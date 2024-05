Sagre ed eventi del weekend dell’11 e 12 maggio

Da Nord a Sud, in tutta Italia la primavera si festeggia con i sapori e le tradizioni tipiche locali: quale migliore occasione di una bella sagra di paese per scoprire l'enogastronomia e divertirsi con amici o familiari all'aria aperta? Nel corso del prossimo fine settimana, ci sono tantissimi appuntamenti da non perdere. Ecco quali sono gli eventi migliori del weekend dell'11 e 12 maggio 2024.