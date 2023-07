Estate in Toscana: le vacanze preferite dagli stranieri

Dalle splendide città d’arte come Firenze e Pisa ai piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, passando per le campagne lussureggianti e le rinomate località di mare: la Toscana si riconferma ancora una volta tra le mete preferite dai turisti – sia italiani che stranieri – per le vacanze estive. I numeri non mentono, per questa meravigliosa regione la ripresa post Covid è strepitosa. Ma quali sono le destinazioni più apprezzate e quali i visitatori che le scelgono?

Toscana, la meta perfetta per le vacanze estive

Se l'Italia è da sempre una delle prime scelte per i turisti stranieri come meta per le vacanze (in ogni periodo dell'anno), l'estate 2023 vede la Toscana primeggiare tra le località più amate. Immaginare il perché non è difficile: sono tantissime le attrazioni offerte da questa regione, dai musei alle spiagge, dai borghi pittoreschi alla natura incontaminata. Insomma, ce n'è proprio per tutte le esigenze. Secondo le stime, quest'anno sarà davvero da record: sono previsti più di 5,9 milioni di arrivi e oltre 23,9 milioni di pernottamenti. Cifre notevoli, che superano i risultati pre pandemia.

A rivelarlo è l'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, commissionata da Toscana Promozione Turistica. Ma entriamo un po' più nel dettaglio: le previsioni parlano di un aumento del 4,7% negli arrivi e del 4,3% nei pernottamenti rispetto al 2022. Negli anni scorsi, soprattutto a causa del Covid, a prevalere è stato il turismo nazionale. Tantissimi italiani, non potendo andare all'estero, hanno scelto di rimanere vicino casa e scoprire le bellezze di una regione che ha molto da offrire e nulla da invidiare ad altre destinazioni - sia nostrane che straniere.

Il 2023, invece, vede la rinascita del turismo internazionale: l'estate dovrebbe segnare un +6,5% di presenze estere, per un valore complessivo di più di 12 milioni. Certo, anche gli italiani continuano ad apprezzare le principali mete turistiche toscane, visto che quest'anno si prevede un +2,1% di presenze nazionali (per un valore totale di 11,9 milioni). L'indagine mostra come i turisti stranieri dovrebbero andare ad aggiudicarsi una fetta del mercato pari a poco più della metà, ovvero il 50,5% del totale delle presenze nella regione.

Le località migliori secondo i turisti

L'analisi ha preso in considerazione anche quelle che sono le località più scelte dai turisti per quest'estate. Le stime migliori riguardano le città d'arte, dove le strutture ricettive dovrebbero registrare un ottimo +9,2% rispetto allo scorso anno. D'altra parte, luoghi dal fascino senza tempo come Firenze, Siena e Pisa attirano migliaia di visitatori grazie alla loro offerta culturale, fatta di musei, monumenti e attrazioni meravigliose. Molti viaggiatori preferiscono invece la montagna, forse per cercare refrigerio e dedicarsi ad attività all'aria aperta in mezzo alla natura. Secondo le previsioni, si prospetta un aumento del 6,7% nelle presenze tra le strutture ricettive d'alta quota.

Infine, c'è spazio anche per il mare, la campagna e le località termali, dove le imprese alberghiere dovrebbero ricevere un +2% di presenze. Per quanto riguarda poi la provenienza dei turisti stranieri che scelgono la Toscana, a primeggiare sono gli Stati Uniti. È in crescita anche il mercato europeo, con in testa i francesi, gli olandesi, gli austriaci, gli svizzeri, gli spagnoli, i tedeschi, i britannici, i polacchi, i belgi e gli scandinavi. C'è poi chi arriva da molto lontano, come i canadesi e i brasiliani, ma anche i cinesi, i giapponesi e gli indiani.