Le più belle città italiane da visitare in 3 giorni

Ogni perla del nostro Paese ha mille segreti da svelare, capolavori da mostrare, una storia che fa viaggiare avanti e indietro nel tempo. Questo rende difficile scegliere una destinazione per una toccata e fuga, tuttavia ci sono alcune delleche anche soloriescono a regalare emozioni senza fine. È il caso di, un museo a cielo aperto adagiato sulle acque placide della Laguna dove ogni scorcio apre alla meraviglia. Uno scrigno che custodisce tantissimi gioielli preziosi, meta perfetta per una breve vacanza romantica e indimenticabile. (In foto, Venezia)