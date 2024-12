Sulla neve con i bambini: le destinazioni per una vacanza da sogno in Italia e in Europa

Dal'Italia all'Europa, sono davvero tante le destinazioni da raggiungere per andare sulla neve con i bambini per sciare e vivere esperienze indimenticabili

Fonte: iStock Dove andare sulla neve con i bambini: destinazioni in Italia e in Europa

La neve regala sempre emozioni uniche, avventure divertenti ed esperienze memorabili, ancora di più se si raggiungono destinazioni apposite in compagnia dei bambini che possono vivere con grande divertimento una vacanza immersi tra piste, natura e in contesti ricchi di attività e strutture.

Una vacanza invernale in montagna con i bambini garantisce svago assicurato per tutta la famiglia e momenti preziosi da custodire tra i ricordi più belli. E ci sono davvero tante località che si possono raggiungere in Italia ma anche nel resto d’Europa, ognuna di queste pensata per offrire tantissimi servizi a chi decide di programmare una settimana bianca con i bambini.

Strutture di qualità, piste adatte a tutte le età e a tutti i livelli, corsi, ma anche spazi dedicati alle tante esperienze che si possono vivere sulla neve: da quelle con gli sci ai piedi, fino a pattini e slittini.

L’unica cosa da fare sarà quella di scegliere la prossima meta delle vacanze e partire per andare sulla neve con i bambini: in Italia oppure in Europa.

Dove andare sulla neve con i bambini in Italia

L’Italia è punteggiata di tantissime destinazioni perfette per programmare una vacanza sulla neve con i bambini, luoghi in cui andare con tutta la famiglia per una settimana bianca all’insegna del divertimento, dell’avventura e immersi in scenari da sogno.

Location che non si trovano solamente nelle regioni a nord del Paese e che meritano di essere conosciute e vissute, la maggior parte delle destinazioni – poi – ha servizi a misura di bambini: eccone alcune.

Trentino-Alto Adige in Val Gardena: sulla neve con i bambini

Il nostro viaggio alla scoperta delle località sciistiche da raggiungere per andare sulla neve con i bambini parte dalla Val Gardena, in Trentino-Alto Adige. Qui le famiglie possono trovare hotel, ristoranti e rifugi perfetti per vivere questa avventura tutti insieme. Le piste da sci hanno difficoltà diverse in base alle capacità di ciascuno, poi vi sono quelle per slittino e quelle per il pattinaggio. Tra le piste per slittino si può segnalare la Rasciesa lunga 4,9 chilometri e che si trova a Ortisei, oppure sull’Alpe di Siusi dove vi sono 4 piste apposite e tanti rifugi in cui sostare.

Vi sono scuole di sci e aree dedicate alle famiglie, inoltre si possono fare bellissime ciaspolate. Non mancano gli snow park, davvero perfetti per i bambini. A Ortisei c’è il Furdenan Snowpark con giochi, piccoli ostacoli e la possibilità di misurare la velocità; mentre sul Monte Pana, oltre al parco con tanto di tunnel e caverna di neve, ci sono tre piste principianti. Vicino a Selva di Val Gardena ci sono uno snow park e il parco Piz Sella dove si trovano salti, pista per boardercross sullo snowboard e molto altro.

Val di Fassa in Trentino-Alto Adige: cosa fare sulla neve con i bimbi

Un’altra meta fantastica da raggiungere con i bambini è la Val di Fassa. Passeggiate in mezzo alla neve (vi sono tante opzioni diverse), tantissimi parchi giochi, trekking a cavallo e piste per divertirsi.

Molte le aree gioco, che si trovano in ogni skiarea: se ne possono contare 11 tra Moena, Canazei, Soraga di Fassa, Passo Costalunga, Campitello di Fassa, Vigo di Fassa, pera di Fassa e Pozza di Fassa e offrono tantissime attività diverse come piccole piste per sperimentare le discese in slittino, gommoni o altro, per giocare con i gonfiabili sulla neve, o salire su altalene e costruzioni di diverso tipo.

Paganella, settimana bianca in Trentino-Alto Adige con i bambini

Dagli hotel per famiglie ai parchi pensati appositamente per loro: la Paganella è un comprensorio sciistico che offre moltissimi servizi per chi viaggia con i bambini. Vi sono quattro campi scuola, di questi due sono ad Andalo, mentre i restanti si trovano in quota e hanno tapis roulant pensati per i più piccoli.

Non mancano spazi gioco come i Paganella Kinder Club, sono tre e offrono divertimento mentre si è immersi nella natura, da segnalare anche Biblioigloo, una biblioteca che si raggiunge con la telecabina Laghet-Prati di Gaggia e che, oltre al punto lettura per grandi e piccoli, organizza laboratori. Vi sono anche uno spazio giochi e un’area ludica. Questi sono solo alcuni dei servizi, va anche segnalato che i bambini fino a 8 anni sciano gratis, mentre i ragazzi fino ai 16 anni hanno uno sconto sullo skipass.

Sciare e vivere una vacanza sulla neve in Valle d’Aosta con la famiglia

Anche la Valle d’Aosta offre tante località da raggiungere per sciare con i bambini, tra quelle da raggiungere per trovare tracciati a misura di grandi e piccini, ma anche servizi per chi vuole divertirsi e vivere una vacanza sulla neve, vi sono – ad esempio – Antagnod, Brusson, Chamois, Champorcher, Cogne, Crévacol, Gressoney-Saint-Jean e Valgrisenche.

A Cogne si scia nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e ci sono 9 chilometri di piste, tra cui 2 blu. Vi è una pista baby con tapis roulant, baby snow park con gonfiabili, tappeti elastici e pista per bob e tubbing. La stazione di Valgrisenche, poi, offre cinque chilometri di piste di cui una blu e due tapis roulants, mentre dove parte la funivia vi è uno snow park.

Lombardia: a Bormio sulla neve con tutta i più piccoli di casa

Ci sono tante possibilità per vivere una perfetta vacanza in montagna sulla neve nella zona di Bormio, in provincia di Sondrio in Lombardia: le piste ammontano a 30, 10 di queste sono blu, mentre i campi scuola sono tre e non mancano aree divertimento pensate per i più piccoli. Tutti aspetti che la rendono senza dubbio una location perfetta per chi vuole sciare o vivere un’avventura sulla neve in Lombardia con tutta la famiglia.

Tra le esperienze da provare vi è il family bob: si viaggia su rotaia e si vive l’adrenalina di una discesa in mezzo alla natura: proprio come delle adrenaliniche montagne russe. Si trova nei pressi del Rifugio Conca Bianca.

Cimone, con i bambini sulla neve in Emilia-Romagna

Ci spostiamo in Emilia-Romagna, a cavallo con la Toscana, dove si trova il Monte Cimone che ha ben 50 chilometri di piste che si adattano a tutti i livelli, compresi quelli dei bambini. Le famiglie qui trovano tanti servizi, come i baby park attrezzati per una vacanza sulla neve all’insegna del divertimento. Ce ne sono tre: Baby park Lago della Ninfa, Baby Park Cimoncino e quello Lago de le Polle.

Non mancano uno snowpark per chi ama snowboard e freestyle (lungo la pista lago della Ninfa) e una pista da bob al Passo del Lupo. Pian del Falco è il posto da raggiungere, poi, per tutti coloro che sono alle prime armi e vogliono sperimentare l’avventura e l’adrenalina che regala l’esperienza di indossare gli sci ai piedi.

Alto Sangro, sciare e andare sulla neve in Abruzzo con la famiglia

La zona dell’Alto Sangro in Abruzzo (in provincia dell’Aquila) è una meta perfetta per chi desidera sciare nel Centro – Sud Italia: dalle escursioni alla possibilità di provare piste di discesa oppure di fondo, fino alla presenza di un kinderheim dedicato a bambini che hanno un’età compresa tra i 3 e i 12 anni, questa area offre diversi servizi. Inoltre, sono previsti pacchetti dedicati alle famiglie che vogliono trascorrere le vacanze sulla neve qui.

Dove andare sulla neve con i bambini in Europa

L’Europa è una terra ricca di località di montagna da raggiungere per trascorrere delle indimenticabili giornate sulla neve con i bambini, mete da sogno per vivere una vacanza immersi nella natura e in atmosfere ovattate tra le montagne, immersi in uno scenario suggestivo e con tanti sevizi pensati appositamente anche per i piccoli ospiti.

Alcune delle destinazioni sulla neve in Europa da raggiungere con tutta la famiglia.

Svizzera: a Crans Montana con la famiglia

Sono 16 gli itinerari di sci che si snodano lungo 84 chilometri di sentieri: siamo a Crans Montana in Svizzera nel Canton Vallese. Una location adatta a tutti, anche a chi si approccia per la prima volta con gli sci, sono infatti tre i percorsi per principianti, ci sono scuole di sci e snowboard, ma anche un campo che si trova stazione d’arrivo della cabinovia Montana-Arnouva dove si può provare a sciare oppure rilassarsi al sole. E poi Snow Island, che si sviluppa sulla piana del golf Severiano Ballesteros con snowtubing e tapis-roulant.

Austria, il comprensorio sciistico Zettersfeld/Lienz per famiglie

Fa parte dei comprensori sciistici per famiglie certificati dall’Ente per il turismo del Tirolo Orientale, si tratta di quello di Zettersfeld/Lienz in Austria, un’area ricca di servizi per chi viaggia con i più piccoli. Da segnalare, ad esempio, la presenza dello skilift di allenamento Bidner, vicino alla stazione a monte di Zettersfeldbahn, con una pista molto ampia e piatta per iniziare a prendere confidenza con la neve. Sempre nella stessa location vi è la partenza della seggiovia che porta all’area Fun& Race con anche uno spazio dedicato ai bambini e uno per i freestyler. Non mancano esperienze per chi non vuole sciare come la possibilità di fare un giro sul gatto delle nevi, oppure trekking nel fondovalle di Lienz, eventi e – per chi è alla ricerca dell’adrenalina – il parapendio.

Alpe d’Huez in Francia sulla neve con la famiglia

Ha ottenuto il marchio turistico nazionale di Famille Plus: siamo in Francia, ad Alpe d’Huez: località che si trova nel dipartimento dell’Isère. Qui vi sono scuole di sci dove i bambini possono iniziare a sperimentare questo sport a partire dai due anni e mezzo di età e lo skipass fino a cinque anni è gratuito. Vi sono due aree pensate appositamente per i principianti e si trovano vicino al centro commerciale Bergers e dal Rond-Point des Pistes, mentre tre impianti di risalita sono gratuiti per chi deve imparare (a prescindere dall’età). Nella zona sono presenti tre aree gioco: Chez Roger, Jacques le Bûcheron e Marcel’s Farm, e vi è uno snowpark. Non mancano anche proposte culturali e sportive come gite con slitta, pista da pattinaggio e molto altro.

Spagna, in Sierra Nevada sulla neve con i bambini

La Sierra Nevada è un’altra meta favolosa da raggiungere in inverno per trascorrere del tempo con i bambini sulla neve. Si trova in Spagna e non è molto distante da Granada. Qui ci sono tantissime attività sia per chi desidera sciare e sia per tutti coloro che, invece, vogliono semplicemente vivere l’inverno a stretto contatto con un bellissimo paesaggio innevato.

Si può visitare, ad esempio, il Fuente del Mirlo Blanco un parco divertimenti che si trova alla fine della pista del Rìo: qui ci sono montagne russe, scivoli e la Blackbird Sled, ovvero un ottovolante sulla neve per vivere emozioni adrenaliniche. A Borreguiles, invece, si possono utilizzare slitte e scivoli, mentre – tra le tante cose – non mancano la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il giro in motoslitta.

Per chi desidera sciare, poi, ci sono servizi pensati appositamente per i bambini come un centro dedicato a quelli che hanno dai 4 mesi ai sei anni, oppure uno spazio in cui le attività sciistiche si abbiano al divertimento dai 3 ai 12 anni. E, ancora, il Kidspark, nello snowpark Sulayr a Loma de Dílar, per iniziare a sperimentare con il freestyle, o la Pista de El Mar per sciare in mezzo a elementi che ricordano il mare.

Germania: il comprensorio sciistico di Arber con i bambini

Concludiamo il nostro viaggio, alla scoperta di alcune delle destinazioni per andare sulla neve con i bambini, con il comprensorio sciistico di Arber in Germania, che si trova in Baviera, non troppo distante dalla Repubblica Ceca. Escursionismo, sci, slittini e snowboard sono solo alcune delle tante attività che si possono sperimentare qui.

Ad esempio, è presente un’area per bambini, uno spazio in cui vivere l’ebrezza della Coppa del Mondo di Slalom Gigante con un doppio percorso parallelo per dare vita a gare strepitose, e il Family Cross Park in cui mettersi alla prova con “onde” di neve e piccoli salti da provare con gli sci ai piedi oppure con la tavola da snowboard. Da non dimenticare anche la possibilità di vivere l’emozione di una discesa in slittino, ancora di più se è lunga e permette di raddoppiare l’adrenalina. Per chi vuole fare una bella escursione c’è quella che dalla stazione a monte della cabinovia porta alla vetta per poi proseguire fino a quelle secondarie, che permette così di apprezzare un luogo di grande bellezza e pace.