stagione

Prenotare voli e alloggi con largo anticipo può garantire tariffe più vantaggiose. Se si può restare flessibili con le date di viaggio e considerare anche periodi di bassa stagione, si possono sicuramente trovare offerte e voli più convenienti riducendo così ulteriormente i costi. Utilizzare app e siti web per monitorare e confrontare offerte e promozioni delle varie compagnie aeree e volare di notte sono altri modi efficaci per risparmiare sul viaggio. Il periodo primaverile della fioritura dei ciliegi, è senza dubbio uno dei più cari.

Fonte: iStock

I mesi di ottobre, novembre e febbraio, quando le temperature sono miti, sono perfetti per trovare offerte vantaggiose. Dovendo prenotare anche voli interni con le compagnie giapponesi – Japan Airlines (JAL) o All Nippon Airways (ANA) – per risparmiare è consigliato acquistare i biglietti nazionali insieme a quelli internazionali.

Sfrutta il Japan Rail Pass per risparmiare sugli spostamenti in loco

Il Japan Rail Pass è uno strumento indispensabile per i viaggiatori che desiderano muoversi in modo conveniente in Giappone. Questa meta è infatti perfetta per i viaggi in treno: un mezzo puntuale, comodo e veloce. Il Japan Rail Pass nazionale, disponibile da 7, 14 o 21 giorni, è un biglietto molto comodo e solitamente più economico, rispetto a singole prenotazioni, che permette di visitare il Paese con i treni. Questo, offerto da sei compagnie del gruppo JR, offre corse illimitate sulla maggior parte delle linee ferroviarie eccetto poche eccezioni che riguardano solo gli Shinkansen sulle linee Nozomi e Mizuho.

Ci sono poi anche abbonamenti ferroviari a livello regionale se si desidera visitare solo una precisa zona del Giappone. Sicuramente sono più convenienti rispetto al Japan Rail Pass nazionale se non si effettua un viaggio in lungo e in largo per il Paese.

Fonte: iStock

Ecco i dettagli dei singoli pass suddivisi per zone.

Hokkaido Rail Pass

Chi possiede l’Hokkaido Rail Pass può utilizzare tutti i treni JR Hokkaido, ad eccezione dell’Hokkaido Shinkansen e del treno SL Fuyu-no-Shitsugen, entro un determinato periodo di tempo.

Pass ferroviario JR East-South Hokkaido

Questo pass ferroviario è valido per viaggi illimitati sui treni nel Giappone orientale e nell’Hokkaido meridionale durante il periodo specificato.

JR EAST PASS, area di Tohoku

Per visitare la magnifica regione settentrionale del Tohoku, si può usare il JR East Pass, che copre l’area vasta e diversificata del Tohoku.

JR EAST PASS, area di Nagano, Niigata

Per esplorare la zona intorno a Nagano e Niigata si consiglia invece il JR East Pass.

JR TOKYO Wide Pass

Se si soggiorna a Tokyo ma si desidera anche esplorare i dintorni durante il viaggio, si suggerisce di acquistare il TOKYO Wide Pass. Il pass consente l’accesso a famose destinazioni turistiche come: il lago Kawaguchiko (Fuji), la penisola di Izu e Nikko. In questo modo sarà facile godersi un viaggio unico nella metropoli di Tokyo e nei suoi dintorni.

Hokuriku Arch Pass

Se il viaggio in Giappone è principalmente a Tokyo e Osaka via Nagano, Toyama e prefetture di Ishikawa e Fukui l’ideale sarebbe usare l’Hokuriku Arch Pass. Durante questo itinerario, molto popolare nel Paese, si può sfruttare al meglio il tempo grazie al Rail Pass.

Pass turistici JR Central

La JR Central offre vari pass turistici per visitare le famose attrazioni nelle regioni di Chubu e Hokuriku. Con quattro pass diversi, si possono visitare località famose come Shirakawa-go, Takayama e Kanazawa, Kumano Kodo e Ise, il Monte Fuji, il percorso alpino Tateyama Kurobe e tanto altro ancora.

Abbonamenti ferroviari JR-West: intercity, regionali, Giappone occidentale

Anche la compagnia ferroviaria JR West offre diversi abbonamenti. Il pass copre il viaggio a Kyoto e Osaka e si può anche proseguire verso ovest fino a Toyama e Kanazawa o in alternativa a sud verso Okayama e Hiroshima.

Pass ferroviario ALL SHIKOKU

L’ALL SHIKOKU Rail Pass offre ai viaggiatori viaggi illimitati su tutte e sei le linee ferroviarie dell’isola di Shikoku durante una vacanza in Giappone.

JR KYUSHU RAIL PASS: interurbano, regionale, Isola di Kyushu

Se desideri esplorare più approfonditamente l’isola giapponese di Kysushu, puoi acquistare uno speciale JR Pass per la regione.

Attrazioni gratuite e spostamenti alternativi al treno

Molte attrazioni in Giappone sono gratuite o richiedono un biglietto d’ingresso simbolico. Templi, santuari, parchi e musei municipali offrono esperienze culturali autentiche senza gravare sul budget. Informarsi sulle giornate a ingresso gratuito o sugli sconti per studenti e turisti può ulteriormente ridurre le spese.​

Per gli spostamenti alternativi al treno si possono usare i seguenti mezzi pubblici:

nelle città come Tokyo, si può usare pass suica o Pasmo per spostarsi in metropolitana,

autobus a lunga percorrenza.

Alloggi economici: capsule hotel e ostelli

Per risparmiare sull’alloggio, soprattutto in città grandi come Tokyo e Osaka, si possono considerare i capsule hotel, che offrono spazi compatti ma confortevoli e sono ideali soprattutto per i viaggiatori solitari.

Fonte: iStock

Gli hostel e le guesthouse rappresentano un’altra opzione economica e sono spesso dotati di spazi comuni perfetti per quei viaggiatori che amano socializzare durante il viaggio. Prenotare con anticipo, utilizzare piattaforme di confronto prezzi o approfittare di offerte last minute può aiutare a trovare le migliori offerte senza scadere nella qualità o nella pulizia – che in Giappone tocca i massimi livelli.

Cibo delizioso a prezzi accessibili

Mangiare bene in Giappone non significa necessariamente spendere tanto. I konbini – convenience store – come 7-Eleven e Lawson, sono perfetti per pause valoci e offrono pasti pronti – come sushi e onigiri – a prezzi economici. Si possono poi cercare i negozi 100 yen, come Daiso, dove acquistare snack e prodotti alimentari locali.

Expo 2025 a Osaka: un’occasione imperdibile

Dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, Osaka ospiterà l’Expo 2025 sull’isola artificiale di Yumeshima. Con il tema “Progettare la società futura per la nostra vita“, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 paesi e presenterà innovazioni in vari settori.

L’Expo promette di essere un’esperienza unica e anche l’occasione perfetta per visitare il Giappone durante questo anno.