Madonna di Campiglio: il paradiso delle piste da sci

Fonte: iStock piste da sci a Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio, incastonata tra le Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella, è una delle località sciistiche più rinomate delle Alpi italiane. Con oltre 150 chilometri di piste, è una destinazione ideale per sciatori di ogni livello.

Andiamo, allora, alla scoperta delle favolose piste principali e dei dettagli utili per organizzare al meglio un’indimenticabile giornata sugli sci.

Pista Canalone Miramonti

Il Canalone Miramonti è una delle piste più iconiche di Madonna di Campiglio, famosa per la difficoltà e per essere scenario di adrenaliniche gare internazionali: con un dislivello di 180 metri, una pendenza media del 27% e massima del 60%, rappresenta una vera sfida anche per gli sciatori più esperti, con muri ripidi e curve tecniche che richiedono grande abilità.

Il tracciato parte a 1725 metri di altitudine e arriva a 1545 metri.

Quando apre

Per la stagione in corso la pista apre il 7/12/2024 fino al 13/04/2025.

Come raggiungerla

Il Canalone Miramonti è facilmente accessibile dal centro di Madonna di Campiglio: la cabinovia Spinale e la seggiovia Miramonti portano proprio in cima alla pista. Entrambe le stazioni di partenza sono a pochi passi dagli hotel e dai parcheggi del paese.

Costi

L’accesso alla pista è incluso nello skipass di Madonna di Campiglio, che offre diverse opzioni: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale. I prezzi variano dai 60 ai 70 euro al giorno per gli adulti, con tariffe ridotte per bambini, ragazzi e over 65. Inoltre, sono disponibili offerte speciali per famiglie e gruppi.

Lunghezza

Con una lunghezza di 610 metri, la pista è breve ma estremamente impegnativa. La sua conformazione tecnica e la forte inclinazione richiedono grande controllo e precisione nei movimenti.

Difficoltà

Classificata come pista nera, il Canalone Miramonti è riservato a sciatori esperti. Le sue caratteristiche principali includono una pendenza marcata e tratti stretti che mettono alla prova anche i professionisti.

Attività extra sci

La pista è famosa per il night skiing: durante la stagione invernale, è possibile sciare sotto un suggestivo sistema di illuminazione artificiale, un’esperienza entusiasmante apprezzata dagli appassionati che vogliono vivere l’adrenalina delle discese notturne.

Eventi particolari

È la pista della 3Tre – FIS Ski World Cup. La competizione attira atleti di fama mondiale e migliaia di spettatori, e rende la pista un simbolo dell’eccellenza sportiva.

Pista Amazzonia

La Pista Amazzonia è una delle più panoramiche di Madonna di Campiglio, immersa tra boschi innevati e con una vista spettacolare sulle Dolomiti. Ideale per sciatori di livello intermedio, offre un mix perfetto di divertimento e relax.

Quando apre

Per la stagione in corso la pista apre il 14/12/2024 fino al 15/04/2025.

Come raggiungerla

La pista si raggiunge comodamente dal centro di Madonna di Campiglio con la cabinovia Pradalago che porta all’inizio del tracciato.

Costi

L’accesso alla pista è incluso nello skipass giornaliero o plurigiornaliero del comprensorio. Le tariffe giornaliere partono per adulto da circa 60 euro, con opzioni scontate per famiglie e bambini.

Lunghezza

Con i suoi 1600 metri, la pista Amazzonia propone una discesa perfetta per chi ama godersi il paesaggio durante la sciata.

Difficoltà

La pista è classificata come nera. Parte dalla stazione a monte della cabinovia Pradalago e si snoda lungo il versante della montagna, caratterizzato da un fitto bosco di maestosi abeti.

La discesa alterna tratti ripidi con muri impegnativi e una pendenza che aumenta gradualmente, senza bruschi cambi di ritmo, fino a raggiungere la piana di Nambino.

Gli ampliamenti degli ultimi inverni hanno reso il percorso ancora più emozionante e ricco di adrenalina.

Attività extra sci

Lungo la pista sono presenti aree di sosta e punti panoramici, dove è possibile fermarsi per scattare foto o, semplicemente, ammirare la natura circostante. Inoltre, sono disponibili percorsi per ciaspolate nelle vicinanze.

Pista Spinale Direttissima

La Spinale Direttissima è una delle piste più tecniche e spettacolari di Madonna di Campiglio. Con la sua pendenza vertiginosa e il panorama mozzafiato, è un must per chi cerca autentiche sfide adrenaliniche.

Quando apre

Per la stagione in corso la pista apre il 24/12/2024 fino al 15/04/2025.

Come raggiungerla

La pista è facilmente raggiungibile grazie alla cabinovia Spinale, che parte dal centro di Madonna di Campiglio e conduce all’inizio del tracciato.

Costi

L’accesso alla pista è incluso nello skipass del comprensorio. Le tariffe variano in base alla stagione, con sconti per bambini, ragazzi e over 65. Per chi soggiorna in paese, molte strutture offrono pacchetti che includono lo skipass.

Lunghezza

Con una lunghezza di 2.400 metri, la Spinale Direttissima offre una discesa intensa e tecnica, che richiede concentrazione e abilità.

Difficoltà

Classificata come pista nera, la Spinale Direttissima presenta pendenze fino al 70%. È particolarmente apprezzata dagli sciatori esperti di avventure memorabili.

Attività extra sci

Durante la discesa, è possibile fermarsi ai punti panoramici per ammirare le Dolomiti di Brenta e scattare foto ricordo. Nei pressi della pista non mancano rifugi dove rilassarsi e gustare piatti tipici trentini.

Eventi particolari

La pista è spesso utilizzata per gare amatoriali e allenamenti di squadre professionistiche, oltre a essere una meta popolare per test di sci e attrezzature.

Pista Graffer

In zona Grosteé, nell’idilliaco scenario delle Dolomiti del Brenta dove lo sguardo si volge verso il Pian di Neve e l’Adamello, la facile Graffer è tra le più panoramiche del comprensorio, e prende il nome dallo storico rifugio d’alta montagna a metà pista, costruito in segno di riconoscenza per il Capitano Pilota in forza dell’Areonautica Giorgio Graffer, nonché uno degli arrampicatori più celebri della storia dell’alpinismo dolomitico.

Quando apre

Per la stagione in corso la pista apre il 28/11/2024 fino al 15/04/2025.

Come raggiungerla

Occorre servirsi della cabinovia Grosté rimanendo a bordo alla stazione intermedia e poi della nuova seggiovia esaposto Grosté Express. Una volta scesi, si gira a sinistra e si imbocca la pista Graffer.

Costi

L’accesso alla pista è incluso nello skipass del comprensorio.

Lunghezza

Ha una lunghezza di ben 4830 metri con un dislivello di 610 metri.

Difficoltà

Pista blu, è adatta soprattutto agli sciatori principianti. Tuttavia, l’incomparabile bellezza la rende apprezzata anche dai sciatori più esperti.

In più, la quota elevata fa sì che la neve rimanga sempre perfetta, le pendenze sono modeste e il tracciato molto largo.

Attività extra sci

A tre quarti ecco palesarsi il Rifugio Graffer, a quota 2261 metri, esempio di cultura alpina della tradizione, dove è possibile soggiornare, rilassarsi sulle sdraio godendo di vedute quasi impossibili da descrivere a parole e gustare piatti deliziosi.

Eventi particolari

Ad aprile la Pista Graffer fa da sfondo al Trofeo Super Grostè, competizione promozionale di Slalom Gigante su lunga distanza aperta a snowboarder e a sciatori di tutte le divisioni FISI femminili e maschili.

Pista Genziana

È un passaggio obbligato per gli sciatori che desiderano raggiungere l’area di Folgarida Marilleva e, dopo gli interventi di riqualificazione degli anni scorsi, nel tratto finale si amplia e diventa più facilmente fruibile.

Infatti, è diventata più larga fino a 70 metri, con una pendenza massima che è passata dal 50% al 30-35%.

Quando apre

Per la stagione in corso la pista apre il 5/12/2024 fino al 15/04/2025.

Come raggiungerla

Si raggiunge con la nuova seggiovia esaposto Grosté Express.

Costi

L’accesso alla pista è incluso nello skipass del comprensorio.

Lunghezza

Ha una lunghezza di 1780 metri con un dislivello di 360 metri.

Difficoltà

Classificata come pista rossa, è una pista di difficoltà intermedia.