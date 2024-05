Mainau, l’isola dei fiori a poca distanza dall’Italia

Sulle acque del Lago di Costanza sorge un’isola che offre insolite esperienze nella natura e una serie di attrazioni diverse a seconda della stagione in cui la si visita. Si tratta di Mainau, riconoscibile già in lontananza per i suoi incredibili giardini fioriti e il suo cuore verde che spicca nel blu che la circonda. Un’oasi di bellezza a pochi passi dall’Italia che vale assolutamente la pena inserire nel proprio itinerario di viaggio in Germania.

Alla scoperta di Mainau, l’isola dei fiori sul Lago di Costanza

L’isola di Mainau si estende su una superficie di 45 ettari appena fuori dalle rive del Lago di Costanza, nell’estremo sud-ovest della Germania, vicino alla Svizzera e all’Austria, ed è collegata alla terraferma da un ponte che la rende facilmente accessibile. È di proprietà della famiglia Bernadotte dal 1853, che da allora ha investito molto per restaurarla e trasformarla in un’attrazione turistica senza eguali. L’intera isola è in realtà un immenso giardino variopinto che invita a rilassarsi e a godere del contatto con Madre Natura in ogni periodo dell’anno.

Questo affascinante lembo di terra lacustre si presenta in modo diverso a seconda della stagione, ma dà il suo massimo da marzo a settembre. Solitamente, i narcisi e i tulipani fioriscono nei mesi di aprile e maggio, i roseti e i giardini all’italiana danno il benvenuto ai visitatori in estate, mentre si vedono spuntare le dalie all’approssimarsi dell’autunno. Anche in inverno, però, si può godere delle altre attrazioni ugualmente affascinanti che l’isola racchiude.

Ovviamente, l’attività principale a Mainau è passeggiare all’aperto e godersi lo spettacolare scenario che offrono le diverse aree tematiche, come il viale delle sequoie o l’incredibile ‘Arboretum’, con alberi secolari, tra cui il tiglio Viktoria, piantato dal Granduca nel 1862 in occasione della nascita della figlia, e l’albero della pagoda, che va per i 150 anni.

Le attrazioni dell’isola di Mainau

L’isola offre anche altre meraviglie che vale la pena scoprire. Come la Palm House, una grande e sfarzosa serra in vetro e metallo in cui sono ospitate diverse specie di palme. All’interno della serra si trova anche un piccolo e grazioso caffè dove regalarsi una pausa di relax.

Tra le più affascinanti attrazioni dell’isola di Mainau spicca la Butterfly House, la seconda casa delle farfalle più grande della Germania. È indubbiamente una visita imperdibile per tutti gli appassionati e non solo, che offre l’opportunità di ammirare ben 120 diverse varietà di questi splendidi esemplari provenienti da ogni parte del mondo.

C’è poi il Palazzo dell’Ordine Teutonico in stile barocco, opera di Giovanni Gaspare Bagnato, costruito sotto la sua supervisione dal 1739 al 1746. Alcune sale sono aperte al pubblico e ospitano eventi, manifestazioni o piccoli mercati di artigianato. Poco distante dal palazzo, ci si imbatte nella deliziosa chiesa di St. Marien, anch’essa barocca e riccamente decorata con dipinti murali.

L’isola di Mainau è senza dubbio una tappa obbligata per chi vuole godere delle meraviglie del Lago di Costanza, non solo pe gli amanti della natura, dei giardini e del relax, ma anche per molte famiglie, grazie alle tante occasioni di gioco e divertimento pensate per i più piccoli.