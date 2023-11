Natale nell’Isola che non c’è: una fiaba magica da vivere

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

C’è sempre un buon motivo per organizzare un viaggio in Inghilterra, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Il Regno Unito, infatti, è un concentrato di meraviglie che incantano e sorprendono a ogni passo compiuto e che meritano di essere scoperte e riscoperte.

Patria di Shakespeare e dei Beatles, è sede di una delle capitali europee più affascinanti del mondo intero e poi, ancora, del grande e suggestivo complesso di Stonehenge e delle terme romane di Bath.

Raggiungere l’Inghilterra, dicevamo, è sempre un’ottima idea. Ma farlo adesso vuol dire concedersi una delle esperienze più straordinarie di una vita intera. All’ombra della capitale scintillante, che già a partire da novembre si è abbigliata a festa per celebrare l’Avvento, esiste infatti un castello delle meraviglie che è stato trasformato nella sede di una delle storie più belle che hanno influenzato la nostra infanzia.

Ci troviamo a Castle Howard, una meravigliosa residenza di campagna che con gli anni si è trasformata in una delle attrazioni turistiche più popolari della contea del North Yorkshire. È proprio qui che la fiaba di Natale ha preso vita nel castello: l’esperienza è davvero magica.

Peter Pan è arrivato a York

Se avete in mente di organizzare un viaggio al di fuori dell’ordinario in occasione dell’arrivo di Natale, allora non potete non inserire nel vostro itinerario di viaggio una visita alla contea del North Yorkshire. Ci troviamo a venti chilometri da York, al cospetto di una delle più grandi dimore private di tutta l’Inghilterra che affonda le sue origini nel XVIII secolo.

Stiamo parlando di Castle Howard, una residenza di campagna che non è propriamente un castello, anche se le sue fattezze monumentali richiamano proprio gli edifici che da sempre popolano l’immaginario fiabesco. Se vi sembra di aver già visto l’edificio non vi sbagliate: la residenza, infatti, ha fatto da sfondo a diverse pellicole e serie televisive britanniche, nonché alla prima stagione di Bridgerton dove è apparsa come Clyvedon House, dimora del duca Hastings.

Perché vi consigliamo di visitare Castle Howard, durante il periodo dell’Avvento, è presto detto. A quanto pare, infatti, la piccola fata alata Campanellino, fedele amica di Peter Pan, ha sparso la polvere fatata sulle stanze della casa trasformando il castello in una fiaba di Natale tutta da vivere e da condividere.

Natale nell’Isola che non c’è: una fiaba da vivere

Christmas in Neverland, è questo il nome dell’evento più magico e suggestivo di questo Natale, quello che ha già preso vita all’interno delle stanze della residenza di campagna del North Yorkshire. Il nome, altro non è che un preludio all’esperienza che si andrà a vivere: grandi e bambini potranno vivere una favola straordinaria nell’Isola che non c’è.

Per l’occasione, la casa si è trasformata nel regno di Peter Pan. Decorazioni sontuose, luci scintillanti, installazioni creative e proiezioni evocano tutti quegli scenari che ci hanno accompagnato durante l’infanzia e che renderanno reale un mondo che, fino a questo momento, è sempre stato confinato solo alla fantasia.

Un’esperienza unica e straordinaria che passa per percorsi che travolgono e sconvolgono i sensi e che al contempo consentono di immergersi in tutta la magia del Natale. Sì perché a Castle Howard non ci sono solo Peter Pan, Campanellino, Wendy e Capitan Uncino ad attendere gli ospiti, ma anche Babbo Natale con la sua corte presente con un unico scopo: quello di trasformare i sogni di grandi e bambini in realtà.

L’evento, inaugurato l’11 novembre, durerà fino al 7 gennaio. I biglietti partono da 20 euro a persona. Per raggiungere il castello fatato vi basterà prendere la seconda stella a destra e proseguire dritto fino a Castle Howard.