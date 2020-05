Great Ocean Walk, uno dei percorsi più spettacolari da fare a piedi

editato in: da

La Great Ocean Road, nel Sud dell’Australia, è una delle strade più panoramiche che esistano al mondo. Ma non tutti sanno che, parallelo a questa strada, esiste anche anche un tracciato che si può percorrere a piedi.

Il percorso ha inizio ad Apollo Bay, a due ore e mezza di auto da Melbourne, lungo il sentiero che segue la Great Ocean Road dove si trovano i mitici Dodici Apostoli ed è proprio qui che termina, dinnanzi a questi pinnacoli che spuntano dall’oceano.

Lungo il tragitto che attraversa il Great Otway National Park è possibile entrare in contatto con tantissimi animali locali, dal koala alle balene, dal wallaby (il canguro piccolo) alle tantissime specie di uccelli.

Si può scegliere se percorrere tutto il sentiero impiegando otto giorni oppure solo alcuni tratti per al massimo una giornata di cammino.

Quest’escursione fa parte del circuito delle Great Walks of Australia a cui appartiene anche la Twelve Apostles Lodge Walk, che prevede una passeggiata di quattro giorni e tre notti che copre gli ultimi 55 chilometri della Great Ocean Walk.

Si percorre la foresta pluviale, si passeggia lungo la costa australiana e si rimane attratti dai bellissimi paesaggi che comprendono spiagge remote e luoghi meravigliosi.

Durante il percorso ci si avvicina anche alla cultura aborigena, proprietaria della landa selvaggia strettamente collegata alla natura, alle piante e agli animali. La natura è il luogo primordiale di ritrovo e di cerimonie per entrare in contatto con Madre Natura. L’esperienza può concludersi con un volo panoramico in elicottero sui Dodici Apostoli.

Il sentiero è considerato di media difficoltà, con tratti semplici e altri impegnativi. Il pernottamento è nel lodge costruito per gli amanti del trekking a Johanna Beach, si tratta di una struttura eco-sostenibile dove però non manca nulla, c’è persino il bagno privato. Il periodo migliore per fare questa escursione è tra settembre e maggio.