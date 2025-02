Dove sciare a marzo: le migliori località sciistiche in Italia e in Europa

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Sciare quando le giornate si allungano e diventano più assolate e calde, è senz’altro un’esperienza da provare, purché si scelgano le stazioni sciistiche che permettano di godere di ottime condizioni di neve anche con l’affacciarsi delle temperature primaverili. Se vi siete persi l’inizio della stagione, vi farà piacere sapere che c’è ancora tempo per vivere la magia delle piste di alcuni dei più alti e famosi comprensori, con in più il vantaggio di evitare la folla dei mesi più freddi. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato le migliori località in Italia e in Europa, dove sciare a marzo.

Dove sciare a marzo in Italia

Lanciarsi sulle piste da sci a marzo è il sogno di molti, ma può essere anche un’incognita, perché le condizioni della neve possono variare molto velocemente a causa dei repentini cambiamenti di temperatura nei mesi primaverili. Proprio per questo, è importante scegliere località sciistiche con quote medie piuttosto alte, dove gli impianti di risalita rimangono aperti fino a fine aprile o a inizio maggio. Il nostro Paese è ricco di comprensori adatti a ogni esigenza, perfetti anche in questo periodo dell’anno. Ad ogni modo, prima di comprare il biglietto, è sempre bene verificare che gli impianti in cui desiderate sciare siano aperti.

Cervino Ski Paradise, il più alto comprensorio delle Alpi

Il Cervino Ski Paradise, in Valle d’Aosta, è uno dei più grandi e spettacolari d’Italia. Situato ai piedi del Monte Cervino, si sviluppa lungo le tre vallate di Italia e Svizzera e offre 350 chilometri di piste collegate tra loro. Breuil-Cervinia e Valtournenche – insieme a Zermatt, in Svizzera – sono le località regine di questo comprensorio, che si estende dai 1.500 mt. di Valtournenche ai 3.883 mt. del Piccolo Cervino. Tra le piste per lo sci alpino, spicca la “Ventina”, lunga 11 km che, percorrendo l’omonimo ghiacciaio, scende dal Plateau Rosà fino a Cervinia, a 2000 metri.

Date e tariffe

Iniziata a ottobre, la stagione sciistica nel comprensorio del Cervino Ski Paradise durerà anche quest’anno 11 mesi. Gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia chiuderanno, infatti, il 7 settembre 2025, senza interruzioni tra inverno ed estate.Il prezzo dello skipass giornaliero per gli adulti è di 61 euro. C’è, inoltre, la possibilità di sciare il mattino fino alle 13:00 e il pomeriggio dalle ore 12:00, al costo di 49 euro. Il costo dello skipass per 6 giorni è di 322 euro. È, inoltre, applicata la riduzione del 20% sulle tariffe degli skipass under 24 e lo sconto del 30% agli under 16.

Come arrivare

Chi vuole raggiungere il Cervino Ski Paradise in auto, può prendere la A5 Torino-Aosta, uscire a Châtillon/Saint-Vincent e continuare sulla regionale in direzione Cervinia, per 28 km. Se, invece, si viaggia in treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Châtillon/Saint-Vincent. Da Châtillon, così come da Torino e Milano, è attivo un servizio di autobus di linea da/per Breuil-Cervinia Valtournenche. Per chi viaggia in aereo, i trasferimenti sono facilitati dalla vicinanza con gli aeroporti internazionali di Torino Caselle, Milano Malpensa, Milano Linate e Ginevra. Per il trasferimento da e per gli aeroporti esistono diverse possibilità con bus, taxi e auto a noleggio.

Val Senales, con piste variegate

Il comprensorio sciistico Val Senales, in Alto Adige, è uno dei più amati della zona, grazie alle piste di tutti i gradi di difficoltà che si snodano dal Ghiacciaio di Giogo Alto fino a Maso Corto, giù nella valle. Le piste dell’area sciistica della Val Senales si estendono tra 2.000 e 3.200 metri di quota con una lunghezza di 42 km, di cui 16 per neofiti. La pista più suggestiva e consigliata ai soli esperti è la “Schmugglerabfahrt”, che con una discesa di 8 km e 1200 metri di dislivello porta fino alla stazione a valle. Una parte delle piste (circa una decina di chilometri), collocata sul ghiacciaio a 3200 metri di quota, consente di sciare anche in estate.

Date e tariffe

La stagione sciistica del comprensorio Val Senales si conclude il 4 maggio 2025. Il prezzo dello skipass giornaliero per adulti è di 55 euro, mentre dalle 12.30 il costo è di 45 euro. La tariffa dello skipass di 6 giorni è di 276 euro. Nei giorni 7 marzo, 12 e 21 aprile 2025, il costo dello skipass giornaliero è di 61 euro. Accanto al classico giornaliero e plurigiornaliero, la skiarea Val Senales propone una serie di skipass speciali.

Come arrivare

La Val Senales è facilmente raggiungibile sia in auto da Bolzano, Merano, dal Passo Resia, dal Passo dello Stelvio e da Passo Monte Croce, sia in autobus da Merano o Naturno. Gli aeroporti più vicini sono: Bolzano, Bergamo – Orio al Serio, Verona, Venezia, Treviso, Milano. Per salire in cima, bisogna prendere la funivia Gletscherbah alla stazione a valle di Maso Corto a 2000 metri di quota, che in soli sei minuti porta fino ai 3200 metri della stazione a monte Grawand. A Maso Corto, nei pressi della funivia, troverete ampi parcheggi.

Dolomiti Superski, con 12 aree sciistiche

A marzo, il clima è più mite e le giornate più soleggiate, ideali per divertirsi sulle piste da sci delle Dolomiti e per trascorrere momenti rilassanti nel sito naturale Patrimonio UNESCO. Nella stazione sciistica Dolomiti Superski è possibile usufruire di 450 impianti di risalita e 1.246 chilometri di piste, di cui circa la metà direttamente collegati tra di loro, con un unico skipass. Il 97% delle piste è predisposto per l’innevamento programmato, dove la sciabilità è garantita da dicembre fino ad aprile anche senza precipitazioni nevose.

Il comprensorio è composto da 12 aree sciistiche:

Cortina d’Ampezzo (aperto fino al 1° maggio 2025)

(aperto fino al 1° maggio 2025) Plan de Corones (fino al 21 aprile 2025)

(fino al 21 aprile 2025) Alta Badia (fino al 6 aprile 2025)

(fino al 6 aprile 2025) Val Gardena – Alpe di Siusi (fino al 6 aprile 2025)

(fino al 6 aprile 2025) Val di Fassa – Carezza (fino al 6 aprile 2025)

(fino al 6 aprile 2025) Arabba – Marmolada (fino al 6 aprile 2025)

(fino al 6 aprile 2025) Tre Cime (fino al 21 aprile 2025)

(fino al 21 aprile 2025) Val di Fiemme – Obereggen (fino al 21 aprile 2025)

(fino al 21 aprile 2025) San Martino di Castrozza – Passo Rolle (fino al 30 marzo 2025)

(fino al 30 marzo 2025) Rio Pusteria – Bressanone (fino al 20 aprile 2025)

(fino al 20 aprile 2025) Alpe Lusia – San Pellegrino (fino al 6 aprile 2025

(fino al 6 aprile 2025 Civetta (fino al 30 marzo 2025)

Le aree collegate tra di loro sono: Alta Badia, Val Gardena (eccetto l’Alpe di Siusi), Val di Fassa (eccetto Carezza e Catinaccio), Arabba e Marmolada. A questi si aggiungono gli skitour del Sella Ronda e il Giro della Grande Guerra.

Date e tariffe

Il prezzo di uno skipass giornaliero è di 83 euro fino al 22 marzo e di 75 euro dal 23 marzo al 1° maggio. Acquistando uno skipass giornaliero o plurigiornaliero tramite la My Dolomiti Card almeno due giorni prima dell’inizio della validità, si ha diritto a uno sconto del 5%.

Come arrivare

Il percorso migliore per raggiungere le Dolomiti in automobile è dall’autostrada A22 del Brennero (sia in Italia che in Austria vengono riscossi i pedaggi autostradali). In treno, le dodici vallate sono facilmente raggiungibili con Trenitalia e con le ferrovie dell’Alto Adige. In aereo, con Sky Alps le Dolomiti si possono raggiungere in poche ore dagli aeroporti italiani di Roma, Cagliari, Lamezia Terme, Brindisi, Olbia e Catania.

Sestriere – Vialattea, sciare in Piemonte sulle Alpi

Sestriere, alle porte di Torino, fa parte del comprensorio sciistico internazionale della Vialattea, che comprende altre 7 località montane tutte collegate tra loro dagli impianti di risalita: Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre. Nel complesso, si può godere di oltre 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70 impianti di risalita. La vastità e la varietà del comprensorio riescono a soddisfare sia gli sciatori più esigenti, grazie alle piste lunghe ed impegnative, sia chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci, con proposte anche per i bambini, come il Baby Fun Park di Sansicario e di Sauze d’Oulx. È inoltre possibile sciare in notturna.

Date e tariffe

Fino al 9 marzo (alta stagione), il prezzo dello skipass giornaliero per adulti è di 50 euro, pomeridiano 37 euro, per quindici giorni consecutivi il costo è di 529 euro. Dal 10 marzo al 13 aprile (bassa stagione), il costo dello skipass giornaliero è di 35 euro, 27 euro il pomeridiano, 383,50 euro il costo dello skipass da 15 giorni.

Come arrivare

In auto, da Torino, prendendo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia – Uscita “Oulx Circonvallazione”, e proseguendo per 20 km in direzione Sestriere. In treno, la stazione più vicina al paese è Oulx, che si trova a pochi km da Sestriere. Il tempo di percorrenza da Torino a Oulx è di circa un’ora e mezza. In aereo: l’aeroporto più vicino è quello di Torino – Caselle (TRN). Il tempo di trasferimento tra l’aeroporto di Torino e Sestriere è poco meno di 2 ore (90 km).

Livigno, il più grande comprensorio sciistico in Valtellina

Chi sceglie Livigno per sciare a marzo non rimarrà deluso. Parliamo di una delle Ski Aree più estese e rinomate d’Europa, con una superficie sciabile che supera i 115 km di neve battuta e una stagione invernale che dura fino ai primi di maggio. Dai vari punti del paese in provincia di Sondrio (Lombardia) oltre 30, tra moderni skilift, seggiovie e cabinovie, portano in quota su entrambi i versanti della valle, offrendo la possibilità di sciare su piste di ogni livello di difficoltà (easy, medium, advanced).

Date e tariffe

La chiusura della stagione sciistica è prevista per il 4 maggio 2025. È possibile sciare con un unico skipass, valido per l’accesso a tutti gli impianti di risalita, scegliendo tra skipass giornalieri per sciare da mattina a sera oppure optando per tessere mattiniere o pomeridiane, usufruendo anche di offerte e promozioni per lo sci a prezzi speciali. Fino al 14 marzo (alta stagione), il costo dello skipass giornaliero per adulti è di 56,50 euro, mentre mattiniero e pomeridiano costano 41,50 euro; dal 15 al 28 marzo (media stagione), il giornaliero scende a 53 euro. Dal 12 al 17 aprile e dal 22 aprile all’1 maggio si può usufruire della tariffa promozionale di 36,50 euro per skipass giornaliero adulti.

Come arrivare

In auto, la strada percorribile tutto l’anno da Lombardia, Piemonte, Liguria è la seguente: da Milano SS36 per Lecco, quindi proseguire fino a Colico e prendere la SS38 dello Stelvio in direzione Sondrio-Tirano-Bormio, infine la SS301 del Passo del Foscagno fino a Livigno. Per chi viene da Triveneto, Emilia, Centro e Sud Italia: dall’autostrada A22/E45 prendere l’uscita Bolzano Sud per la superstrada, direzione Merano, prendere la SS38/40 in direzione Passo Resia fino a Glorenza, quindi la SS41 in direzione Tubre/Taufers; entrare in Svizzera (frontiera di Müstair), quindi raggiungere Livigno attraverso il Pass dal Fuorn e il Tunnel Munt La Schera (frontiera Passo del Gallo). È importante verificare la situazione dei passi in tempo reale. In aereo, sono previsti collegamenti diretti Livigno-aeroporti (andata e ritorno) per Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio. In treno, Milano-Tirano con coincidenza autobus da Tirano a Livigno (con cambio a Bormio).

Dove sciare a marzo in Europa

Oltre all’Italia, altre mete europee sono ideali per sciare nel mese di marzo, grazie alle tante località sciistiche di fama internazionale, come Verbier in Svizzera o Tignes, tra le Alpi francesi. Questo periodo dell’anno può, inoltre, offrire l’occasione per avventurarsi in comprensori magari meno noti, ma altrettanto favolosi, spingendosi fino al Circolo Polare Artico. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta per scoprire, sci ai piedi, alcune delle migliori piste del mondo, dove vivere avventure davvero uniche nella neve.

Val Thorens e Les Trois Vallées, in Francia

Una delle migliori località per sciare a marzo in Europa è Val Thorens, tra le stazioni sciistiche più alte d’Europa. Situata nel dipartimento francese della Savoia, è immersa nel cuore del comprensorio delle Trois Vallées, con la sua vetta più alta, la Cime Caron, di 3.200 metri. Ciò significa che è incredibilmente innevata, anche a stagione inoltrata. Il comprensorio sciistico di Val Thorens-Orelle offre 150 km di piste e l’accesso alla Maurienne tramite la stazione di Orelle. Il comprensorio sciistico delle Trois Vallées è composto, invece, da 7 stazioni sciistiche – Courchevel, Méribel, Brides-les-Bains, Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires, Val Thorens e Orelle – tutte collegate, per un totale di 600 km di pista.

Date e tariffe

Il comprensorio sciistico di Val Thorens rimane aperto fino al 4 maggio, mentre quello delle Trois Vallées chiude il 21 aprile. Si può optare per diversi pacchetti, come lo skipass da 4 ore, al costo di 61 euro in Val Thorens-Orelle, lo skipass giornaliero al costo di 68 euro, o il pacchetto principianti, al prezzo di 34 euro (giornaliero).

Come arrivare

In auto, se partite da Albertville, nel dipartimento di Savoia, prendete la N90 in direzione Moûtiers, quindi l’uscita n° 40 – St-Jean-de-Belleville / St-Martin-de-Belleville / Les Menuires / Val Thorens; seguire la D117 fino a Val Thorens.

Se invece partite da Maurienne (Orelle): prendete l’autostrada A43, l’uscita n°29 – St Michel de Maurienne, seguite la D1006 in direzione Orelle. In treno, la stazione Moûtiers – Salins – Brides-les-Bains è la più vicina a Val Thorens. Gi aeroporti vicini sono quelli di: Chambéry – Savoia Monte Bianco (CMF), distante 122 km; Grenoble Alpes Isère (GNB), distante 194 km; Lione Saint Exupéry (LYS), distante 199 km; l’aeroporto internazionale di Ginevra, che dista 201 km.

Verbier, Svizzera

Approfittate delle piste più tranquille a marzo per sciare in una delle località sciistiche più popolari della Svizzera. Situata nel cuore delle 4-Vallée, Verbier è una delle più importanti ed ampie ski aree d’Europa, posta su un altopiano baciato dal sole con una meravigliosa visuale dei monti circostanti. Particolarmente apprezzata dai freerider, la ski area va da 1500 a 3300 metri, con 93 impianti che danno accesso a 412 km di piste.

Date e tariffe

La chiusura del comprensorio è prevista il 21 aprile 2025. Lo skipass di un giorno costa 87 euro, 77 euro dalle 12.30, mentre lo skipass di 6 giorni costa 400 euro.

Come arrivare

La città di Verbier dista 260 chilometri da Milano. In auto, prendete prima l’autostrada A4 in direzione E2, in seguito prendete l’uscita Santhià per A5 verso il Gran San Bernardo. Imboccate l’uscita Aosta Est verso E27 e, attraversato il traforo del Gran San Bernardo, proseguite sulla E27. Infine, la strada Route de Verbier vi porta fino al fondovalle di Le Châble, dove si trova la telecabina che sale fino alle piste di Les Ruinettes con fermata intermedia nel paese. L’aeroporto internazionale più vicino è quello di Ginevra, a 160km. Dall’Italia, si può prendere il treno diretto Milano – Martigny, effettuando un cambio per Le Châble, da cui raggiungere il paese di Verbier con la telecabina.

Åre, la più grande località sciistica della Scandinavia

Ad Åre, per la conformità delle montagne, le diverse condizioni meteorologiche e di neve rispetto alle Alpi, si può vivere un’esperienza sciistica davvero esotica. La più grande località sciistica della Scandinavia, nella contea di Jämtland, in Svezia, dispone di 42 impianti di risalita e 89 piste, con 890 metri di dislivello dall’alto verso il basso, il che significa che c’è molto da sciare. A ciò si aggiungono due snowpark costruiti insieme alla medaglia olimpica Jesper Tjäder, una pista da discesa realizzata per i campionati mondiali, lo sci fuori pista e una vasta gamma di altre attività come le slitte trainate da cani e le escursioni in motoslitta.

Date e tariffe

A febbraio e marzo le giornate si allungano, le temperature si alzano un po’ e lo sci è al suo apice. Spesso, in questo periodo ci sono molte nevicate e i tracciati fuori pista sono facilmente accessibili. La stagione si protrae fino al 4 maggio 2025, mentre gli impianti di risalita di Björnen, Duved e Tegefjäll chiudono il 27 aprile. Ci sono vari pacchetti pensati per le famiglie che vogliono vivere un’esperienza completa, che includono alloggio e skipass, a partire da 176 euro a persona.

Come arrivare. In aereo, a est, l’aeroporto di Åre Östersund effettua voli nazionali da Stoccolma e altri aeroporti svedesi e voli internazionali. Diverse compagnie di autobus e treni offrono collegamenti diretti con Åre dalle città più grandi della Svezia e da Trondheim in Norvegia. Per chi viaggia in auto, la E14 si estende da Stjørdal, appena a nord di Trondheim in Norvegia, a Sundsvall sulla costa orientale della Svezia, attraversando i principali villaggi del comune di Åre.

Tignes, nel cuore delle Alpi francesi

Situata nella Valle della Tarentaise, Tignes, nel dipartimento della Savoia della regione Alvernia-Rodano-Alpi, è una delle migliori stazioni sciistiche d’Europa da visitare a marzo. Si trova a ben 2.100 metri sul livello del mare, e grazie a questa altezza e al ghiacciaio della Grande Motte, che raggiunge i 3456 metri, potete aspettarvi piste meravigliosamente innevate anche in questo periodo dell’anno. Qui si può godere di un’area sciistica con 300 km di piste, distribuite tra i 1.550 m e i 3.450 m di altitudine, per ore di sci nella neve fresca.

Date e tariffe

Nelle settimane dall’8 al 15 marzo e dal 15 al 22 marzo si può usufruire dell’offerta di una settimana al costo di 409 euro per skipass adulti, mentre nelle settimane dal 22 al 29 marzo e dal 29 marzo al 5 aprile, c’è la tariffa speciale di 363 euro. La stagione sciistica si conclude il 4 maggio 2025.

Come arrivare

Tignes si trova nel dipartimento della Savoia, distante circa 5 ore dagli aeroporti italiani di Milano e Torino. Per chi viaggia in treno, la soluzione più rapida per raggiungere le piste è quella di recarsi presso la stazione di Torino Porta Nuova e poi spostarsi in auto o in autobus. In auto, da Torino, la località dista circa 150 km. Il comprensorio sciistico si raggiunge in meno di tre ore, percorrendo l’autostrada A32 e successivamente la strada statale 25 fino al raggiungimento del territorio francese. Da qui, la strada D902 conduce verso la Val-d’Isère.

Levi, sciare al Circolo Polare Artico

Situata al Circolo Polare Artico, nella natura selvaggia della Lapponia, Levi è la principale stazione sciistica della Finlandia, nel distretto di Kittilä, con 44 piste, quattro snowpark e cinque percorsi di sci alpinismo. Le sue piste sono popolari anche tra gli sciatori alpini di livello mondiale, per le gare di Coppa del Mondo. Moderne seggiovie e cabinovie consentono di accedere alle piste intorno alla vetta alta 531 metri. A ciò si aggiunge l’ampia scelta di avventure sulla neve, dalla motoslitta alla pesca sul ghiaccio, dallo sci di fondo allo spettacolo dell’aurora boreale.

Date e tariffe

Acquistando gli skipass in anticipo online, si possono ottenere a un costo migliore. Il prezzo di uno skipass adulti giornaliero è di 56,50 euro, per 6 giorni è di 250,50 euro. Lo stoccaggio della neve inizia sulla pista Levi Black (G2) dopo Pasqua e sulla pista Front dopo il 1° maggio, quando entrambe le piste saranno chiuse. Le altre aree delle piste rimarranno aperte fino al 4 maggio 2025, se le condizioni meteorologiche e di innevamento lo permetteranno. La seggiovia Levi Six rimarrà aperta fino al 18 maggio.

Come arrivare

Il modo più comodo per raggiungere Levi è con un volo da Helsinki a Kittilä, prendendo poi un bus navetta. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Kolari, a soli 80 km, seguita da quella di Rovaniemi, a circa 170 km dal centro di Levi. Ci sono anche buoni collegamenti in autobus da Rovaniemi a Levi.

Gli impianti sciistici dove andare a marzo

Se siete pronti a inforcare gli sci, abbiamo visto come nel mese di marzo sia ancora possibile vivere la magia delle piste innevate sulle migliori stazioni sciistiche d’Italia e d’Europa. Per facilitarvi la scelta, ecco una panoramica sui comprensori perfetti in questo periodo dell’anno, con le date di chiusura.

I migliori comprensori sciistici in Italia dove andare a marzo

Cervino Ski Paradise , Valle d’Aosta (fino al 7 settembre 2025)

, Valle d’Aosta (fino al 7 settembre 2025) Val Senales , Alto Adige (fino al 4 maggio 2025)

, Alto Adige (fino al 4 maggio 2025) Dolomiti Superski, Alto Adige (fino al 1° maggio 2025)

Alto Adige (fino al 1° maggio 2025) Sestriere – Vialattea , Piemonte (fino al 13 aprile 2025)

, Piemonte (fino al 13 aprile 2025) Livigno, Lombardia (fino al 1° maggio 2025)

