Cosa vedere a Pitigliano, splendido borgo della Toscana

Itinerario di visita dell'antico borgo di Pitigliano, incantevole cittadina toscana in provincia di Grosseto, con un passato e una storia a dir poco secolare.

Veduta di Pitigliano, splendido borgo di Toscana.

Il comune di Pitigliano è un bellissimo borgo situato nella provincia di Grosseto, in Toscana. Noto per il suo incantevole centro storico e per le sue origini che affondano nell’antica epoca etrusca, Pitigliano racchiude il meglio delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche della Toscana, con i suoi edifici storici e i suoi panorami spettacolari.

Il borgo è arroccato su un’altura ed è attorniato da aspri dirupi nei quali si aprono grotte e cave di tufo. Con il suo incantevole centro storico, le origini etrusche e la sua posizione panoramica, Pitigliano è quindi una meta ideale per gli amanti dell’architettura, della storia e della bellezza naturalistica.

Le antiche origini di Pitigliano, un viaggio attraverso la storia

Da ormai molto tempo il comune di Pitigliano è stato incluso nell’elenco dei borghi più belli d’Italia da parte dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, per via del suo splendido centro storico e per il suo patrimonio artistico e culturale. L’area su cui fu edificata la cittadina fu un tempo sede di vasti e antichi insediamenti etruschi, dei quali permangono ancora oggi tracce evidenti su tutto il territorio di Pitigliano, sia nel centro cittadino che nei celebri siti archeologici del territorio circostante. Questi percorsi monumentali, di origine etrusca, si intrecciano con le necropoli e offrono un’esperienza unica ai visitatori.

La cittadina di Pitigliano deve proprio al suo passato una delle sue caratteristiche più interessanti, ossia la presenza delle note vie cave, un peculiare sistema di strade di antica origine etrusca, curiosamente e ingegnosamente ricavate nella roccia. Questi monumentali percorsi si insinuano nella roccia, si estendono per metri e metri, e sono dotati di alte pareti di tufo. Alcune di queste vie si intrecciano con i resti delle necropoli etrusche sparse per il territorio.

Pitigliano è caratterizzata dalla presenza di una nutrita e antica comunità ebraica, e infatti sul suo territorio sono presenti una serie di aree e di edifici legati al culto e alla vita della comunità. Il centro storico del borgo è conosciuto come la piccola Gerusalemme; in esso troviamo la sinagoga di Pitigliano, un bellissimo edificio del XVI secolo. Un altro luogo importantissimo per la locale comunità ebraica è il cimitero ebraico di Pitigliano, risalente al XVII secolo e situato nell’area a sud del borgo.

Cosa vedere durante un soggiorno nel borgo toscano di Pitigliano

La principale chiesa cattolica di Pitigliano è sicuramente la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, probabilmente costruita nel XIII secolo e man mano modificata e restaurata nel corso dei secoli. Al suo interno, il duomo di Pitigliano presenta un’impostazione barocca e conserva alcuni dipinti di grande interesse. La splendida facciata della cattedrale è in stile tardo-barocco ed è impreziosita dalla presenza di un bellissimo campanile che conserva alcuni tratti originali di epoca medievale.

Se avete tempo vi suggeriamo di fare un salto al santuario della Madonna delle Grazie, edificato nel XIV secolo e divenuto sede di una comunità francescana.

Vi consigliamo di non perdervi il bellissimo Museo civico archeologico di Pitigliano, ospitato in un’area di Palazzo Orsini, splendido e maestoso edificio fortificato risalente al XII secolo, uno dei simboli incontrastati del borgo. L’importante famiglia degli Aldobrandeschi fece costruire questo forte per scopi di protezione e di difesa; l’edificio fu poi trasformato e rinnovato in seguito dalla famiglia Orsini, divenendo un elegante palazzo nobiliare. All’interno del museo è possibile ammirare una vasta collezione di utensili e di vasellame di origine etrusca, oltre a una serie di interessanti reperti provenienti dai siti archeologici della zona.

Per coloro che desiderano sperimentare in modo interattivo il territorio di Pitigliano e in particolar modo i suoi reperti archeologici il Museo archeologico all’aperto è sicuramente una tappa essenziale e imperdibile! Questo interessante museo consente di esplorare lo sviluppo e la genesi di un villaggio dell’età del bronzo, ammirandone la struttura. Il museo permette inoltre di ammirare una necropoli etrusca, con le sue stanze e le sue tombe risalenti al quarto secolo a.C.

I piatti tipici della cucina toscana da assaggiare a Pitigliano

A Pitigliano, i visitatori hanno l’opportunità di gustare una deliziosa cucina toscana, caratterizzata da sapori autentici e ingredienti locali di alta qualità.

Tra i piatti tradizionali dell’arte culinaria del borgo c’è l’acquacotta, una zuppa preparata con verdure di stagione, pomodoro, pane raffermo e uova. I pici, invece, sono una tipica pasta fatta a mano, simile agli spaghetti ma più spessi. Viene spesso servita con sugo di carne o di funghi.

La Toscana è famosa anche per i suoi formaggi, e a Pitigliano sono noti alcuni formaggi locali come il Pecorino, un formaggio a pasta dura contraddistinto da un sapore intenso e aromatico.

La cacciagione, in particolare il cinghiale, è molto popolare nella cucina toscana. Nel borgo si possono gustare piatti a base di cinghiale come lo stufato o gli arrosti, da accompagnare ai più pregiati vini locali, come il famoso vino bianco di Pitigliano, prodotto nella zona circostante.

Infine, come dessert, non solo cantucci: lo sfratto è un dolce tradizionale ebraico di Pitigliano, a base di pasta di mandorle e ripieno di miele, noci e spezie.