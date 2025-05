Le migliori destinazioni estive da raggiungere in traghetto

Viaggiare via mare modifica il ritmo di ogni vacanza, ma perché scegliere se si possono raggiungere più destinazioni? Le migliori offerte per l'estate 2025

Fonte: iStock Dubrovnik

C’è qualcosa di magico nel partire via mare d’estate. L’odore di salsedine nell’aria, la linea sottile dell’orizzonte che si allarga davanti a noi, la sensazione che il viaggio sia già cominciato, molto prima di mettere piede a destinazione. Il traghetto diventa un ponte tra la quotidianità e l’avventura, un invito lento e affascinante a cambiare ritmo.

Con Ferryhopper, l’estate si pianifica all’insegna della libertà, scegliendo tra destinazioni estive in traghetto che promettono isole, coste e itinerari su misura. Portare con sé l’auto, viaggiare con il proprio amico a quattro zampe e costruire un percorso personalizzato evitando i costi elevati dei noleggi non è mai stato così semplice.

Sardegna e Corsica, due perle in un solo viaggio

Chiudi gli occhi e immagina strade che si perdono tra spiagge dorate, boschi profumati e scogliere che sfidano il cielo. La Sardegna è tutto questo, e molto di più. Facilmente raggiungibile via mare, l’isola è una delle destinazioni estive in traghetto più amate, complice la possibilità di portare l’auto e muoversi liberamente tra calette nascoste e borghi senza tempo alla scoperta dell’entroterra, ancora poco battuto dal turismo di massa.

Ma l’avventura non finisce qui. Da Santa Teresa di Gallura, bastano meno di sessanta minuti di traversata per approdare a Bonifacio, in Corsica, con i suoi bastioni medievali a picco sul mare. Un itinerario combinato possibile grazie a Ferryhopper, che ti permette di intrecciare due isole straordinarie in un unico viaggio senza rinunce.

Fonte: iStock

Sicilia e isole minori, l’avventura continua

Sotto il sole cocente e tra il profumo degli agrumi, la Sicilia ti accoglie come una vecchia amica. Raggiungerla via nave con la propria auto e, perché no, il proprio animale domestico, significa avere il tempo dalla propria parte: niente attese snervanti, solo voglia di scoprire.

E da Palermo il viaggio può continuare. Una breve navigazione ti conduce a Ustica, dove la natura domina incontrastata tra acque cristalline e sentieri selvaggi. Oppure si può partire alla volta delle Eolie o delle Egadi, isole ideali per una giornata fuori dal tempo o una “mini-crociera” tra fuoco, vento e mare. Con Ferryhopper, costruire un tour tra questi arcipelaghi diventa semplice, fatto di scelte sempre nuove.

Fonte: iStock

La Croazia tra coste, città storiche e isole da esplorare

Le onde raccontano storie antiche lungo le coste della Croazia. Dal traghetto che parte da Ancona verso Spalato o da Bari verso Dubrovnik, ogni arrivo è una scoperta: città che brillano di pietra bianca, mercati profumati, porti pieni di vita.

E il vero sogno? Saltare da un’isola all’altra, lasciandosi trasportare dal vento. Da Spalato a Hvar, da Dubrovnik a Korčula o Sipan, le destinazioni estive in traghetto qui si trasformano in un mosaico di esperienze.

Albania e Corfù, il road trip che non ti aspetti

C’è un’energia speciale quando il viaggio è scoperta inattesa. Imbarcarsi da Ancona verso Durazzo o da Brindisi verso Valona significa aprire la porta su un’Albania che lascia senza fiato tra spiagge dorate, montagne selvagge, città sospese tra Oriente e Occidente.

Con l’auto al seguito, ogni angolo è a portata di mano. E se l’impulso di una fuga improvvisa prende il sopravvento? Da Saranda, il traghetto ti porta in meno di un’ora a Corfù, per assaporare un assaggio di Grecia tra ulivi secolari e mare turchese. Una deviazione che aggiunge poesia a un road trip già straordinario.

Fonte: iStock

Grecia, la regina delle isole

La Grecia non ha bisogno di presentazioni perché il suo richiamo è da sempre irresistibile. Dai porti di Ancona, Venezia, Bari e Brindisi partono traghetti che ti conducono verso Patrasso o Igoumenitsa, porte d’accesso a un’estate infinita.

Una volta sbarcati, il viaggio continua. Da Atene partono le rotte verso le Cicladi, il Golfo Saronico, le isole ioniche. Con Ferryhopper, si può combinare più tratte e più isole, costruendo un’estate su misura, fatta di approdi lenti e scoperte luminose. Tra mulini a vento, templi antichi e spiagge bianchissime, ogni viaggio via mare in Grecia diventa poesia.

Fonte: iStock

Perché scegliere di viaggiare in traghetto

Viaggiare via mare non è solo un modo per spostarsi. È scegliere un ritmo diverso e di certo più libero. Portare l’auto, viaggiare con il proprio animale oppure ancora riempire il bagagliaio senza pensieri e risparmiare sui noleggi. I vantaggi del traghetto sono concreti e immediati.

Ma c’è di più. Grazie a Ferryhopper, le destinazioni estive in traghetto si trasformano in esperienze su misura con itinerari flessibili per scoprire rotte meno battute, partendo con la certezza che ogni tratta è già parte del viaggio.