La classifica globale degli aeroporti e delle compagnie aeree più puntuali

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Una ragazza controlla gli orari dei voli in arrivo e in partenza in aeroporto

Il mondo dei viaggi aerei è in continua evoluzione, e con esso anche le aspettative dei passeggeri riguardo alla puntualità dei voli. Ogni anno, Cirium, una delle principali aziende di analisi del settore aereo, pubblica il suo rapporto sulla performance di puntualità, l’On-Time Performance Review. Il report del 2024 si concentra sull’analisi dei dati relativi agli aeroporti e alle compagnie aeree più puntuali a livello globale, esaminando vari fattori che influenzano il rispetto degli orari. Questi includono la gestione operativa delle compagnie, la gestione del traffico aereo, le condizioni meteorologiche, le interruzioni tecnologiche e la gestione delle risorse. Un’attenzione particolare viene data anche alla capacità di recupero, ovvero come un’azienda risponde a eventi imprevisti che potrebbero causare ritardi, come problemi informatici o carenze di personale.

Nel report, Cirium analizza oltre 115 milioni di voli in tutto il mondo e si concentra su un insieme di parametri chiave, tra cui il tasso di puntualità (On-Time Performance, OTP), che indica la percentuale di voli arrivati in orario, e il completion factor, che misura il numero di voli completati rispetto a quelli programmati. I dati raccolti sono utilizzati per stilare le classifiche che determinano quali compagnie aeree e aeroporti si distinguono per affidabilità.

Il 2024 si conferma un anno positivo per le compagnie aeree e gli aeroporti in termini di puntualità. Le compagnie aeree più grandi e quelle low cost, così come gli aeroporti più efficienti, stanno dimostrando che nonostante le sfide esterne come le carenze di personale o le difficoltà legate alla cyber sicurezza, è possibile raggiungere ottimi livelli di affidabilità operativa. Vediamo nel dettaglio quali sono state le compagnie e gli aeroporti più eccellenti in termini di puntualità.

Le compagnie aeree più puntuali al mondo

Nel 2024, la compagnia aerea più puntuale a livello globale è Aeromexico, che ha raggiunto una punteggio di puntualità del 86,7%. Questo risultato riflette una solida gestione operativa e una rapida risposta a eventuali imprevisti. La compagnia messicana ha così conquistato la vetta, superando competitor di grande calibro. Saudia si piazza al secondo posto con una punteggio di 86,35%, seguita da Delta Air Lines con l’83,46%. Questi dati evidenziano come le compagnie aeree globali stiano facendo significativi sforzi per migliorare la puntualità, nonostante le sfide esterne come le difficoltà di gestione del traffico aereo o le condizioni meteorologiche avverse.

Un altro dato interessante è che, nonostante le problematiche di interruzioni IT e difficoltà operative, Delta Air Lines ha continuato a dominare nel Nord America, mantenendo una performance molto elevata anche in seguito ad un incidente legato a un problema di cyber sicurezza che ha rallentato i suoi operativi per una settimana. Nonostante questo, la compagnia ha continuato a eccellere nelle restanti 51 settimane dell’anno, con una performance che l’ha vista mantenere una posizione di leadership sul mercato.

Al quarto posto si trova Latam Airlines, con una performance che ha portato il vettore latinoamericano tra i leader mondiali, seguito da Qatar Airways, che ha consolidato la sua posizione tra le migliori compagnie aeree internazionali, soprattutto in Medio Oriente.

Gli aeroporti più puntuali al mondo

Il King Khalid International Airport di Riyadh, in Arabia Saudita, è stato il leader indiscusso nella classifica degli aeroporti più puntuali nel 2024, con un’impressionante percentuale di voli in partenza puntuali pari all’86,65%. La sua eccellenza operativa è stata riconosciuta anche nella categoria dei “Grandi aeroporti”, con una performance che ha superato le aspettative, rendendolo un modello di efficienza.

Subito dietro, il Jorge Chavez International Airport di Lima, in Perù, ha conquistato la seconda posizione, con una puntualità superiore all’86%, seguito dal Benito Juarez International Airport di Città del Messico, che ha mantenuto un alto tasso di puntualità di 86,1%. Al quarto posto, con l’83,8% di puntualità, c’è il Salt Lake City International Airport, mentre il Arturo Merino Benitez International Airport di Santiago, in Cile, chiude la top 5 con l’82,84% di voli puntuali.

A livello regionale, Tocumen International Airport di Panama si è aggiudicato il premio per l’“Aeroporto di medie dimensioni” più puntuale, mentre il Jose Joaquin de Olmedo International Airport di Guayaquil, in Ecuador, ha dominato nella categoria degli aeroporti più piccoli.

Fonte: iStock

Le compagnie aeree più puntuali in Europa

In Europa, la compagnia aerea più puntuale del 2024 è stata Iberia Express, che ha ottenuto una performance impressionante con l’84,69% di puntualità. Questo risultato la posiziona non solo come leader in Europa, ma anche come una delle compagnie aeree globalmente più affidabili, una performance che conferma l’impegno continuo della compagnia aerea spagnola nell’ottimizzare le operazioni quotidiane. Iberia Express, inoltre, è stata premiata come compagnia low cost più puntuale a livello mondiale, il che dimostra che anche i vettori a basso costo possono eccellere nella gestione operativa.

Subito dopo troviamo Iberia, la compagnia madre, che ha registrato una performance del 81,58%, seguita da SAS con l’81,40%, Vueling con l’81,20% e Norwegian con un buon 79,23%. Questi dati sono significativi, perché evidenziano come le principali compagnie aeree europee siano riuscite a migliorare le loro prestazioni nonostante il crescente traffico e la complessità delle operazioni aeree.

Le compagnie low cost più puntuali

Un punto di interesse riguarda anche la crescente importanza dei vettori low cost in Europa. Compagnie come Norwegian e Vueling, infatti, continuano a offrire performance di rilievo, competendo testa a testa con le più grandi compagnie aeree tradizionali. Non sorprende che le compagnie low cost abbiano quindi un ruolo fondamentale nel miglioramento della puntualità a livello globale. Iberia Express, che come già detto domina la classifica in Europa, ha saputo coniugare la politica dei prezzi competitivi con una gestione impeccabile delle operazioni, migliorando costantemente i tempi di risposta alle problematiche.