10 luoghi d’Italia sottovalutati da visitare, in estate, secondo gli stranieri

L'Italia è una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo per leTuttavia, i visitatori stranieri tendono a riversarsi nelle località più popolari all'estero, come Roma, Firenze o Venezia, perdendosi l'occasione di scoprire luoghi a loro meno noti eppure altrettanto affascinanti. Secondo la rivista statunitense The Travel ci sono almenodai vacanzieri internazionali, che meritano di essere scoperte. A partire dall' Umbria , spesso penalizzata dalla vicina Toscana, più famosa oltreoceano. Con le sue dolci colline, i caratteristici borghi medievali, la fantastica scena culinaria e una vivace cultura del vino e dell'olio, ilè una meta perfetta dove fare il pieno di relax e bellezza. (In foto, Orvieto)