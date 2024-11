Sciare sulle Dolomiti: piste e impianti vicino alle Tre Cime di Lavaredo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il comprensorio sciistico 3 Zinnen Dolomiti

Le Tre Cime di Lavaredo, uno dei simboli più celebri delle Dolomiti, rappresentano un vero capolavoro della natura. Conosciute in tutto il mondo per la loro imponenza e bellezza, queste vette attirano ogni anno escursionisti e sportivi, regalando panorami mozzafiato in ogni stagione. Situate nel cuore del Parco Naturale Tre Cime, fanno parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco e incarnano la perfetta fusione tra natura incontaminata e attività outdoor.

Durante l’inverno, il comprensorio sciistico che circonda queste maestose montagne si trasforma in una destinazione da sogno per gli amanti della neve, grazie a infrastrutture moderne e all’eccellente qualità delle sue piste. I 110 km di discese perfettamente curate, che si estendono su cinque diverse montagne, rendono questa zona una meta ideale sia per sciatori esperti sia per famiglie in cerca di relax e divertimento.

Scopriamo insieme i punti di forza delle piste e degli impianti delle Dolomiti, nella zona delle Tre Cime di Lavaredo e perché questo spot è un paradiso per gli amanti della natura e delle attività outdoor in ogni stagione dell’anno.

Un comprensorio sciistico all’avanguardia

Sciare alle Tre Cime significa immergersi in un paradiso invernale che offre un equilibrio perfetto tra tecnologia e paesaggi naturali. Il comprensorio sciistico Tre Cime / 3 Zinnen Dolomiti è servito da ben 32 impianti di risalita, che collegano aree iconiche come Monte Elmo, Orto del Toro, Croda Rossa, Monte Baranci e la Ski Area Val Comelico.

Tra le attrazioni più amate spiccano i Prati di Croda Rossa, un luogo incantevole dove le famiglie trovano piste dedicate e la possibilità di incontrare persino le celebri renne di Finlandia, uniche in tutta Italia. L’esperienza di sciare in questa zona è arricchita dalla presenza di numerosi rifugi alpini, perfetti per rilassarsi e assaporare i piatti tradizionali dell’Alto Adige, accompagnati da un bicchiere di vin brulé caldo.

Il comprensorio è in costante evoluzione per offrire ai visitatori sempre più comfort e opportunità di svago. Nel 2019 è stata inaugurata una moderna seggiovia che ha sostituito la storica biposto “Mittelstation”. Questa nuova infrastruttura, dotata di sedili riscaldati e cupole protettive, è stata progettata per agevolare l’accesso anche ai bambini, migliorando l’esperienza di sci per tutta la famiglia.

Oltre agli impianti di risalita, sono state aggiunte due nuove piste: una variante più semplice della pista nera Kristlerhang, ideale per chi desidera avvicinarsi gradualmente alle discese più impegnative, e una nuova discesa a valle nell’area Croda Rossa, in direzione Signaue. Per i più piccoli e per chi cerca una buona dose di divertimento, sono state inaugurate le Family Funslope sul Monte Elmo e alla Croda Rossa. Questi percorsi combinano tunnel di neve, onde, curve ripide e ponti, offrendo un mix perfetto di adrenalina e gioco.

Fonte: iStock

Sci di fondo: una regione leader in Italia

Oltre allo sci alpino, l’area delle Tre Cime è un punto di riferimento anche per lo sci di fondo, posizionandosi come la prima regione in Italia per varietà e qualità delle piste. Gli amanti di questa disciplina possono godere di 200 km di tracciati, sempre innevati e perfettamente preparati.

A Dobbiaco, gli appassionati trovano percorsi adatti a tutti i livelli di difficoltà: dalle piste più tecniche, utilizzate per gli allenamenti dai team sportivi, a circuiti panoramici che offrono viste spettacolari sulle Tre Cime di Lavaredo. Le famiglie e i principianti apprezzeranno i sentieri più accessibili, ideali per muovere i primi passi in questo sport. Inoltre, il lago di Dobbiaco offre anelli suggestivi, perfetti per chi cerca un’esperienza unica immersa nella natura.

Un’esperienza unica in ogni stagione

Cosa fare in inverno alle Tre Cime

Il comprensorio delle Tre Cime non si limita a offrire eccellenti piste da sci, ma propone anche una vasta gamma di attività per chi desidera vivere la montagna in modo diverso. Le escursioni con le ciaspole sono un’opzione perfetta per immergersi nel silenzio dei boschi innevati, mentre i percorsi per slittino garantiscono puro divertimento per adulti e bambini.

Per chi ama semplicemente passeggiare, i sentieri ben segnalati permettono di esplorare paesaggi incantati e di scoprire angoli nascosti delle Dolomiti. Al termine delle attività, i visitatori possono rilassarsi in uno dei tanti rifugi alpini, dove l’accoglienza calorosa e i sapori tradizionali rendono ogni sosta un momento speciale.

Cosa fare in estate alle Tre Cime

Sebbene il comprensorio delle Tre Cime sia una destinazione invernale d’eccellenza, la sua bellezza non svanisce con l’arrivo della primavera. Durante l’estate, queste montagne diventano il paradiso degli escursionisti, grazie a una rete di sentieri che permette di esplorare ogni angolo del parco naturale.

Tuttavia, è d’inverno che le Tre Cime di Lavaredo rivelano tutta la loro magia, offrendo un’esperienza completa tra sport, relax e natura incontaminata. Che si tratti di una giornata di sci su piste perfette, di un’escursione tra i boschi o di un momento di relax in un rifugio alpino, questo angolo delle Dolomiti ha sempre qualcosa di speciale da offrire.

Le Tre Cime attendono chiunque voglia lasciarsi conquistare dalla loro bellezza senza tempo, in uno scenario che unisce modernità e tradizione, sport e tranquillità, avventura e magia.