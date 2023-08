La Sardegna più segreta raccontata da Michela Murgia

Fonte: IPA7123rf La Sardegna raccontata da Michela Murgia

Scomparsa la scrittrice sarda Michela Murgia, autrice di molti saggi e racconti, che le hanno valso anche alcuni premi, come il Campiello che vinse con il romanzo “Accabadora”, e che ha raccontato la sua Sardegna, quella vera e meno conosciuta.

Il suo primo libro era, infatti, un’insolita guida intitolata “Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede“, pubblicata nel 2008. Una guida per viaggiatori, non per semplici turisti, che racconta non di spiagge paradisiache, ma di luoghi inediti, usi, costumi, leggende e tradizioni secolari.

La Sardegna inedita

Raccontava la stessa Murgia che “Ci sono buchi in Sardegna che sono case di fate, morti che sono colpa di donne vampiro, fumi sacri che curano i cattivi sogni e acque segrete dove la luna specchiandosi rivela il futuro e i suoi inganni”.

E poi “Ci sono statue di antichi guerrieri alti come nessun sardo è stato mai, truci culti di Santi che i Papi si sono scordati di canonizzare, porte di pietra che si aprono su mondi ormai scomparsi, e mari di grano lontani dal mare, costellati di menhir contro i quali le promesse spose strusciano impudicamente il ventre nel segreto della notte, vegliate da madri e nonne”.

La guida raccoglie così dieci itinerari inediti più uno. “Questa storia”, spiega infatti l’autrice “è un viaggio in compagnia di dieci parole, dieci percorsi alla ricerca di altrettanti luoghi, più uno. Undici mete, perché i numeri tondi si addicono solo alle cose che possono essere capite definitivamente. Non è così la Sardegna, dove ogni spazio apparentemente conquistato nasconde un oltre che non si fa mai cogliere immediatamente, conservando la misteriosa verginità delle cose solo sfiorate”.

I nostri luoghi inediti della Sardegna

Una guida, anche se non nuova, fortemente consigliata a chi sta programmando un viaggio in Sardegna e vuole uscire dai soliti itinerari. Come quelli che spesso vi raccontiamo noi, come i campi di tulipani che sembrano un angolo di Olanda o le rocce dalle forme più bizzarre da cui sono nate molte leggende, borghi abitati dalle streghe e antichi villaggi nati da civiltà preistoriche sconosciute, case-grotta tuttora utilizzate e misteriosi castelli che spuntano nel bel mezzo del nulla.