Opulenti ville e palazzi affacciati su giardini e parchi dalla bellezza incredibile. In riva al lago o nel cuore di una città, nel Nord Italia i giardinieri si sono sbizzarriti per secoli. Aiuole fiorite, pergolati, terrazze maestose, e vere e proprie collezioni botaniche. Uno di questi luoghi fiabeschi è Villa Taranto, a Pallanza, sul lago Maggiore (nella foto). Tappeti di fiori colorati in un giardino all'inglese progettato alla fine degli anni '40. Qui si possono ammirare piante indigene autoctone, ma anche specie esotiche, tropicali e dalla foresta amazzonica. Sono presenti oltre 20.000 varietà di fiori, alberi, arbusti e piante acquatiche.