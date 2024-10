Tempio della Letteratura di Hanoi, guida completa

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Tempio della Letteratura, Hanoi, Vietnam

Il Tempio della Letteratura di Hanoi, conosciuto come Van Mieu nella lingua locale, è uno dei più antichi e prestigiosi complessi religiosi del Vietnam. Oltre a essere un importante sito storico e culturale, rappresenta un luogo di culto per molti studenti che vi si recano per pregare in vista di esami e studi futuri. Fondato nel 1070, è considerato il primo ateneo del Paese, noto come l’Accademia Imperiale, dove per secoli si sono formati i più illustri studiosi del paese. Oggi è una tappa obbligata per chi visita Hanoi, non solo per la sua bellezza architettonica ma in quanto rappresenta una vera immersione nella cultura e nella storia del Vietnam.

Storia del Tempio della Letteratura

Il Tempio della Letteratura fu fondato dall’imperatore Ly Thanh Tong per onorare il filosofo cinese Confucio. In seguito, il figlio del sovrano creò un nuovo complesso, l’Accademia Imperiale, destinato a formare i membri della famiglia e della corte reale, inclusi nobili, principi e burocrati, secondo i principi del Confucianesimo, una dottrina che ha avuto una profonda influenza sulla vita politica, sociale ed etica del Vietnam. Nel 1253, il tempio aprì le porte anche ai comuni cittadini più meritevoli, che potevano studiare per un periodo variabile tra 3 e 7 anni. Il curriculum era fortemente influenzato dalla cultura imperiale cinese, includendo lo studio della calligrafia, della letteratura e della poesia.

L’architettura del Tempio della Letteratura

Nonostante il passare del tempo e le devastazioni causate dalle guerre, il tempio ha conservato intatta la sua bellezza architettonica e il suo valore culturale, e tuttora è possibile ammirare l’architettura unica del complesso Van Mieu in tutto il suo splendore. Circondato da mura in mattoni, il tempio si estende su un’area di circa 54.000 metri quadrati ed è articolato in cinque cortili principali, ognuno con uno stile distintivo.

Il Grande Cancello Centrale

L’ingresso avviene attraverso il Grande Cancello Centrale, composto da tre ingressi, i cui elementi architettonici sono disposti in modo armonioso e simmetrico, conferendo alla struttura un aspetto maestoso e imponente. In passato, la porta centrale veniva aperta solo in occasioni speciali ed era riservata al re e agli alti funzionari, mentre i comuni cittadini e gli studiosi confuciani potevano accedere attraverso i due portali laterali, chiamati rispettivamente “Ta mon” e “Huu mon” (La Porta Sinistra e La Porta Destra).

Sulla sommità campeggia la figura di un pesce, simbolo di perseveranza e successo negli studi. Secondo una leggenda vietnamita, i pesci che riuscivano a superare le onde più alte dell’oceano venivano trasformati in potenti draghi, un’analogia utilizzata per incoraggiare gli studenti a superare tutte le difficoltà per raggiungere il successo negli esami.

Il Primo Cortile (Dai Trung Mon)

Dopo aver attraversato il Grande Cancello, ci si ritrova nel cortile Dai Trung Mon, caratterizzato da un’atmosfera serena e verdeggiante. A destra e a sinistra, si trovano due cancelli chiamati rispettivamente Cancello del Talento e Cancello della Virtù, che simboleggiano le aspettative della nobiltà vietnamita per l’educazione nazionale.

Il Secondo Cortile (Khue Van Cac)

Il padiglione Khue Van Cac, noto come il Padiglione della Costellazione, è il simbolo del Tempio della Letteratura. Costruito nel 1805, è composto da quattro pilastri di mattoni con una struttura in legno sopraelevata. Ogni dettaglio è stato scolpito con motivi tradizionali dai migliori artigiani reali, che hanno reso questo padiglione una delle opere d’arte più apprezzate nel tempio.

Fonte: iStock

Il Terzo Cortile (Pozzo di Thien Quang)

Il Pozzo di Thien Quang, è un ampio bacino d’acqua di forma quadrata che rappresenta la terra, mentre il cerchio in cima al padiglione rappresenta il cielo. Questo simbolismo esprime il desiderio di armonia tra cielo e terra, fondamentale per la prosperità di una nazione. Nel cortile, si possono ammirare anche le famose tartarughe di pietra con grandi steli, che simboleggiano il rispetto per i dottori del confucianesimo e la venerazione per gli studiosi nazionali.

Il Quarto Cortile (Dai Thanh Mon)

Il cortile Dai Thanh Mon, che significa “grande successo”, è uno dei luoghi più sacri del tempio, dove si trova il santuario dedicato a Confucio e la Casa delle Cerimonie. Al centro del santuario si trova un altare decorato secondo la tradizione vietnamita, con i cinque elementi di base: fuoco, metallo, acqua, legno e terra. L’altare è sempre adornato con offerte e incenso, a dimostrazione del forte rispetto dei vietnamiti per gli antenati.

Il Quinto Cortile (Accademia Imperiale)

Il Quinto Cortile ospita l’Accademia Imperiale, il cuore educativo del tempio e anche l’unico edificio a due piani presente nel complesso. Al piano terra, si può vedere una statua del famoso insegnante vietnamita Chu Van An, insieme a immagini e manufatti che illustrano il sistema educativo confuciano delle dinastie feudali vietnamite. Al piano superiore, vengono venerati tre re, Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong e Le Thanh Tong, che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del sistema formativo vietnamita e a tramandarlo nel corso dei secoli.

Info utili per visitare il Tempio della Letteratura

Il Tempio della Letteratura si trova in Quoc Tu Giam Street, 58, nel distretto di Dong Da, a circa 3 chilometri dal centro di Hanoi. È facilmente raggiungibile da diversi punti della città, trovandosi nelle vicinanze di strade importanti come Ton Duc Thang, Nguyen Thai Hoc, e Van Mieu.

Il tempio è visitabile tutto l’anno, ma per ammirare al meglio la sua architettura e godere della sua atmosfera particolare, è consigliabile evitare i giorni del Capodanno Lunare e il periodo delle lauree, tra novembre e gennaio. Durante questi mesi, il tempio è molto frequentato da studenti e visitatori che si recano per pregare e chiedere fortuna per i loro studi e carriere, rendendo difficile esplorare in tranquillità tutte le sue aree.

Biglietti d’ingresso

Adulti: 1,5 USD a persona (sia per locali che per turisti internazionali)

Studenti: 1 USD a persona (con presentazione della tessera studenti)

Bambini sotto i 15 anni: ingresso gratuito

Orari di visita

Il tempio è aperto tutti i giorni, ma gli orari variano in base alla stagione:

• Estate (aprile-ottobre): ore 7,30-17,30

• Inverno (ottobre-aprile): ore 8-17

Regolamenti del Tempio

Per la visita al Tempio della Letteratura è importante rispettare alcune regole: vestire in modo rispettoso, evitando abiti corti o trasparenti; togliersi il cappello quando si entra nelle aree sacre; è permesso scattare foto, ma con rispetto per i luoghi di culto; evitare di fare rumore, soprattutto nelle zone di preghiera; munirsi di contanti, poiché alla biglietteria non sono accettate carte di credito.