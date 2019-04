I boschi delle fate in Italia

In Italia esistono luoghi fatati che evocano scenari fiabeschi. Si tratta dei boschi presenti sul territorio e che dagli anni 50 hanno raddoppiato la loro superficie. Posti incantevoli ricchi di leggende e miti nati e trasmessi per centinaia di anni. Il nostro Paese può vantare boschi tra i più vecchi d'Europa, una caratteristica unica che permette a questi luoghi di diventare quasi magici. Per dare vita ad un viaggio dallo spirito naturalistico, non si può fare a meno di conoscere questi boschi. L’Italia è piena di attrazioni per trascorrere giornate all’insegna dello svago con i vostri figli, lunghi percorsi che mostrano paesaggi mozzafiato e rappresentano modi alternativi di intrattenimento. Ecco i più interessanti e ricchi di magia.