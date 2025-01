Fonte: iStock Le migliori località sciistiche del Trentino-Alto Adige

Il Trentino-Alto Adige vanta il comprensorio sciistico più grande del mondo e per questo rappresenta per gli sciatori, esperti o meno, di tutta Europa e non solo un vero paradiso incorniciato dalle maestose Dolomiti. In Trentino-Alto Adige si trovano piste che andrebbero affrontate almeno una volta nella vita, sotto al sole riflesso dal deserto bianco e abbagliante di queste montagne, con i loro tramonti infuocati che riverberano nell’aria fredda ed elettrica e il verde profondo dei boschi secolari a ricoprire i loro fianchi e il loro potente respiro.

Ecco tutte le più belle località sciistiche del Trentino-Alto Adige, dove potrete godervi piacevoli weekend sugli sci con tutta la famiglia, con gli amici o per una romantica settimana bianca.

Le località sciistiche di Skirama Dolomiti

Tra le più belle località sciistiche del Trentino-Alto Adige ci sono quelle comprese nello skipass unico offerto da Skirama Dolomiti. Qui, tra le splendide cime delle Dolomiti di Brenta Patrimonio UNESCO e i massicci dell’Adamello-Presanella e dell’Ortles-Cevedale nel Trentino Occidentale, avrete l’opportunità di sciare in paesaggi unici dove ci sono piste per tutti i livelli.

Queste località sciistiche sono famose per la qualità degli impianti di risalita e delle piste, oltre che per le numerose proposte sportive legate alla neve. Tutti gli impianti sono aperti da novembre ad aprile grazie alla presenza di moderni sistemi di innevamento programmato e all’elevata altitudine delle piste.

Lo skipass costa da 150 euro a 163 euro per 2 giorni consecutivi, da 215 euro a 244 euro per 3 giorni consecutivi e da 274 euro a 315 euro per 4 giorni consecutivi. Nel sito ufficiale del comprensorio trovate il listino prezzi completo anche con periodi più lunghi.

Madonna di Campiglio

Nel cuore delle Dolomiti del Brenta, Madonna di Campiglio è una delle località turistiche più rinomate di tutto l’arco alpino, conosciuta come la “Perla delle Dolomiti”. Il comprensorio è ideale sia per gli sciatori che desiderano provare l’ebrezza della discesa su piste impegnative che per bambini, famiglie e principianti che avranno a disposizione diversi chilometri di piste semplici e panoramiche.

Folgarida Marilleva

Un’altra località del comprensorio è Folgarida Marilleva, dotata di 25 impianti di risalita e 36 piste da sci (38% facili, 49% medie, 13% difficili). Questo viene considerato un autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e dello snowboard/free-style. Inoltre, l’ampia scelta di strutture ricettive, molte delle quali affacciate direttamente sulle piste, offre l’opportunità di trascorrere una vacanza invernale davvero perfetta.

Molto utile è il collegamento “Sci ai piedi” con Madonna di Campiglio e Pinzolo, il quale offre la possibilità di disporre della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di Sole Val Rendena, con 150 chilometri di piste tutte collegate e utilizzabili mediante un unico Skipass. Le piste di Folgarida-Marilleva sono raggiungibili anche utilizzando il Dolomiti Express: il treno che vi porterà direttamente al piano di imbarco della telecabina 8 posti di Daolasa.

Pinzolo

Situato in Val Rendena, capoluogo del comune di Madonna di Campiglio, il territorio di Pinzolo comprende un comprensorio sciistico di medie dimensioni, ideale per chi preferisce la calma e la tranquillità rispetto alle ben più affollate piste della sua frazione comunale. Pinzolo è perfetto anche e soprattutto per le famiglie con bambini grazie alla presenza di un campo scuola per i bimbi principianti, il miniclub in quota e la scuola sci qualificata per i piccoli sciatori.

Pinzolo, inoltre, vanta la pista Tulot Audi Quattro, l’ultima delle perle nere della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, che, con la sua lunghezza e la sua pendenza, è entrata di diritto nella hall of fame delle piste più belle delle Alpi.

Le migliori località sciistiche in Val di Fiemme

Appartata e affascinante, la Val di Fiemme rappresenta uno dei luoghi più sorprendenti del Trentino. Una valle isolata, cuore della Magnifica Comunità di Fiemme, tradizioni peculiari e antiche tramandate nel corso dei secoli, la lingua ladina, un’infilata suggestiva di piccoli borghi storici, tra gli altri Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Valfloriana, Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme e Predazzo.

Nel punto più orientale della valle si trova un’indimenticabile località sciistica con oltre 110 chilometri di piste, 120 maestri di sci, 50 dei più moderni impianti di risalita e un servizio skibus. La neve, garantita da una sofisticata rete di innevamento programmato, permette di sciare da novembre ad aprile inoltrato. Le piste sono servite da moderni e veloci impianti di risalita di ultima generazione.

Alpe Cermis

Per raggiungere le piste dell’Alpe Cermis potete partire dal centro di Cavalese o dal Fondovalle, dove troverete un ampio e comodo parcheggio. In cima troverete un comprensorio sciistico con piste da sci, un suggestivo percorso dedicato alle ciaspole e agli escursionisti, spazi riservati al divertimento dei più piccoli e svariati punti di ristoro, collocati a diverse altitudini.

Chi lo desidera può sperimentare l’emozione di sciare di notte, attraversando magici sentieri nel bosco e percorrendo la famosa pista Olimpia, che si sviluppa su un tracciato di ben 7,5 chilometri e che vi condurrà dalla cima fino al fondovalle.

Passo Rolle

Chi scia nella ski area di Passo Rolle godrà dei paesaggi mozzafiato offerti dalla maestosa catena delle Pale di San Martino. Il valico, situato a 2000 metri, è un vero e proprio “pianeta neve” dove troverete tre comode seggiovie che servono cinque piste (Paradiso 1, Fiamme Gialle, Ferrari, Rolle 1-2, Castellazzo 1-2-3 e Campo Scuola Cimon), un campo scuola, due varianti azzurre, una bella rossa e una nera d’effetto, esposta a nord.

La ski area è ideale per le famiglie e gli sciatori di tutte le età che vogliono divertirsi su piste mai eccessivamente affollate e che chiudono a fine stagione. Qui lo skipass giornaliero costa 32 euro, mentre per 4 ore costa 27 euro.

Alpe Lusia

Nella ski area Alpe Lusia troverete 30 chilometri di piste da sci perfettamente preparate e adatte a tutti i livelli: piste ripide e tecniche per gli sciatori esperti e piste facili, ampie e soleggiate per i bambini e i principianti. Il comprensorio sciistico offre anche altre attività: trekking invernale o con le ciaspole nel cuore silenzioso del Parco Naturale di Paneveggio, e una pista da slittino, lunga oltre 2 chilometri.

Sciare sull’Alpe di Siusi e Val Gardena

Con i suoi 56 chilometri quadrati, l’Alpe di Siusi è l’altopiano alpino più vasto d’Europa. Numerose le sue località storiche come il borgo di Castelrotto, per non parlare dei suoi panorami mozzafiato, ammirabili davanti all’impareggiabile cornice delle cime dolomitiche del Catinaccio, di Sassolungo, Sassopiatto e dello Sciliar.

L’Alpe di Siusi e la Val Gardena formano insieme un comprensorio sciistico che vanta 181 chilometri di piste e 79 impianti a fune, aperto dal 6 dicembre 2024 al 6 aprile 2025.

Fiè allo Sciliar

Le vere protagoniste di Fiè allo Sciliar sono proprio le montagne, popolate di storie e antiche leggende, come quella sul celebre re Laurino e del suo mitico tesoro legato al magico fenomeno dell’enrosadira, che al tramonto tinge le rocce delle cime dolomitiche di un’intensa colorazione rosa per poi passare gradualmente al viola. Non mancate di effettuare un’escursione sul lago di Carezza mentre siete in zona, per ammirare le sue acque dai colori cangianti sulle quali si riflette, quasi fosse uno specchio, il verde dei boschi circostanti.

Siusi allo Sciliar

Situata alle pendici dello Sciliar e dell’Alpe di Siusi, all’ingresso delle Dolomiti, Siusi allo Sciliar offre uno scenario naturale unico dove fare passeggiate tranquille o pedalare sulle diverse piste ciclabili. Grazie alla cabinovia Alpe di Siusi, la cui stazione a valle si trova a Siusi allo Sciliar, si può raggiungere comodamente e rapidamente l’Alpe di Siusi, l’altipiano più vasto d’Europa. Relativamente alla stagione invernale 2024/25, la cabinovia è in funzione dal 6 dicembre 2024 al 6 aprile 2025 giornalmente dalle 8:00 alle 18:00.

Selva di Val Gardena

Selva di Val Gardena è considerato un paradiso per gli appassionati di sport invernali. Il paese, il più alto della Val Gardena, offre accesso diretto alla Sellaronda e all’area di sci di fondo della Vallunga. Anche i comprensori sciistici del Ciampinoi, del Passo Gardena (Dantercepies) e del Passo Sella (Plan de Gralba, Piz Seteur e Piz Sella) sono vicini e si possono rapidamente raggiungere da qui.

Canazei

Questa località sciistica, situata nella meravigliosa Val di Fassa, è una delle quattro tappe della mitica Sellaronda, il celebre giro sciistico che esplora tutto il massiccio montuoso del Sella, toccando Selva in Val Gardena, Corvara in Val Badia, Arabba in Veneto e Canazei in Val di Fassa.

Si tratta di una meta ideale per chi non vuole mai scendere dagli sci! Qui si trovano anche lo Skitour Panorama, il giro sciistico della Grande Guerra, quello dell’Alpe Lusia-San Pellegrino e la famosa Marcialonga, uno dei tracciati preferiti dai fondisti ai piedi di queste stupende e celebri cime dolomitiche: le torri del Vajolet, il Piz Boè, il Sassolungo e l’imponente Marmolada.

Colfosco

A pochi minuti da Corvara e dal passo Gardena si trova Colfosco, ultima località della Val Badia. Vicino al circuito della Sellaronda, ma decisamente lontano dalle folle di Corvara e Canazei, rappresenta una meta tranquilla, ma altrettanto bellissima, situata a 1.645 metri di quota con 130 chilometri di piste uniche, come la Gran Risa, e ben 10 chilometri di piste per lo sci di fondo.

Corvara in Badia

Superando Colfosco si giunge nella splendida e rinomata località sciistica di Corvara, posta ai piedi del Sella e del Sassongher, cuore pulsante della leggendaria Val Badia, con le sue peculiari tradizioni ladine ed eccellenze gastronomiche uniche. Splendide piste da sci, ristoranti stellati, antiche malghe e locali alla moda. A Corvara in Badia non manca davvero niente per un’indimenticabile vacanza sulla neve, in coppia, tra amici o con tutta la famiglia!

San Cassiano

Questa piccola località dell’alta Val Badia, situata a circa 1.600 metri di altitudine, è molto frequentata da tutti gli amanti della neve e dello sci, sia esperti che principianti. Impianti di risalita all’avanguardia, tra cui la recente cabinovia del Piz Sorega, seggiovie esaposti e quadriposti come la Costes da l’Ega, servono magnificamente ben 130 chilometri di piste da discesa e ben 25 chilometri per lo sci di fondo.

San Vigilio di Marebbe

San Vigilio di Marebbe fa parte del celebre comprensorio sciistico più grande dell’Alto Adige, Plan de Corones, il curioso monte che quando è coperto di neve sembra letteralmente una montagna di zucchero.

Questo magico territorio è compreso tra ben due parchi naturali, il Puez-Odle e il Fanes-Sennes-Braies. Le fantastiche piste da sci di Plan de Corones restano aperte fino al 21 aprile 2025, dove troverete ben 121 chilometri di piste adatte a principianti, appassionati occasionali, esperti e amanti delle slitte, e 31 moderni impianti di risalita. Le lunghe piste regalano ampie e tranquille discese verso valle, mentre le “Black Five”, le cinque piste nere, richiedono una certa abilità anche ai professionisti.

Località sciistiche della Val Pusteria e le Tre Cime di Lavaredo

Le aree sciistiche della Val Pusteria soddisfano ogni esigenza sportiva: da chi pratica sci e snowboard, a chi preferisce lo sci di fondo, fino agli amanti delle escursioni con le ciaspole, delle arrampicate su ghiaccio e addirittura dell’hockey su ghiaccio! Qui le località sono a misura di famiglia e troverete grandi caroselli con tracciati di ogni difficoltà, comprese le piste di Coppa del Mondo del Plan de Corones e dell’Alta Badia.

Dobbiaco

A metà strada sia da Plan de Corones che dalla famosa località sciistica di Cortina d’Ampezzo, già in Veneto, Dobbiaco rappresenta una metà particolarmente apprezzata da appassionati di sci di fondo, che qui possono cimentarsi sugli oltre 120 chilometri di piste disponibili per questa specialità, e famiglie con bambini che desiderano imparare a sciare su piste non troppo difficili e poco affollate.

San Candido

Il magico e minuscolo borgo di San Candido si trova ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ed è noto soprattutto per i suoi oltre 200 chilometri di piste per lo sci nordico, per il suggestivo scenario del lago di Braies e per la sua bellissima Collegiata, considerato il più importante monumento romanico del Trentino-Alto Adige e risalente al 1043.

Le piste da sci si trovano principalmente sui versanti innevati di monte Sant’Elmo, del suggestivo monte Baranci e dalla vicina Monguelfo. Per gli amanti del cicloturismo, infine, da San Candido passa anche la pista ciclabile della Pusteria e la Dobbiaco-Lienz, lunga ben 366 chilometri.