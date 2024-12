Dove sciare in Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti

Fonte: iStock Sciatore si appresta a percorrere una pista da sci in Alta Badia

La Val Badia è un paradiso naturale che si trova nel cuore delle Dolomiti e nel periodo invernale si trasforma in una delle destinazioni sciistiche più prestigiose ed amate dell’Alto Adige. In particolare, nella regione dell’Alta Badia si trovano oltre 130 km di piste da sci collegate in modo ottimale con altri comprensori del circuito Dolomiti Superski, circuiti che riescono a regalare esperienze uniche sulla neve agli sciatori di ogni livello, grandi e bambini.

Inoltre, la regione montuosa della Val Badia è famosa per la sua tradizione ladina, che si fonde con ospitalità e gastronomia d’eccellenza, per un mix unico che rende questa destinazione un luogo imperdibile per gli appassionati di sport invernali.

Come arrivare alle piste da sci della Val Badia?

Raggiungere questo comprensorio sciistico è molto semplice, anche grazie ai collegamenti ben organizzati verso la località e la sua posizione strategica fra le Dolomiti. È possibile giungere qui in auto percorrendo l’autostrada del Brennero A22: da nord si prosegue verso Bressanone e Val Pusteria, per poi proseguire verso la Val Badia, e da sud si consiglia di seguire le indicazioni per Bolzano Sud e poi Val Gardena e quindi Corvara o San Cassiano.

È possibile raggiungere l’Alta Badia anche in treno grazie alla presenza delle stazioni ferroviarie di Brunico, distante circa 35 km o Bressanone, più lontana, entrambe servite da autobus di linea che offrono servizi di transfer verso, appunto, l’Alta Badia e le sue piste da sci.

Una volta arrivati a destinazione, è possibile usufruire di un servizio skibus gratuito o, comunque, a basso costo, messo a disposizione per tutti gli sciatori che non vogliono perdere queste discese fantastiche e vogliono raggiungere i diversi impianti di risalita.

Quanto costa lo Skipass per sciare in Val Badia?

Il comprensorio sciistico dell’Alta Badia fa parte del più grande Dolomiti Superski, con la possibilità di acquistare un solo Skipass per tutto il territorio. È possibile allo stesso tempo acquistare anche il solo Skipass per l’area Alta Badia, con prezzi che variano a seconda della stagione e del numero di giornate, oltre, ovviamente, l’età dello sportivo.

Lo skipass giornaliero per l’Alta Badia ha un costo che varia da 64€ a 74€, a seconda della stagione, con sconti di circa il 30% per tutti i ragazzi fra gli 8 ed i 16 anni d’età ed uno sconto del 10% per tutti coloro che hanno più di 65 anni. È possibile, come accennato, acquistare pacchetti plurigiornalieri. Ad esempio, in alta stagione e per sei giorni, lo Skipass per l’Alta Badia può costare circa 400€ per adulto.

C’è poi l’opzione Skipass Dolomiti Superski, che consente l’accesso a tutti i 12 comprensori sciistici delle dolomiti. In questo caso il prezzo giornaliero è di circa 80€ per adulti, con la stessa percentuale di sconti per i più giovani e gli over 65, mentre per un pacchetto plurigiornaliero di 6 giorni è di 475€.

Tutti gli impianti del comprensorio sciistico della Val Badia sono aperti, generalmente e a seconda delle condizioni meteorologiche, dalle 8:30 alle 16:30, con possibili variazioni.

Si passa ora alla scoperta delle piste da sci più belle dell’Alta Badia con le rispettive caratteristiche principali, che possono trasformare una giornata sulla neve in Val Badia in qualcosa di veramente unico ed indimenticabile.

Pista Sellaronda

Sciare in questo comprensorio vuol dire immergersi in un paesaggio naturale unico nel suo genere. Ci sono piste che permettono di godere di un panorama unico sulle vette innevate e sul panorama circostante. Questo è il caso del Sellaronda, una delle piste panoramiche più famosa delle Dolomiti, in grado di collegare la Val Gardena, l’Alta Badia, Arabba e Val di Fassa, grazie ad una rete di piste da sci di circa 40 chilometri.

È una pista circolare, che può essere percorsa sia in senso orario, che antiorario. Per quanto riguarda il senso antiorario, il percorso parte dall’Alta Badia e va verso la Val Gardena, con ritorno ad Arabba, e si procede seguendo le frecce verdi. Il percorso orario, invece, parte sempre dall’Alta Badia e prosegue verso Arabba, con ritorno dal Passo Gardena. È una lunga pista adatta e consigliata a sciatori di livello intermedio, in quanto consente di percorrere facili discese, ma anche tratti più difficili e tecnici, che richiedono una maggiore dimestichezza sugli sci.

Attività extra su Pista Sellaronda

Oltre alla sciata, il Sellaronda è un luogo che permette di vivere un’esperienza culturale unica, passando attraverso diverse località unica delle Dolomiti, tra panorami naturali così suggestivi e mozzafiato e rifugi dove poter gustare i piatti tipici della tradizione locale, unendo, quindi, un’esperienza sportiva unica ad un’esperienza enogastronomica altrettanto unica. Inoltre, per i più avventurosi, è possibile fare anche escursioni con le ciaspole lungo questo percorso.

Giro della Grande Guerra

Un altro percorso importante dell’Alta Badia è il Giro della Grande Guerra. Questo tracciato prende il nome dai luoghi storici che attraversa e che furono interessati dalla Prima Guerra Mondiale. Sciare qui permette di passare attraverso luoghi unici, che uniscono il fascino unico delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, all’importanza storica che queste hanno avuto durante il conflitto. Il Giro della Grande Guerra nella Val Badia permette di sciare ai piedi delle famose cime del Civetta, Monte Pelmo, Tofane, Lagazuoi, Conturines, Settsass, Sassongher, Sella e Marmolada.

Anche il Giro della Grande Guerra, come il Sellaronda, è percorribile in due modi, sia in senso orario, seguendo le frecce viola, sia in senso antiorario, seguendo le frecce rosse. Si tratta di un percorso che in totale supera gli 80 chilometri di lunghezza, ma che allo stesso tempo è composto da tanti tratti adatti ad un pubblico di sciatori principalmente intermedio, con la presenza di alcune sezioni più difficili, per sciatori avanzati.

Attività extra sul Giro della Grande Guerra

Come già accennato, questo è un luogo di una rilevanza storica estremamente importante per l’Italia e per i Paesi vicini, essendo stato interessato durante gli scontri della Prima Guerra Mondiale. Proprio per questo, tutti gli appassionati di storia hanno la possibilità di visitare diversi siti storici e rifugi, dentro ai quali sono state allestiti dei memoriali di guerra, oppure possono partecipare a escursioni guidate durante le quali viene spiegata la storia di queste montagne.

Pista La Gran Risa

Inoltre, sono presenti anche altre piste. La più iconica, probabilmente, delle Dolomiti è Pista La Gran Risa, che si trova a La Villa e che è celebre per tutti gli amanti dello sci, in quanto ospita alcune gare di Coppa del Mondo di sci alpino: un sogno per tutti gli appassionati di sport invernali, che qui possono trovare un percorso davvero molto tecnico e stimolante.

Come tutto il comprensorio sciistico della Val Badia, anche questa pista apre generalmente dalle 8:30 alle 16:30, a seconda delle condizioni meteorologiche interessano l’area. A differenza delle altre piste, qui anche chi non è esperto può vivere una giornata sulla neve davvero rilassante, godendo di un panorama unico, grazie alla presenza di numerosi rifugi e lounge, ideale per una pausa rigenerante.

Questi luoghi rendono l’Alta Badia un luogo estremamente ricercato dagli appassionati della neve e delle montagne, ideale sia per il periodo invernale, che estivo. Decidere di passare una giornata sugli sci in questi luoghi permetterà sicuramente di passare un’esperienza incredibile, sia per grandi, che per bambini, da non dimenticare.