Alla scoperta dell’aeroporto del Kansai, il più affidabile del mondo

In Giappone, e più precisamente nel Kansai, magnifica regione che può essere considerata la Capitale spirituale e culturale del Paese, sorge un aeroporto che, dati alla mano, può essere considerato il più affidabile del mondo. Situato su un’isola artificiale nella Baia di Ōsaka, è stato aperto al pubblico nel 1994 ed è stato progettato da un architetto italiano di fama internazionale: Renzo Piano.

Lo scalo di Kansai progettato da Renzo Piano

Il magnifico aeroporto del Kansai è nato da un complesso lavoro che ha unito in maniera geniale architettura e ingegneria. Vi basti pensare che è il primo scalo galleggiante al mondo e che misura 4,37 km di lunghezza e 1,25 di larghezza, dimensioni che poggiano su oltre 1 milione di pali che, attraversando 20 metri di acqua marina e 20 metri di strato fangoso, vengono sostenuti da ben 40 metri di roccia sottostante.

Numeri davvero impressionanti, al punto che il progetto per l’isola e per l’aeroporto detiene il titolo di più costosa opera civile dell’epoca moderna: 20 anni di progettazione, 8 di costruzione e 15 miliardi di dollari di investimenti.

L’isola artificiale su cui è stato costruito è distante 3 km dalla terraferma, e per questo vi si collega tramite un ponte a due livelli: il superiore è dedicato al traffico su gomma, mentre l’inferiore a quello su rotaia. Una struttura straordinaria, ed edificata in modo da riuscire persino a sopperire il progressivo abbassamento cui è soggetta l’isola su cui si trova, mantenendo sempre l’edificio in corretta relazione con il terreno di questo lembo di terra artificiale e delle sue infrastrutture.

Ma non solo, lo scalo ha già dimostrato di essere alquanto sicuro, poiché ha superato indenne il vento a 200 km/h di un tifone nel 1998. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che questa opera progettata Renzo Piano ha già ricevuto alcuni importantissimi riconoscimenti, tra i quali l’essere una delle dieci strutture “Monumento dell’ingegneria civile del Millennio” conferitogli nel 2001 dall’American Society of Civil Engineers. E questo non è di certo tutto, perché questa magnifica aerostazione situata in Giappone detiene oggi un record decisamente invidiabile, tanto da renderlo lo scalo più affidabile del mondo.

Al Kansai non è mai stato perso un bagaglio in ben 30 anni

Proprio nel 2024 l’Aeroporto Internazionale del Kansai compie 30 anni, e lo fa in grande stile: qui non è mai stato perso un bagaglio dalla sua nascita fino ad oggi. No, non è affatto una banalità perché questo bellissimo scalo in tre decenni ha movimentato ben 55 milioni di valigie e più di 500 milioni di passeggeri.

È il Corriere della Sera a riportare questo curioso record, sottolineando che non è stato evidenziato alcun problema di questo tipo nemmeno durante i turbolenti mesi del post Covid, quando la maggior parte degli aeroporti del mondo intero era alle prese con la mancanza di personale che inevitabilmente moltiplicava i disagi. È giusto specificare, tuttavia, che questo dato tiene conto esclusivamente delle valige gestite da questo stesso scalo, e non di quelle eventualmente mai arrivate nel Kansai a causa di un problema alla partenza.

Possiamo quindi concludere che quando l’efficienza giapponese incontra il genio italiano, senza ombra di dubbio si ottengono risultati che fanno davvero invidia al mondo intero.