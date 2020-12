Cosa vedere a Corvara in Badia, perla dell’Alto Adige

editato in: da

Corvara in Badia è un piccolo comune di circa 1300 abitanti situato in Alta Badia, in provincia di Bolzano. La regione del Trentino-Alto Adige è famosa per le Dolomiti e per lo scenario che esse regalano a prescindere dalla condizione climatica.

Corvara, situata ai piedi del Sassongher, oltre ad essere una delle più famose località sciistiche della regione, regala ai suoi visitatori anche momenti di estremo relax con spa, massaggi ayurvedici e saune. In questo articolo scopriremo cosa vedere a Corvara in Badia, considerata non a caso la perla dell’Alto Adige.

Cosa vedere a Corvara in Badia

Nei prossimi paragrafi vedremo le cose da vedere a Corvara, un paesino che come si evince dall’introduzione regala paesaggi spettacolari indipendentemente dalla stagione in cui si visita. Infatti, che sia estate oppure inverno, non c’è da preoccuparsi. Lo scenario di monti, cascate e natura incontaminata non potrà che regalarvi quella quiete impossibile da trovare nelle vostre città urbane.

Centro storico di Corvara in Badia

Prima di guardare cosa poter vedere o fare attorno al paesino di Corvara in Badia, è d’obbligo concentrarsi sul suo piccolo magnifico centro storico. Non è raro, nelle strade di montagna della ragione, imbattersi in piccole chiese immerse nel verde! Tuttavia, la più bella è senza dubbio la Chiesa di Santa Caterina, costruita in stile tardo gotico per commemorare Caterina d’Alessandria. Si dice, inoltre, che i due pannelli sull’altare siano stati dipinti dall’illustre Tiziano, passato da qui per un breve periodo della sua vita.

Cascate del Pisciadù

Solo a distanza di mezz’ora a piedi dal centro storico di Corvara, troviamo uno scorcio imperdibile delle Dolomiti: le cascate del Pisciadù, un vero spettacolo immerso nella natura, che è possibile raggiungere anche in bici. Lo scenario ricorda una favola e vi regalerà un’atmosfera quasi surreale.

I dintorni di Corvara in Badia

Una volta visitati i luoghi più vicini ed aver assaggiato i cibi tipici del posto, di cui parleremo tra poco, è giunta l’ora di dedicare un po’ di tempo anche ai dintorni di Corvara. Assolutamente nella lista di cose da vedere è il Parco delle Tre Cime di Lavaredo, patrimonio dell’Unesco, nonché meta favorita dagli escursionisti.

Desiderate fare un’esperienza alternativa? Fare un’escursione con le ciaspole a Corvara è proprio ciò che fa al caso vostro! Le ciaspole non sono altro che racchette da mettere ai piedi che consentono uno spostamento più agevole sulla neve. Il divertimento è assicurato.

Altri luoghi da vedere vicino a Corvara sono la Val Gardenia e la Val Badia.

Cosa fare a Corvara in Badia

Dopo aver visto cosa vedere in questo piccolo paesino di montagna e nei suoi dintorni, abbiamo pensato di dedicare un breve spazio per rispondere a tutte le domande su cosa fare a Corvara. Che sia estate oppure inverno, troveri ugualmente ad aspettarti un piccolo paradiso.

Sciare sulla Boè

La prima cosa da fare in inverno terminato il giro turistico del centro e delle vicine cascate di Pisciadù è prepararsi a sciare alle piste di Corvara. Nominata spesso fra le località sciistiche migliori d’Italia, Corvara in Badia dispone di ben 52 impianti e più di 100 km di piste.

Boè è proprio il nome della pista più conosciuta. In alternativa, è possibile partecipare anche ad un itinerario turistico, a scelta tra Giro della Grande Guerra e Sellaronda.

Giocare a golf

Uno degli eventi che più consigliamo, per grandi e piccini è il campo da golf a pochi chilometri dal centro città. L’altitudine è di 1700 metri e il panorama non ha eguali. In alternativa, sempre nel vicino paesino di Tranrüs sono presenti anche dei campi da tennis. La pace e il divertimento sono assicurati.

In bici tra i monti dell’Alta Badia

Se muovervi a piedi vi sembra troppo lento e faticoso si può sempre optare per il noleggio bicicletta. D’estate vengono persino organizzati dei tour bici per esplorare al meglio le meraviglie circostanti. Tra queste, sono presenti anche delle vere e proprie competizioni come ad esempio la Maratona dles Dolomites.

Piatti tipici da assaggiare a Corvara

Uno degli aspetti che non bisogna mai tralasciare è assaggiare i piatti tipici del posto che si visita. Ad esempio, se una tappa irrinunciabile di ogni viaggio è un buon ristorante, allora è necessario fermarsi ad una delle trattorie lungo la strada e assaggiare la zuppa d’orzo con i tortelli. Accompagnate il tutto ad un buon Alto Adige Pinot Bianco.

Una buona merenda per ricaricare le pile

Come avrete ben compreso, le passeggiate a Corvara sono all’ordine del giorno, ma bisogna anche pensare ad un buon modo per ricaricare le pile. L’ultima delle cose che è d’obbligo fare a Corvara in Badia è una sostanziosa merenda a base del dessert tipico della zona. Stiamo parlando dei krapfen, dolci lievitati ripieni di crema (o marmellata), oppure dello strudel, a base di mele speziato con cannella e uvetta.

Non si può certo dire di essere stati in Trentino senza aver assaggiato la tradizione culinaria no? Cosa aspettate… Corvaia in Badia è pronta ad accogliervi!