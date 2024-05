La classifica delle 10 spiaggie più belle d’Europa per quest’anno

The World’s 50 Best Beaches ha stilato la classifica 2024 delle 50 spiagge migliori del pianeta, con l'aiuto di giudici esperti che hanno dovuto testare questi angoli di paradiso in terra. Noi di SiViaggia abbiamo deciso di illustrarvi le prime 10 incredibili posizioni. Chiude la top 10 Kynance Cove (in foto), una baia della Cornovaglia sudoccidentale, particolarmente amata per la sua sabbia bianca, il mare turchese e gli imponenti faraglioni.