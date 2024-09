Prossima fermata Hoa Lu, l’antica capitale del Vietnam

Fonte: iStock Lo scenario mozzafiato in cui è immersa Hoa Lu, Vietnam

A pochi chilometri da Hanoi – nella provincia di Ninh Binh – si trova, immersa in un luogo placido, tranquillo e, a tratti, sonnolento Hoa Lu: l’antica capitale del Vietnam. Più di mille anni fa questa città era un vivace punto di riferimento politico e culturale, scelta appositamente dal re Dinh Tien Hoang durante la dinastia Dinh (968-980 d.C.) come capitale grazie alla sua lontananza dai confini settentrionali della Cina, condizione che la faceva godere di una grande posizione strategica. Oggi, buona parte dei fasti, della ricchezza e dello splendore che la caratterizzavano sono andati perduti e, con essi, anche molti templi, mura e santuari. Nonostante ciò, ci sono ancora molte cose che l’ex capitale vietnamita può offrire a chiunque si accinga ad attraversare le sue strade, offrendo una fotografia affascinante di questa splendida terra. In questa guida abbiamo raccolto tutto quello che devi sapere su Hoa Lu per organizzare al meglio il tuo viaggio. Dalla storia alle cose da vedere, prepara lo zaino e parti per un viaggio nella storia del Vietnam!

Un tuffo nel passato: la storia di Hoa Lu

Per capire le origini di Hoa Lu è fondamentale ripassare la storia delle tre dinastie che ne hanno plasmato la storia. Di seguito trovi un piccolo riassunto dei protagonisti e delle vicende delle tre dinastie.

La dinastia Dinh (968-980)

Prima dell’unificazione, il Vietnam era suddiviso in piccoli regni e territori controllati da sovrani locali. Fu solo con l’ascesa di Dinh Bo Linh, generale militare di grande carisma e dalla forte leadership che, nel 968, il paese venne unificato e a governarlo fu proprio il generale che si autoproclamò imperatore prendendo il nome di Dinh Tien Hoang. Una delle prime mosse politiche dell’imperatore fu la fondazione del primo stato centralizzato del Vietnam, il Dai Co Viet. Come la storia ci insegna, non c’è Stato che tenga senza una capitale. Così, l’imperatore Dinh Tien Hoang scelse la città di Hoa Lu per questo ruolo centrale, proprio perché era immersa tra le montagne e circondata da corsi d’acqua diventando un punto di difficile accesso da parte degli invasori. Hoa Lu, in questo periodo storico, vide un e enorme sviluppo urbano con la costruzione di edifici, strade e templi. Tuttavia, il regno della dinastia Dinh ebbe vita breve, il suo imperatore venne ucciso insieme alla sua famiglia e il Vietnam piombò in un lungo periodo buio e incerto.

La dinastia Le (980-1009)

A succedere Dinh Tien Hoang, fu il generale Le Hoan che prese le redini dello stato mantenendo Hoa Lu come capitale. In questa fase storica, il Vietnam fu vittima di molti tentativi di invasione ma Le Hoan riuscì a difendere il suo Stato in modo impeccabile, accompagnandolo in una nuova fase di florido sviluppo del quale beneficiò anche la capitale stessa. Il suo status di centro di potere continuò ad accrescere a consolidarsi. Oltre all’importanza politica, Hoa Lu divenne anche un importante centro spirituale poiché la dinastia Le ne promosse lo sviluppo religioso e culturale ordinando la costruzione di templi e luoghi sacri dove poter onorare antenati e divinità.

La dinastia Ly (1009-1225)

Dopo la fine della dinastia Le, prese il trono Ly Thai To dando vita a una delle dinastie più longeve di tutta la storia del Vietnam: la dinastia Ly. Una delle mosse strategiche più significative del nuovo imperatore fu proprio il trasferimento della capitale del Vietnam dalla prosperosa Hoa Lu a Thang Long (quella che oggi conosciamo come Hanoi). La scelta di spostare la capitale fu giustificata dalla posizione strategica dell’attuale Hanoi su importanti rotte commerciali per l’intera regione e per l’epoca. Anche se Hoa Lu perse il suo titolo di capitale, la dinastia Ly ne promosse comunque lo sviluppo mantenendola un fulcro spirituale e culturale di grande rilevanza per il popolo vietnamita.

Hoa Lu oggi: cosa vedere cosa fare nell’antica capitale del Vietnam

Grazie al suo mantenimento nel corso dei secoli, oggi Hoa Lu è un’importante pagina di storia capace di raccontare l’identità culturale del Vietnam, nonché un luogo di grande bellezza naturale. Tra i resti delle sue mura e dei suoi templi sopravvissuti si rincorrono fatti storici, leggende e miti che ti invitiamo a scoprire qualora stessi progettando un viaggio in quella splendida terra che è il Vietnam. Abbiamo raccolto, in questa guida, tutte le esperienze da provare e le attrazioni da visitare durante la tua visita a Hoa Lu. Partiamo!

Cosa vedere a Hoa Lu: le attrazioni più importanti

Se ami la storia e le grandi testimonianze del passato, allora Hoa Lu ha molte cose da offrirti. Esplorandole una a una, le sue attrazioni ti prenderanno per mano e ti accompagneranno in un viaggio alla scoperta delle radici della splendida Hoa Lu. Ecco tutte le attrazioni che non devono assolutamente mancare all’interno del tuo itinerario di viaggio.

Tempio di Re Dinh Tien Hoang

Costruito in onore del primo imperatore del Dai Co Viet, il tempio dedicato a Dinh Tien Hoang, è una costruzione spettacolare, maestosa e imponente. Ad aggiungere un tocco di magia è senza dubbio la posizione del tempio in una cornice di splendide montagne che regalano uno scenario suggestivo capace di fare gola agli appassionati di fotografia. Varcando la soglia del tempio ti troverai di fronte a una grande statua raffigurante l’imperatore Dinh Tien Hoang e i suoi tre figli. Il tempio, costruito in legno, trasmette una forte sensazione di solennità che palesemente affonda le radici in una storia millenaria.

Tempio di Re Le Dai Hanh

Più piccolo del tempio Dinh, nelle vicinanze di quest’ultimo si trova il santuario dedicato a Le Dai Hanh, fondatore della dinastia Le. Nonostante le dimensioni più ridotte, l’esterno del tempio gode di una bellezza eterea e la sua presenza è, ancora oggi, simbolo di grande rilevanza per la vita spirituale vietnamita. L’interno è altrettanto suggestivo, con la statua dell’imperatore e con il suo piccolo museo di reperti storici.

Pagoda Nhat Tru

Fonte: iStock

Un altro edificio d’importanza spirituale è la Pagoda Nhat Tru, la cui traduzione letterale è: pagoda della colonna unica. Visitando questo splendido monumento religioso del X secolo ti troverai a fare i conti con una delle testimonianze più antiche di architettura religiosa vietnamita. Questa pagoda deve il suo nome alla grande colonna in pietra che si erge al suo centro e sulla quale sono incise decorazioni e iscrizioni buddiste. Quando sarai qui chiudi gli occhi, goditi il silenzio e la tranquillità che questo luogo ti trasmette e, se lo vorrai, potrai anche provare a chiuderti in un momento di profonda meditazione.

Grotta di Am Tien

Questo sito storico è, senza dubbio, uno dei luoghi più intrisi di fascino dell’ex capitale del Vietnam. Incastonata in un meraviglioso scenario naturale, la grotta è circondata da un lago placido e da scogliere che si tuffano a picco nelle sue acque. Oltre al forte impatto visivo di questo luogo, ciò che ne determina il fascino è soprattutto la sua storia. La Grotta di Am Tien, infatti, fu adibita in origine a prigione durante la dinastia Dinh e questa vicenda diede vita ad alcune splendide leggende che continuano a essere narrate e trasmesse di generazione in generazione. Una visita in questo luogo siamo sicuri ti toglierà il fiato.

Cosa fare a Hoa Lu: le esperienze da provare assolutamente

Oltre a passeggiare per l’antica capitale del Vietnam, respirare la sua atmosfera storica e visitare le sue attrazioni più iconiche, ci sono anche diverse esperienze che potrai provare mentre ti troverai lì e sono:

Partecipare a escursioni in barca: da Hoa Lu partono diverse escursioni organizzate in barca alla scoperta delle località limitrofe di Trang An o Tam Coc . Queste due destinazioni sono celebri per la loro bellezza surreale, punteggiate da grotte carsiche, corsi d’acqua cristallini e grandi formazioni rocciose.

da Hoa Lu partono diverse escursioni organizzate in barca alla scoperta delle località limitrofe di o . Queste due destinazioni sono celebri per la loro bellezza surreale, punteggiate da grotte carsiche, corsi d’acqua cristallini e grandi formazioni rocciose. Visitare le colline vietnamite e i campi di riso: un’altra attività imperdibile è un’escursione attraverso i sentieri che ti conducono ai campi di riso e alle colline circostanti. Lasciati trasportare dalla voglia di scoperta ed esplora gli incredibili paesaggi rurali del Vietnam.

un’altra attività imperdibile è un’escursione attraverso i sentieri che ti conducono ai campi di riso e alle colline circostanti. Lasciati trasportare dalla voglia di scoperta ed esplora gli incredibili paesaggi rurali del Vietnam. Prova la cucina tipica di Hoa Lu: se sei uno di quei viaggiatori che per entrare in sintonia con un luogo ha bisogno di scoprire a tutti i costi la sua tradizione culinaria, allora Hoa Lu saprà stupirti. Potrai sederti in qualche ristorante locale e provare i piatti tipici della capitale, come la carne di capra di montagna, il riso bruciato o la lumaca di montagna.

Hoa Lu: informazioni utili per organizzare il viaggio

Dopo averti narrato la storia dell’antica capitale del Vietnam e dopo averti mostrato cosa puoi vedere e cosa puoi fare in questa splendida città, è il momento di aiutarti a organizzare la tua visita. Di seguito trovi una schema con tutte le informazioni utili e pratiche per la pianificazione della tua esplorazione di Hoa Lu.

Quando visitarla: il momento migliore per visitare Hoa Lu è la stagione secca , e cioè da ottobre ad aprile. In questi mesi potrai godere di un clima ottimale caratterizzato da temperature miti e assenza di piogge. I mesi estivi, invece, andrebbero evitati in quanto il caldo potrebbe diventare particolarmente aggressivo e le piogge più frequenti.

il momento migliore per visitare Hoa Lu è la , e cioè da ottobre ad aprile. In questi mesi potrai godere di un caratterizzato da temperature miti e assenza di piogge. I mesi estivi, invece, andrebbero evitati in quanto il caldo potrebbe diventare particolarmente aggressivo e le piogge più frequenti. Come raggiungerla: l’antica capitale del Vietnam si trova a circa 100 km a sud di Hanoi. Le modalità più semplici per raggiungerla sono l’autobus – prendendolo dalle stazioni di Giap Bat o My Dinh di Hanoi – e il treno i cui biglietti costano da 90.000 a 200.000 VND.

l’antica capitale del Vietnam si trova a circa Le modalità più semplici per raggiungerla sono l’autobus – prendendolo dalle stazioni di Giap Bat o My Dinh di Hanoi – e il treno i cui biglietti costano da 90.000 a 200.000 VND. Costi di accesso: visitare Hoa Lu richiederà il pagamento degli ingressi ai luoghi principali, inclusi i due templi. La maggior parte delle attrazioni costano circa 20.000 VND (meno di 1 euro). Alcune attrazioni – tra cui la Grotta di Am Tien – possono richiedere un biglietto extra con prezzi che oscillano intorno ai 30.000 VND.

Con questa guida ti abbiamo raccontato tutto su Hoa Lu, l’antica capitale del Vietnam. Ora non ti resta che preparare le valigie e partire per questo incredibile viaggio nel tempo, alla scoperta di una delle epoche più affascinanti dell’intera storia del Vietnam. Lasciati accompagnare dai fatti e dalle leggende, per scoprire i templi dedicati ai grandi imperatori, le sue mura storiche e i suoi magnifici palazzi. Ascolta le storie degli antenati, ammira le splendide bellezze naturali che Hoa Lu ha da offrire e tuffati in un’esperienza senza eguali. Nonostante il tempo sia passato come una grande pioggia monsonica e abbia cancellato molti degli edifici storici, Hoa Lu è, ancora oggi, un luogo estremamente affascinante e suggestivo dove storia e leggenda, miti e racconti – trasmessi di generazione in generazione – riecheggiano tra i suoi edifici narrando incredibili storie fatte di disfatte e di conquiste, di successi e di insuccessi. Lasciati stupire dalla tranquillità della Grotta di Am Tien, dall’imponenza dei templi di Dinh Tien Hoang e Le Dai Hanh e dalla serenità della Pagoda Nhat Tru e rifletti sul coraggio e la resilienza che il popolo vietnamita ha sempre dimostrato di avere, superando enormi avversità. Noi siamo pronti a scommettere che Hoa Lu sarà capace di rubarti un pezzetto di cuore, e tu?