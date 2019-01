5 consigli per non spendere troppo quando si viaggia in famiglia

editato in: da

Viaggiare con la propria famiglia cercando di non sforare il budget a propria disposizione non è affatto semplice, ma qualche piccolo accorgimento può rendere tutto più semplice e meno caro.

Concedersi una vacanza insieme al proprio partner con bambini al seguito è un modo per trascorrere piacevoli momenti tutti insieme, lontano dal lavoro e dalla scuola. Per quanto un viaggio con i propri affetti più cari possa regalare grandi gioie, non c’è comunque da sottovalutare un problema: il budget. Spesso i prezzi per gruppi di 3,4 o 5 persone sono considerevoli, ma con qualche piccolo accorgimento potrete riuscire a risparmiare non poco. Ecco 5 consigli da seguire:

Programmare in anticipo : non riducetevi a prenotare all’ultimo minuto, quando i prezzi saranno molto alti. Conoscendo in anticipo i giorni di vacanza dei vostri bambini e quelli delle vostre ferie potrete organizzare qualche mese prima il vostro viaggio, con notevoli vantaggi economici.

Scegliere mete meno popolari : è la regola che vale sempre, più alta è la domanda, più alti saranno i costi. Scegliere mete meno conosciute e turistiche si rivelerà non solo più economico, ma anche stimolante. Preferite quindi il Lazio alla Toscana, Chicago a New York o la Provenza a Parigi.

Trasformare il viaggio in un'avventura: risparmiare sull'alloggio potrebbe regalarvi emozioni difficili da dimenticare. Viaggiare di notte a bordo di un traghetto o su un treno è un evento che i bambini ricorderanno anche da adulti. In alternativa potete sempre usare i vostri veicoli per evitare costi di noleggio.

Approfittare degli sconti famiglia : non sono diffusi quanto quelli per i gruppi, ma spesso esistono tariffe speciali per chi viaggia con i bambini. Esistono biglietti ad hoc per i trasporti o anche coupon per le attrazioni principali, o musei nei quali i bambini possono entrare senza pagare.

Ridurre all'essenziale: fare a meno di qualche extra inciderà non poco sul vostro budget. Basteranno piccoli accorgimenti come riempire a casa le bottiglie d'acqua, comprare confezioni di gelati nei supermarket invece che per strada, o i biglietti online prima delle visite alla attrazioni, potrebbe fare la differenza.

Insomma, perché privarsi di un viaggio in famiglia quando basta davvero poco a risolvere i problemi di budget?