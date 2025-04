Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi Slaughters, il pittoresco villaggio delle Cotswolds

Appena fuori Londra, si apre un meraviglioso paesaggio fatto di colline, di ampie distese verdi – che a primavera si coprono di fiori -, di villaggi in pietra calcarea e di antiche cattedrali. Siamo nella zona delle Cotswolds, dove sembra di entrare in una cartolina vivente. Un territorio talmente perfetto e rimasto inalterato nel tempo tanto da essere spesso usato come location per film e period drama. Qui hanno girato la saga di Harry Potter, “Downton Abbey”, “Bridgerton“, “Orgoglio & Pregiudizio”, ma la lista di produzioni cinematografiche è lunghissima. Per i fan del cineturismo è il luogo ideale, ma è soprattutto una zona dell’Inghilterra ricca di storia, cultura e tradizioni.

Una zona talmente bella – e non troppo distante dalla Capitale – tanto da essere stata scelta da molte celebrity per viverci. Partiamo per un viaggio on the road alla scoperta di quella che è considerata la zona più pittoresca del Paese, tra villaggi, castelli, abbazie e palazzi storici.

Lacock, il villaggio di Harry Potter

Tanti i luoghi pittoreschi che s’incontrano nelle Cotswolds, ma sicuramente da non perdere è il villaggio di Lacock, che chi ha visto “Harry Potter e la pietra filosofale” lo ricorderà come Budleigh Babberton, un luogo tutelato dal National Trust. Qui si trova l’Abbazia di Lacock, un edificio che risale al XIII secolo, poi convertito in country house e che, nel film, è la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. I suoi inconfondibili chiostri sono stati set di ben due episodi della saga, “la pietra filosofale” e “la camera dei segreti”, ma anche del più recente film “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald”. L’abbazia ospita un museo della fotografia perché, proprio qui, William Fox Talbot, alla fine dell’800, inventò il primo negativo fotografico. Tutto il villaggio è un susseguirsi di scorci che hanno fatto da set per Harry Potter: c’è il vero cottage dei genitori del maghetto, la casa del professor Lumacorno, il pub The Sign of the Angel, che nel film di Harry Potter è Babberton Arms, e tanti altri luoghi visti in altri film.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Tetbury, a casa di Carlo e Camilla

Seconda cittadina delle Cotswolds per grandezza, Tetbury è famosa per essere la seconda casa di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla ed è stata di recente set della serie “Rivals”. Nel Medioevo era un’importante città-mercato per il commercio della lana e dei filati. Oggi è una meta chic, con deliziosi negozi, ottimi ristoranti e sale da tè ed è molto legata alla Famiglia reale britannica. Alle porte della cittadina si trovano, infatti, Highgrove Gardens, la residenza privata della coppia reale. Fin dagli Anni ’80, quando Carlo era ancora Principe, si era dedicato alla creazione dei magnifici giardini intorno alla villa, considerati oggi tra i più belli del Regno Unito. Si possono visitare alcuni giorni della settimana tra aprile e ottobre.

Sempre alle porte di Tetbury si trova un’altra dimora privata che è possibile visitare e che è stata usata spesso come location per cinema e Tv. Qui hanno girato la serie “Poldark” con Aidan Turner, “Tess of the d’Urbervilles”, una produzione della BBC tratta dal romanzo di Thomas Hardy (tra le ultime, un adattamento contemporaneo statunitense di “Northanger Abbey”, tratto dal celebre romanzo di Jane Austen, di cui quest’anno si celebra il 250° anniversario). Si tratta di Chavenage House, già lì prima ancora che arrivasse Guglielmo il Conquistatore e con lui l’invasione dei Normanni. Entrare in questo edificio, completamente arredato e vissuto in ogni minimo dettaglio, è come fare un balzo indietro nel tempo.

Broadway e la torre delle fiabe

Molto bello, e molto più grande di Snowshill, è poi il villaggio di Broadway, che si sviluppa lungo un’unica strada, High Street, costeggiata da deliziosi pub, ristoranti e da tantissimi negozi. C’è anche il Broadway Museum, che racconta l’affascinante storia di questo luogo, con testimonianze di insediamenti umani risalenti a 8.000 anni fa, che ha ispirato anche il creatore di Winnie the Pooh, A.A. Milne, e J.M. Barrie, autore di Peter Pan, e la Cotswolds Distillery, dove poter fare degustazioni di whisky e gin.

Lungo la strada per arrivarci – che nella bella stagione è costeggiata da infinite distese di campi di lavanda – è impossibile non fare tappa alla Broadway Tower, un castelletto costruito alla fine del ‘700 su Fish Hill, uno dei punti più alti delle Cotswolds (solo 312 metri sul livello del mare), e che ricorda il castello di Biancaneve. Dalla cima della torre si può ammirare un bellissimo panorama della campagna. E, per chi ama camminare, questo percorso si trova sul sentiero nazionale Cotswold Way, un bellissimo itinerario di 164 km che collega Chipping Campden, nel Gloucestershire, a Bath.

Fonte: 123RF

Chipping Campden, gioiello delle Cotswolds

Chipping Campden è un’altra cittadina incantevole delle Cotswolds, la cui storia è profondamente legata al commercio della lana che, nel Medioevo, rese questo borgo uno dei più ricchi e fiorenti d’Inghilterra. Il termine “Chipping” deriva da un vecchio termine inglese che significa “mercato“, indicando l’importanza del borgo come centro commerciale. Il Court Barn Museum racconta proprio la storia di questo villaggio di artigiani. Nel corso dei secoli, Chipping Campden ha conservato la sua straordinaria architettura, testimoniando la prosperità e l’importanza storica di questa regione.

Snowshill, una cartolina vivente

Uscito da un libro di fiabe è anche il villaggio di Snowshill, con le sue case in pietra (una di queste è servita per girare la celebre scena del pranzo di Natale nel “Diario di Bridget Jones”, ma attenzione perché è vietato superare il cancello!), la grande chiesa, i muretti a secco e l’antico cimitero. Rimasto intatto, è tra i villaggi più pittoreschi delle Cotswolds. Sono benvenuti, invece, tutti coloro che desiderano visitare, grazie ai volontari del National Trust, Snowshill Manor, una casa padronale ricca di tesori straordinari e di incredibili collezioni che vanno dai giocattoli agli strumenti musicali, con splendidi giardini curatissimi.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Cheltenham, la città termale delle Cotswolds

Frequentatissima tra il ‘700 e il periodo Regency, Cheltenham è una delle più importanti città termali d’Inghilterra insieme a Bath e si trova nel cuore delle Cotswolds. Le acque benefiche, scoperte solo nel XVII secolo, fecero sì che venissero aperti tantissimi alberghi e organizzati eventi per intrattenere gli ospiti dell’alta società che frequentavano la cittadina, tra cui Lewis Carroll, autore di Alice nel paese delle meraviglie, Sir Arthur Conan Doyle, uno dei più celebri autori di gialli, che er solito soggiornare a The Queens Hotel, ancora oggi uno degli alberghi storici più belli in città, e anche la Famiglia reale. Anzi, pare sia stato proprio re Giorgio III a donare lustro a Cheltenham. Parchi, sale da ballo e persino un ippodromo dovevano così contribuire a trasformarla nella meta turistica più desiderata d’Inghilterra. Famose sono ancora oggi le corse dei cavalli che si svolgono a primavera per il Cheltenham Festival. Nei giorni delle gare, alla stazione ferroviaria di Cheltenham Spa arriva anche il treno storico a vapore della Gloucestershire Warwickshire Railway, che parte da Broadway e che attraversa i meravigliosi paesaggi delle Cotswolds. Un tragitto breve, circa 50 km, ma molto emozionante.

Woodstock e il sontuoso Blenheim Palace

Tappa obbligata di ogni itinerario nelle Cotswolds è Blenheim Palace, la Versailles d’Inghilterra, un meraviglioso palazzo patrimonio dell’umanità Unesco dove nacque Winston Churchill e dove sono stati girati molti film e serie Tv. Si trova al confine Est delle Costwolds, nella cittadina medievale di Woodstock, che un tempo faceva parte del territorio di caccia reale. I bellissimi ambienti e i lusurggianti giardini di Blenheim Palace, le fontane, i laghetti, i monumenti e le collezioni d’arte hanno fatto da sfondo a numerose produzioni cinematrografiche. Tra le ultime, “Queen Charlotte”, prequel di “Bridgerton”, “Harry Potter e l’ordine della fenice”, “Napoleon” di Ridley Scott, “James Bond 007 Spectre”, “Indiana Jones e l’ultima crociata”, “Mission: Impossible – Rogue Nation” e molte altre.

Fonte: Ufficio stampa

Slaughter, icona delle Cotswolds

E, infine, da non perdere è Slaughter, un pittoresco villaggio fatto di poche case – quasi tutte case-vacanza dei ricchi londinesi – che si sviluppa lungo un corso d’acqua con tanto di mulino, che ricorda ancora oggi il passato di questo territorio la cui economia si basava non sul turismo come avviene oggi, bensì sulla produzione della lana. Questo delizioso angolino d’Inghilterra è incredibilmente iconico. In quella che un termpo era la casa padronale, The Slaughters Manor House, poi divenuta un convento, oggi si può soggiornare per provare un’esperienza autentica e fuori dal tempo.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Come visitare le Cotswolds

Le distanze tra una località e l’altra sono ridotte e, ogni giorno, è un continuo immergersi tra villaggi color miele, bed&breakfast d’altri tempi, castelli, chiese medievali e antiche locande. Per visitare questa zona attraversando i più bei villaggi si può noleggiare un’auto, seguendo la Cotswolds Road oppure salire a bordo di un treno storico a vapore, ma i più sportivi, nella bella stagione, possono percorrere queste splendide colline in bicicletta o, in modo molto British, a cavallo.