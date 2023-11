In questi luoghi puoi diventare il protagonista di un magico film di Natale

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

La magia del Natale sta letteralmente invadendo tutte le città del mondo trasformando le strade, i quartieri e le piazze in cartoline invernali di immensa bellezza. È questo il momento perfetto per organizzare nuovi e straordinari viaggi che ci catapultano in un mondo incantato nel quale perdersi e immergersi.

I luoghi da raggiungere sono tantissimi. Città d’arte, capitali europee, borghi e villaggi: il miracolo di Natale sta prendendo forma ovunque. Lo fa attraverso luci scintillanti, installazioni luminose e decorazioni sfavillanti, alberi maestosi e presepi. E poi, ancora, con il profumo di cannella, mandorle tostate e vin brulé che si diffonde nell’aria e ci indica la strada. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Ma se è un’esperienza inedita e diversa dalle solite che volete vivere quest’anno durante il periodo dell’Avvento, allora vi consigliamo di organizzare un viaggio in Gran Bretagna. Non solo perché le illuminazioni della Capitale sono tra le più celebri al mondo, e neanche perché nel North Yorkshire un castello si è trasformato nella dimora di Peter Pan, ma anche e soprattutto perché qui puoi diventare il protagonista di un magico film di Natale. Ecco i luoghi da raggiungere.

In Gran Bretagna puoi diventare il protagonista di una fiaba di Natale

La Gran Bretagna è, con tutta probabilità, uno dei luoghi più suggestivi da raggiungere nel periodo di Natale. Tra luminarie mozzafiato, eventi grandiosi e decorazioni sontuose anche una semplice passeggiata tra le strade che già conosciamo sa trasformarsi in un’esperienza incantata. Tuttavia c’è un altro modo per esplorare il territorio inglese in questo periodo, ed è quello di raggiungere tutte quelle destinazioni che hanno fatto da sfondo ai film più celebri della storia del cinema e che durante il Natale sono resi ancora più magici.

Se l’idea di vivere un’avventura al di fuori dall’ordinario durante il periodo dell’Avvento, non vi resta che prendere carta e penna e preparare i bagagli. Pronti a partire?

Last Christmas: sui luoghi del film di Natale

Il nostro viaggio tra i set dei film inglesi comincia proprio nella Capitale. Se è vero che c’è sempre un buon motivo per raggiungere Londra, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è altrettanto vero che farlo adesso consentirà a tutti di vivere un’esperienza magica. In occasione delle feste, infatti, la scena urbana londinese diventa fervente e scintillante grazie alla presenza di luminarie, installazioni, decorazioni ed eventi che coinvolgono e travolgono i sensi.

Se avete in mente di fare un viaggio nella capitale del Regno Unito durante il periodo dell’avvento, allora, non potete non inserire nel vostro itinerario di viaggio anche tutti quei luoghi che hanno fatto da sfondo al romantico Last Christmas di Paul Feig. Gli indirizzi da segnare in agenda sono: il Covent Garden di Londra, la pista di pattinaggio del Natural History Museum, il Millennium Bridge, Regent Street e Piccadilly Circus.

Paddington: avventure per grandi e bambini

Restiamo ancora Londra per scoprire alcuni dei luoghi più cari all’immaginario dei bambini: quelli che hanno fatto da sfondo alle avventure dell’orso Paddington. Tra i luoghi da raggiungere segnaliamo l’iconica statua della stazione di Paddington, le vie di Primrose Hill e quelle di Notting Hills, dove campeggia la casa della famiglia Browns. Imperdibile è anche l’Hatfield House, la casa di campagna situata nella cittadina di Hatfield.

Love Actually: un Natale romantico a Londra

Se questo Natale desiderate diventare i protagonisti di un cult cinematografico, allora non vi resta che restare a Londra ripercorrere le romantiche orme di Love Actually, il celebre film del 2003 diretto da Richard Curtis. La panchina di South Bank, con vista sul Millenium Bridge e sulla Cattedrale di St Paul è il luogo perfetto per scattare magici selfie di coppia. A questa si aggiungono Trafalgar Square, la Tate Modern e St Luke’s Mews, un quartiere colorato e suggestivo situato a pochi passi da Portobello Road dove potrete fare acquisti di Natale di ogni genere.

Natale nelle Cotswolds, come Bridget Jones

Se subite il fascino del silenzio, della natura e dei lussureggianti pascoli, allora lasciatevi alle spalle la popolata Londra per raggiungere le Cotswolds, le celebri colline inglesi che si snodano tra le contee di Oxfordshire, Gloucestershire e Worcestershire. Questa suggestiva area collinare, caratterizzata da campagne, villaggi in pietra e bellezze rurali, ha fatto da sfondo a moltissimi film e serie televisive. Tra questi anche Il diario di Bridget Jones.

Proprio qui, infatti, è stata girata la famosa scena della festa organizzata dai genitori di Bridget. Il luogo da raggiungere, in questo caso, è Snowshill. Un villaggio scenografico e pittoresco che vi farà innamorare, soprattutto a Natale.

A Christmas Carol: sui luoghi di una fiaba di Natale

Ci spostiamo adesso a Warwick, nella deliziosa cittadina situata nello Warwickshire, proprio quella che ha fatto da sfondo a una delle pellicole natalizie più suggestive di sempre. Stiamo parlando di A Christmas Carol, il riadattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens.

A fare da sfondo a questa fiaba per adulti è il Lord Leycester Hospital di Warwick, un capolavoro di architettura medievale, tra i meglio conservati in tutto il Paese. Insieme a lui anche la Rainham Hall, una casa risalente al periodo georgiano, situata nel distretto londinese di Havering.

Downton Abbey: un Natale aristocratico

Downton Abbey non ha bisogno di presentazioni: la serie britannica dedicata alle vicende della famiglia Crawley ha riscosso un successo enorme tra gli spettatori di tutto il mondo. Negli anni tantissimi appassionati di cineturismo si sono messi in viaggio per raggiungere tutte quelle location, situate in Scozia e in Inghilterra, che hanno fatto da sfondo alla serie.

I più iconici sono Highclere Castle, Alnwick Castle nel Northumberland e Inveraray Castle in Scozia che proprio nel periodo dell’Avvento aprono le loro porte ai viaggiatori per accoglierli con eventi festivi e manifestazioni magiche così da permettergli di ripercorrere le orme di Downton Abbey in versione natalizia.

Sussex, inseguendo l’uomo di Neve

L’ultima tappa del nostro viaggio ci porta nel Sussex, proprio lì dove ha preso vita il classico animato Snowman basato sul racconto illustrato di Raymond Briggs. La campagna sorvolata da James è dal suo pupazzo di neve è quella del South Downs National Park, suggestiva in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Da raggiungere anche il Royal Pavilion, uno dei monumenti più iconici e suggestivi di Brighton e di tutto il Paese. Incorniciato da luci e decorazioni, il monumento farà da sfondo alla vostra personale fiaba di Natale.