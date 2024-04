In Val d’Orcia, sui luoghi del film “Il Gladiatore”

Il cineturismo è ormai un trend in continua crescita: stavolta andiamo nella splendida Val d'Orcia, alla scoperta dei luoghi in cui è stato girato "Il Gladiatore"

Fonte: iStock | ANSA Foto La Val d'Orcia del film "Il Gladiatore"

Molti turisti amano girare alla scoperta di località bellissime, che hanno fatto da sfondo ad alcuni dei più famosi capolavori cinematografici dell’ultimo secolo. Si chiama cineturismo, ed è una tendenza di viaggio che prende sempre più piede anche in Italia. Abbiamo infatti panorami da sogno in cui sono stati girati numerosi film, a partire dal kolossal “Il Gladiatore”. Ed è proprio sulle tracce di Russell Crowe e del suo grande successo che oggi ci addentriamo nella Val d’Orcia, ammirando luoghi dal fascino unico.

Il tour cinematografico della Val d’Orcia

Sabato 27 aprile 2024, l’Associazione Cult(urale) Conte Mascetti organizzerà una lunga camminata in Val d’Orcia, e più precisamente tra i paesi di Pienza e di San Quirico d’Orcia, alla scoperta dei luoghi del cinema. Si partirà alle 10:00 da Piazza Pio II, nel centro storico di Pienza, addentrandosi tra le campagne toscane per ammirare alcuni dei posti che hanno fatto da sfondo a grandi kolossal (tra cui proprio “Il Gladiatore”). Il percorso terminerà presso San Quirico, dove si potrà visitare l’Orcia Wine Festival all’interno delle splendide sale di Palazzo Chigi. Sarà l’occasione perfetta per assaporare prodotti e vini tipici di queste colline.

Val d’Orcia, le location de “Il Gladiatore”

L’itinerario cineturistico della Val d’Orcia, lungo ben 8 km, è un percorso ricco di sorprese affascinanti. Adatto a tutti, dura circa 3 ore e mezza e non affronta paesaggi particolarmente impegnativi: è una vera e propria passeggiata tra le colline toscane, dove si possono ammirare i luoghi che hanno fatto da sfondo ad alcuni kolossal cinematografici. Iniziamo proprio da “Il Gladiatore”, capolavoro di Russell Crowe: le campagne della Val d’Orcia hanno regalato ai cinefili due cartoline mozzafiato, che hanno aperto e poi chiuso il film.

Poiché l’itinerario ha inizio da Pienza, affronteremo per prima proprio la location che ha dato il via ai titoli di coda del film. Lasciando il paese, nei pressi del luogo in cui sorge la Chiesa dei Santi Vito e Modesto, ci si trova davanti ad una stradina bianca che si addentra in mezzo ai campi coltivati a grano. È proprio qui che furono girate le scene finali de “Il Gladiatore”, tra le coltivazioni dell’antica Pieve di Corsignano. Continuando il percorso, si arriva poi nelle vicinanze del borgo di San Quirico d’Orcia: davanti a noi si apre la visuale di un lungo viale d’ingresso cinto da cipressi, al termine del quale possiamo ammirare il casolare in cui abitava Massimo Decimo Meridio, nella scena d’apertura del film.

Tutti gli altri film girati in Val d’Orcia

Come già anticipato, la Val d’Orcia ha fatto da sfondo a diversi altri film, oltre a “Il Gladiatore”. E, nel corso della nostra passeggiata cineturistica, incontriamo altre location da sogno. A Pienza, ad esempio, possiamo visitare Palazzo Piccolomini dove, nel 1968, Franco Zeffirelli girò numerose scene del suo capolavoro “Romeo e Giulietta”. Più recenti sono i film “Donne con le gonne” di Francesco Nuti, girato nel 1991 tra i paesaggi della frazione di Monticchiello, e “2061, un anno eccezionale” di Carlo Vanzina, con protagonista Diego Abatantuono. Mentre il sentiero che conduce verso il paese di San Quirico offre la vista mozzafiato delle colline dove si trova il casale de “Il paziente inglese”, capolavoro di Anthony Minghella.