In questo paradiso terrestre puoi diventare il protagonista di un film

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Mammoth Lakes, il paradiso naturalistico scelto dai registi

Esiste un luogo, dall’altra parte del mondo, che sembra non essere assoggettato alle leggi del tempo e dello spazio. Un posto che per forme, lineamenti e colori sembra un paradiso terrestre e, invece, è l’ennesimo capolavoro che porta la firma di Madre Natura. Questo luogo si chiama Mammoth Lakes ed è un sogno a occhi aperti.

Ci troviamo nella Contea di Mono, in California, nella città circondata dalle montagne della Sierra Nevada. In un territorio caratterizzato da vette maestose, boschi rigogliosi, laghi e ruscelli. Un vero e proprio eden naturalistico che attira ogni anno gli appassionati delle escursioni e degli sport invernali e non solo.

Lo scenario mozzafiato che caratterizza l’intero territorio, infatti, ha ispirato registri e sceneggiatori che hanno scelto di trasformare la bellezza di Madre Natura nel più suggestivo set cinematografico. Da Indiana Jones a Oblivion, passando per Rim of the World e Pugni, pupe e pepite: a Mammoth Lakes potete davvero diventare i protagonisti del vostro film preferito.

Come in un film: benvenuti a Mammoth Lakes

Si chiama cineturismo ed è molto più di una tendenza. Si tratta di una forma di turismo che spinge gli avventurieri a girare il globo e a farlo con uno scopo: quello di ripercorrere idealmente le orme di attori e personaggi televisivi in tutti quei luoghi che sono stati trasformati in set cinematografici, gli stessi che ci hanno ispirato e fatto sognare davanti al piccolo e al grande schermo.

Mammoth Lakes è uno di questi. La città della Contea di Mono in California, situata a poco più di 10 chilometri dal Monte Morrison, è stata spesso usata come cornice di pellicole di ogni genere, da quelle western alle science fiction, passando per i drammi e l’avventura.

I motivi per cui è stata scelta Mammoth Lakes sono facilmente intuibili: il paesaggio mozzafiato e naturale che si snoda tutto intorno è diventato la location perfetta di film iconici che hanno fatto la storia del cinema. Se avete in mente un viaggio in California, dunque, non perdetevi questi indirizzi.

Sulle tracce di Oblivion

In un futuro post-apocalittico la Terra viene devastata dalla presenza degli Scavengers, una misteriosa razza aliena, e il soldato americano Jack (interpretato da Tom Cruise) è l’ultimo uomo rimasto sulla terra. La pellicola del 2013, scritta e diretta da Joseph Kosinski, ha uno sfondo d’eccezione, quello che mostra alcuni luoghi simbolo del territorio californiano.

Il rifugio di Jack, immerso in un paradiso terrestre, è stato costruito sulla riva di June Lake, all’interno dell’interno dell’Inyo National Forest. Molte scene del film, inoltre, sono state girate proprio tra le strade di Mammoth Lakes.

Indiana Jones è arrivato a Mammoth Lakes

Facciamo un passo indietro nel tempo per ripercorrere le orme dell’esploratore più celebre del mondo del cinema. Correva l’anno 1984 quando nelle sale usciva Indiana Jones e il Tempio Maledetto, il film d’azione diretto da Steven Spielberg.

A conclusione della pellicola, gli appassionati ricorderanno il rocambolesco viaggio di Willie e Jones che atterranno su una vetta innevata: quella è l’area ski di Mammoth Mountain in California che ogni anno viene raggiunta da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni dove. Raggiungerla è semplicissimo, vi basterà percorrere la US-395 S e imboccare la strada verso Mammoth Scenic Loop.

Gli alieni sono atterrati qui

Il recente Rim of the World, distribuito su Netflix nel 2019, è stato girato tra i paesaggi mozzafiato del territorio. Il film d’avventura fantascientifico diretto da McG e sceneggiato da Zack Stentz, che vede gli alieni atterrare sulla terra e invaderla, ha avuto come cornice d’eccezione Twin Lakes.

Il campeggio dove si rifugiano i protagonisti del film è Tamarack Lodge e Resort, una struttura ricettiva molto apprezzata dagli amanti della natura perché incastonato tra montagne, cascate e natura lussureggiante.

Fonte: iStock

Un western nella natura

Un altro viaggio nel tempo, e a Mammoth Lake, ci conduce tra i luoghi di Pugni, Pupe e pepite, un film del 1960 diretto da Henry Hathaway. In questa pellicola ben visibile è l’Hot Creek, un ruscello situato all’interno della foresta nazionale di Inyo.

Questo meraviglioso punto panoramico è un hotspot imperdibile per tutti i viaggiatori che giungono fin qui. Il letto del torrente, infatti, è un sito geologico di grande interesse contraddistinto da eruzioni di geyser periodici e fumarole. La location dove è stato girato il film, inoltre, è accessibile al pubblico.

Lo Straniero senza nome a Mammoth Lake

Mammoth Lake ha fatto da sfondo anche a uno dei film più iconici della storia western. Stiamo parlando de Lo straniero senza nome di Clint Eastwood. La maggior parte delle scene della pellicola del 1973 sono state girate sulla sponda del lago Mono. Per l’occasione era stata costruita una vera e propria città, quella di Lago.

14 case, una chiesa e un hotel a due piani hanno creato, in questo paradiso naturalistico, un’autentica ambientazione Wild West. Purtroppo, però, dopo le riprese del film il set è stato demolito. Vale comunque la pena di passeggiare tra le sponde del lago per godere di visioni bellissime.

“Il Grinta” è stato qui

1880 Yell Country: desiderosa di vendetta dopo la morte del padre, Mattie Ross si dirige a Forth Smith e stringe un’alleanza con il maresciallo americano Reuben J. Cogburn, conosciuto come “il Grinta”. Questa è la trama di una pellicola eccezionale, un film del 2010 diretto da Joel ed Ethan Coen e interpretato da Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld e Josh Brolin.

L’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Charles Portis ha scelto Hot Creek come set cinematografico di una sparatoria tra Ned Pepper e la sua gang. I motivi per raggiungere questo luogo sono tanti, non solo per ripercorrere le orme dei protagonisti del film, ma anche perché questo torrente si affaccia sulle cime innevate di Mount Morrison e Laurel Mountain e offre una vista davvero impagabile.