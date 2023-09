Le destinazioni più popolari d’Europa per le vacanze

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Con il settore turistico mondiale in piena ripresa, le vacanze in Europa sono di nuovo molto richieste. Di recente è stata generata una particolare mappa utilizzando i dati di ricerca di Google, in cui i nomi dei Paesi sono stati integrati con i luoghi di vacanza europei più ambiti dai loro residenti. Lo studio ha analizzato gli ultimi 12 mesi di dati in 185 nazioni, per scoprire quali sono le perle turistiche del Vecchio Continente più gettonate, utilizzando parole chiave come “destinazione + vacanza”. In cima alla lista delle mete europee più popolari a livello globale, troviamo Santorini, seguita da Ibiza e da Tenerife.

Le prime tre mete europee più amate dai viaggiatori

È dunque Santorini la meta più amata d’Europa dai viaggiatori di tutto il mondo. Gioiello delle isole Cicladi nel Mar Egeo, è incredibilmente popolare in 47 Paesi, tra cui Stati Uniti, Finlandia, Colombia, Bolivia, India, Australia e Nuova Zelanda. Il segreto del suo successo sono i tramonti dorati, le temperature calde, i paesaggi mozzafiato, la sua caratteristica architettura bianca e blu, i panorami costieri e gli scenari vulcanici. In generale, tutta la Grecia continua a essere estremamente popolare, e a Santorini si affiancano nella lista altre isole altrettanto splendide, come Corfù, Kos, Mykonos e Creta.

Ibiza si è guadagnata il secondo posto perché un totale di 29 Paesi – tra cui Brasile, Argentina, Cile, Kenya, Messico, Giamaica e Portogallo – sembrano aspirare a una vacanza in questa località più che in ogni altra destinazione europea. Da tempo l’Isola Bianca è una destinazione turistica popolare grazie alle sue calde e assolate giornate estive, ai paesaggi esotici e alle splendide spiagge.

La Spagna brilla anche al terzo posto con Tenerife, una meta che offre ai turisti tantissime attrazioni naturali da esplorare, incluso il famigerato vulcano Teide, da cui si possono ammirare viste incredibili della più grande delle Canarie. Tenerife è considerata anche una delle migliori destinazioni per le vacanze invernali, con una media di 20°C nei mesi più freddi. La località spagnola è la destinazione preferita per le vacanze dai cittadini di 12 Paesi europei, tra cui Spagna, Regno Unito, Germania e Belgio.

Le perle italiane tra le mete più ambite d’Europa

Immediatamente sotto il podio, troviamo l’Italia con la Sicilia al quarto posto, seguita da Corfù al quinto. Una mappa separata per gli Stati Uniti mostra come la Sicilia sia la destinazione europea più popolare in 29 Paesi, amata per il mare cristallino, le città ricche d’arte e i sapori incredibili. In ottava posizione brilla un’altra perla nostrana, la Sardegna, che risulta particolarmente apprezzata dai turisti stranieri per vacanze che portano alla scoperta di bellezze paesaggistiche uniche, oltre che per la celebre costa, gli itinerari che svelano splendidi parchi e riserve, e gli interessanti siti archeologici, con la possibilità di fare escursioni e sport, o anche meditazione all’aria aperta, rigenerandosi completamente a contatto con una natura incontaminata. In tredicesima posizione si piazza, invece, la Toscana, ambita da sempre dai viaggiatori internazionali, regina del turismo culturale e particolarmente apprezzata anche ai ‘gastroturisti’, ossia ai visitatori appassionati di percorsi enogastronomici.

Le destinazioni di vacanza più popolari in Europa

Santorini, Grecia Ibiza, Spagna Tenerife, Spagna Sicilia, Italia Corfù, Grecia Kos, Grecia Antalya, Turchia Sardegna, Italia Mykonos, Grecia Creta, Grecia Maiorca, Spagna Hvar, Croazia Toscana, Italia Zante, Grecia Lanzarote, Spagna Bodrum, Turchia Algarve, Portogallo