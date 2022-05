C’è un nuovo motivo per andare a Bilbao e si trova al Guggenheim Museum

Circondata dalle montagne verdeggianti e suggestive nella Spagna Settentrionale, e protetta da queste alla stregua di un tesoro prezioso, troviamo una città portuale e industriale che incanta viaggiatori e turisti provenienti da tutto il mondo.

Stiamo parlando di Bilbao, capitale de facto dei Paesi Baschi, la città dei grattacieli e dei gioielli architettonici contemporanei che hanno segnato indissolubilmente il suo rinnovamento, che l’hanno resa una capitale del design.

Tra tutti gli edifici in città, che colpiscono per forme e design futuristici, fantascientifici e avanguardisti, c’è lui, il Guggenheim Museum, la vera star di Bilbao. Ed è proprio in occasione delle celebrazioni del 25º Anniversario che la statua iconica e antistante alla struttura è stata rinnovata. Ed è bellissima.

C’era una volta Puppy

Correva l’anno 1992 quando, l’artista americano Jeff Koons, mostrava alla città di Bilbao e al mondo intero la sua opera d’arte. Si trattava di Puppy, una scultura realizzata in acciaio inossidabile e ricoperta di piante e fiori che rappresentava un cucciolo canino della razza West Highland White Terrier.

Oggi Puppy è ancora lì, di fronte al Museo Guggenheim di Bilbao. Simbolo, icona e anche un po’ mascotte di quel rinnovamento cittadino che affonda le sue origini in quel legame indissolubile tra l’edificio dell’architetto canadese Frank O. Gehry e la stessa città.

Perché vi parliamo di Puppy, oggi, ve lo sveliamo subito. In occasione del 25° anniversario dalla fondazione, la scultura di Jeff Koons è stata rinnovata, facendo naturalmente eco al motto lanciato quest’anno, L’arte ispira il futuro, e a tutti gli eventi del calendario 2022 che comprendono una serie di proposte combinate di mostre, concerti ed eventi culturali.

Il nuovo vestito di Puppy

Perché questo è il motivo migliore per organizzare un viaggio a Bilbao è presto detto. Il 25° anniversario della fondazione rappresenta il momento perfetto per andare a scoprire la suggestione, la meravigliosa e il significato che lo stesso Museo rappresenta, in città e nel mondo. Fin dalla sua inaugurazione, infatti, è diventato un punto di riferimento artistico e culturale a livello mondiale. Ed è proprio per celebrare questo momento che Puppy si è rifatto il look.

Dopo un grande lavoro, terminato questa primavera, il Museo Guggenheim Bilbao ha svelato la nuova immagine di Puppy. L’abituale processo di sostituzione delle 38000 piante che ricoprono interamente questa scultura floreale, che si tiene due volte l’anno, in questa occasione ha svelato un nuovo Puppy, ancora più straordinario di come lo era prima.

Tutto merito di Jeff Koons, il creatore della scultura, che proprio in occasione della celebrazione del 25º Anniversario ha collaborato con le curatrici del Museo per creare un nuovo abito per Puppy.

L’enorme cucciolo di West Highland White Terrier, quest anno, sfoggerà prevalentemente il bianco. La presenza di altri fiori colorati serve a definire contorni e rilievi. Gli esemplari utilizzati per il nuovo volto della scultura floreale sono stati petunie, begonie, dimorfoteche, allissi e balsamiche bianche.

Da quando è stato installato diversi anni fa davanti all’ingresso dell’iconico Museo, Puppy ha ricevuto milioni di visitatori, tantissimi dei quali l’hanno immortalato in istantanee condivise trasformandolo in una star.

Per ammirare Puppy in tutto il suo splendore monocromatico, che più si avvicina alla razza che rappresenta la scultura, occorrerà attendere qualche altra settimana per la fioritura completa. E allora sì che questa opera sarà meravigliosa.