Fonte: iStock - ANSA Dove sono nati i 29 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025

Dal 11 al 15 febbraio 2025, il Teatro Ariston di Sanremo è stato il palcoscenico della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Un evento che, anno dopo anno, continua a essere il punto di riferimento per la musica italiana, capace di dettare le tendenze del settore e catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori.

Quest’anno, alla conduzione, c’è stato il ritorno di Carlo Conti, che ha preso il testimone dopo le fortunate edizioni guidate da Amadeus e Fiorello. Tra emozioni, performance e colpi di scena, 29 artisti si sono sfidati per conquistare il pubblico e la critica. Ma da dove provengono i protagonisti di Sanremo 2025? Scopriamolo insieme.

Dove è nato Achille Lauro

Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, è nato a Verona l’11 luglio 1990. Nonostante le sue origini venete, è cresciuto a Roma, tra i quartieri di Serpentara e Vigne Nuove, zone periferiche della capitale che hanno influenzato il suo stile e la sua musica.

Dove è nato Bresh

Andrea Emanuele Brasi, conosciuto artisticamente come Bresh, è nato il 28 giugno 1996 a Lavagna, in provincia di Genova. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Bogliasco, un piccolo e pittoresco comune affacciato sul mare, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica.

Dove è nato Brunori Sas

Dario Brunori, alias Brunori Sas, è nato a Cosenza nel 1977. Le sue radici affondano nel cuore della Calabria, precisamente a Joggi, un suggestivo borgo della Bassa Valle dell’Esaro, immerso in una natura incontaminata.

Dove è nata Clara

Clara Soccini, meglio conosciuta solo come Clara, è nata il 25 ottobre 1999 a Varese. La sua città natale è celebre per gli innumerevoli parchi e giardini, che le hanno valso l’appellativo di “città giardino”.

Dove sono nati i Coma_Cose

Il duo musicale Coma_Cose è formato da Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano), uniti nella musica e nella vita. Fausto è nato il 21 novembre 1981 a Gavardo, in provincia di Brescia, mentre Francesca è originaria di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia, dove è nata nel 1990.

Dove è nata Elodie

Elodie Di Patrizi, semplicemente nota come Elodie, è nata il 3 maggio 1990 a Roma. La città eterna è stata il punto di partenza della sua carriera musicale, che negli ultimi anni ha raggiunto traguardi straordinari.

Dove è nato Fedez

Federico Lucia, in arte Fedez, è nato a Milano il 15 ottobre 1989. È cresciuto a Buccinasco, un comune della città metropolitana di Milano noto per il suo sviluppo residenziale e la vicinanza al capoluogo lombardo.

Dove è nata Francesca Michielin

Francesca Michielin è nata il 25 febbraio 1995 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La sua città è famosa per la storica produzione di grappa e per il suggestivo Ponte degli Alpini, progettato da Andrea Palladio.

Dove è nato Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è nato il 9 settembre 1982 a Carrara, città toscana rinomata in tutto il mondo per il marmo delle sue cave, utilizzato nei più grandi capolavori artistici della Storia.

Dove è nata Gaia

Gaia Gozzi, in arte Gaia, è nata il 29 settembre 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Interessante centro di origine etrusca si trova nella Bassa Reggiana, affacciato sulle sponde del Po.

Dove è nata Giorgia

Giorgia Todrani, una delle voci più potenti della musica italiana, è nata a Roma il 26 aprile 1971.

Dove è nato Irama

Filippo Maria Fanti, conosciuto come Irama, è nato il 20 dicembre 1995 a Carrara. All’età di otto anni si è trasferito con la famiglia a Monza, dove ha mosso i primi passi nel mondo della musica.

Dove è nata Joan Thiele

Alessandra Joan Thiele è nata il 21 settembre 1991 a Desenzano del Garda, sulle rive del Lago di Garda, una delle mete turistiche più amate del nord Italia.

Dove è nato Lucio Corsi

Lucio Corsi, musicista e cantautore maremmano, è nato il 15 ottobre 1993 a Grosseto e cresciuto nella frazione di Val di Campo di Velutonia, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Dove è nata Marcella Bella

Giuseppa Marcella Bella è nata il 18 giugno 1952 a Catania, magnifica città siciliana dominata dall’imponente profilo dell’Etna.

Dove è nato Massimo Ranieri

Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, è nato il 3 maggio 1951 a Napoli, nel quartiere di Pallonetto di Santa Lucia, una zona di sicuro fascino affacciata sul mare.

Dove è nato Francesco Silvestre dei Modà

Kekko Silvestre, leader dei Modà, è nato a Milano il 17 febbraio 1978.

Dove è nata Noemi

Veronica Scopelliti, conosciuta come Noemi, è nata il 25 gennaio 1982 a Roma.

Dove è nato Olly

Federico Olivieri, in arte Olly, è nato a Genova il 5 maggio 2001.

Dove è nato Rkomi

Mirko Manuele Martorana, alias Rkomi, è nato il 19 aprile 1994 a Milano, nel quartiere popolare di Calvairate, nella parte est della periferia milanese.

Dove è nato Rocco Hunt

Rocco Pagliarulo, noto come Rocco Hunt, è nato il 21 novembre 1994 a Salerno, nel quartiere di Pastena.

Dove è nata Rose Villain

Rosa Luini, alias Rose Villain, è nata a Milano il 20 luglio 1989.

Dove è nata Sarah Toscano

Sarah Toscano, giovane talento di Amici 23, è nata il 9 gennaio 2006 a Vigevano, città celebre a livello internazionale per la produzione calzaturiera.

Dove è nata Serena Brancale

Serena Brancale è nata a Bari il 4 maggio 1989, capoluogo pugliese conosciuto per il suo mare, la sua cucina e per essere uno dei centri più importanti della chiesa Ortodossa in Occidente.

Dove è nato Shablo

Pablo Miguel Lombroni Capalbo, noto come Shablo, è nato in Argentina, a Buenos Aires, il 17 novembre 1980. All’età di otto anni si è trasferito con la famiglia a Perugia.

Dove è nato Simone Cristicchi

Il cantautore Simone Cristicchi è nato il 5 febbraio 1977 a Roma.

Dove è nato Stash dei The Kolors

Antonio “Stash” Fiordispino, frontman dei The Kolors, è nato il 7 luglio 1989 a Caserta, città famosa per la sua imponente Reggia, l’Acquedotto Carolino e il pittoresco borgo di Casertavecchia.

Dove è nato Tony Effe

Tony Effe, pseudonimo di Nicolò Rapisarda, è nato il 17 maggio 1991 a Roma.

Dove è nato Willie Peyote

Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote, è nato il 28 agosto 1985 a Torino, il capoluogo piemontese apprezzato per la raffinatezza della sua architettura e per l’idilliaca cornice delle Alpi.