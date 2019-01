Trenitalia: biglietti con posto in piedi su Frecce ed Intercity

editato in: da

Il treno è da sempre stato uno dei mezzi prediletti dei pendolari abituati a spostamenti continui, brevi o lunghi che siano.

Diramati in tutto il territorio, permettono di raggiungere le più svariate destinazioni in poche ore. Spesso, però, proprio grazie alla copertura di quasi tutte le città italiane, riuscire a prenotare un ticket nel giorno ed orario preferito diventa difficile.

Trenitalia, infatti, soprattutto nei periodi di grande affluenza di passeggeri, legati principalmente ai giorni di festa o nei weekend, tende ad esaurire velocemente la disponibilità di posti, rendendo complicati gli spostamenti. Fino a pochi anni fa era possibile ottimizzare l’eventuale carenza di posti prenotando un biglietto “non numerato”, quindi con un posto “non garantito”, che avrebbe permesso di viaggiare ugualmente, utilizzando i sedili reclinabili dei corridoi.

Con l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto, tecnologici e ad alta velocità, però, questa “tradizione” si era andata perdendo.

Negli ultimi giorni, a sorpresa, Trenitalia ha deciso di sperimentare una vendita di biglietti che permetterà ai viaggiatori di prenotare ed acquistare il proprio senza avere la garanzia di potersi poi sedere, facendo, quindi, un passo indietro. Il test partirà dalle linee degli Intercity e delle Frecce e il prezzo del ticket, ovviamente, sarà al pari di quello di seconda classe.

Non saranno molti i posti a disposizione (si partirà con un margine di 30), ma tutto fa pensare ad una operazione destinata a tornare effettiva. Esattamente come lo è stata fino al 2015, quando l’azienda, su invito dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, sospese il servizio.

Sicuramente l’idea riuscirà a coniugare le esigenze di prezzo a quelle di viaggio, permettendo di approfittare anche delle ultime offerte proposte. Ad esempio, grazie ai travel books offerti dal sito, sarà possibile visitare le più gettate mete italiane dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Unesco in maniera ancora più veloce e semplice.

Inoltre, per l’anno appena iniziato, Trenitalia prevede diverse offerte che potrebbero abbinarsi e coniugarsi perfettamente con questa possibilità. Tra le iniziative dedicate ai passeggeri delle Frecce e degli Intercity esiste, infatti, un’offerta che permette di viaggiare con i propri amici, applicando uno sconto significativo per ogni passeggero che sceglie di muoversi in gruppi da 2 a 5 persone.

Un nuovo modo per risparmiare, senza rinunciare alla comodità.