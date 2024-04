Ryanair, l’offerta imperdibile per volare a basso costo in primavera

C'è tempo fino al 30 aprile del 2024 per approfittare di un'offerta imperdibile per viaggiare a basso costo in primavera, e anche durante i primi giorni dell'estate

Fonte: iStock Mete low cost da raggiungere in aereo

Se pensiamo ai piaceri della vita, viaggiare è senza ombra di dubbio uno di quelli (e anche uno dei migliori), soprattutto quando è possibile farlo senza spendere una fortuna e in una stagione splendida come quella che stiamo vivendo. A tal proposito, abbiamo un’ottima notizia: Ryanair ha lanciato un’offerta imperdibile per viaggiare verso affascinanti mete europee (e non solo) durante questa primavera (e anche per i primi giorni dell’estate).

L’offerta di primavera di Ryanair

Sul sito della compagnia aere low cost irlandese è possibile trovare un’interessante offerta flash che permette di viaggiare in tantissime e meravigliose località europee (e non solo) a partire da soli 12,99 euro. Certo, non è più come quando potevamo volare con questa compagnia a soli 5 euro, ma la cifra richiesta è certamente interessante e conveniente.

Attenzione però, perché la promozione non è eterna: c’è tempo fino al 30 aprile (compreso) per acquistare biglietti aerei a basso costo, per viaggiare poi tra il 29 aprile 2024 e il 30 giugno 2024, quindi anche i primi giorni dell’estate.

Le destinazioni sono una più bella dell’altra, ma come nostra consuetudine abbiamo selezionato per voi le più interessanti da visitare.

Le migliori destinazioni per questa offerta

Grazie a questa offerta, si può trovare un biglietto a soli 12, 99 euro per raggiungere la raggiante e soleggiata Siviglia, in Spagna. Ci troviamo in Andalusia, e senza ombra di dubbio questa città incarna al 100% l’affascinante spirito locale, percepibile in ogni angolo e in qualsiasi tradizione.

Caratterizzata da un colore dorato, è la culla di tutto quello che di più spagnolo esista: le tapas, il vino, la birra, le corride, il flamenco, la movida e le feste. Senza dimenticare che il suo è un fascino assolutamente indiscutibile, grazie al prezioso centro storico medievale pieno di tortuosi e stretti vicoli, ma anche di quartieri aristocratici, cortili da sogno e di piazzette nascoste che lasciano senza fiato.

Un’altra meta molto interessante da poter raggiungere con soli 15,99 euro è Corfù, paradisiaca isola della Grecia che durante questa stagione dà il meglio di sé: il clima in alcune giornate arriva ad essere estivo, e i turisti sono certamente meno presenti rispetto ai periodi di punta.

Caratterizzata da un mare azzurro da cartolina e spiagge che sembrano cadute in terra direttamente dal paradiso, è anche il posto ideale per scoprire preziosissime rovine antiche, taverne tradizionali, una rigogliosa vegetazione, ottimi servizi e occasioni di divertimento.

Infine, a partire da soli 28, 63 euro si può volare a Cracovia, in Polonia. Situata al confine con la Repubblica Ceca, pare una città uscita da una fiaba antica grazie anche alla sua vibrante cultura, i tanti colori che la impreziosiscono e le numerose attrazioni che rendono questa meta di viaggio una destinazione imperdibile. Inoltre si rivela ideale per chiunque, in quanto riesce a soddisfare chi cerca una fuga romantica, ma anche ci desidera trascorrere un weekend tra amici o scoprirne la sua ricca storia.

Non resta che approfittare di questa offerta Ryanair per organizzare le proprie vacanze, o fughe nel fine settimana, a prezzi stracciati e verso mete che sono una più interessante dell’altra.