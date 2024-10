Il Castello di Gropparello: tra mito e divertimento

Fonte: iStock Il Castello di Gropparello, luogo di miti e leggende

Nelle colline della provincia di Piacenza, immerso fra natura e affascinanti borghi medievali, si trova il famoso Castello di Gropparello, una delle perle storiche medievali del territorio italiano. Questa suggestiva struttura si trova su uno sperone di roccia che si affaccia sul torrente Vezzano. Gropparello ha una storia millenaria, segnata da eventi storici importanti, come le battaglie tra guelfi e ghibellini, due nobili famiglie dell’epoca, guerre civili e conquiste militari, ma anche misteriose leggende che ancora oggi affascinano i suoi numerosi visitatori, di tutte le età.

Il Castello di Gropparello venne costruito nel lontano 808, sotto ordine di Carlo Magno. Si trova in un punto decisamente strategico per la difesa del territorio, anche grazie alla sua posizione elevata. Divenne, nel più recente Diciannovesimo secolo, la dimora del conte Ludovico Marazzani-Visconti, ovvero colui che ha deciso di restaurare il castello, donandogli l’aspetto che tutti oggi conoscono.

Il mistero del Fantasma di Gropparello

Come ogni castello medievale che si rispetti, anche a Gropparello vengono custoditi segreti e leggende, soprattutto legate al mondo dell’aldilà. La storia più famosa riguarda Rosania Fulgosio, una giovane nobile sposata con un signore della guerra, tale Pietrone da Calcagno, che partì in battaglia. Durante la sua assenza la donna si innamorò di un altro uomo, ma al ritorno del marito la sua felicità venne spezzata. In questo momento, suo marito, accecato dalla gelosia, decise di rinchiudere sua moglie in una stanza segreta e senza porte né finestre, condannandola così ad una lenta ed inesorabile agonia.

La leggenda legata a questa donna narra che il fantasma di Rosania continui ancora oggi ad aggirarsi per le stanze del castello, alla ricerca della pace che non ha mai trovato durante la vita. Si dice anche che, durante le notti più tranquille, alcuni testimoni abbiano udito pianti e lamenti provenire dalle mura, con versi che sembrano provenire da una donna sofferente, o addirittura improvvisi abbassamenti di temperatura o rilevazioni acustiche anomale.

Il parco delle Fiabe: un’avventura per i più piccoli

Oltre a questo, il Castello di Gropparello è noto anche per il suo Parco delle Fiabe, che consente ai più piccoli di vivere un percorso magico e coinvolgente. È stato il primo parco emotivo d’Italia, ed è in grado di offrire ai più piccoli un’esperienza immersiva tra personaggi e miti, come cavalieri, dame, orchi, fate e folletti. Questo parco divertimenti si trasforma in un campo di battaglia dove i più piccoli possono combattere armati di spada e scudo, con lo scopo di aiutare il Cavaliere Bianco a difendere le mura del castello, sotto l’attacco di streghe ed orchi. Al termine dell’assedio i bambini vengono premiati ed insigniti come “Cavalieri del Castello”, rendendo l’esperienza per le famiglie indimenticabile.

Un punto di forza del Parco delle Fiabe di Gropparello sta proprio negli animatori che rappresentano questi personaggi medievali e che sono in grado di accompagnare i bambini in questo viaggio tra fantasia e realtà.

Inoltre, negli ultimi anni al parco divertimenti viene festeggiato Halloween, uno degli eventi più attesi ed adatto a tutte le età, dove il tema, per ovvi motivi, è il paranormale.

Gropparello non è solo mistero e parco divertimenti

La visita al Castello di Gropparello permette di vivere diverse attività, oltre che l’opportunità di vivere esperienze intense e coinvolgenti. Oltre al Parco delle Fiabe, infatti, e alla leggenda del fantasma di Rosania, qui è possibile partecipare ad escursioni guidate che portano alla scoperta dei suoi segreti architettonici e delle sue antiche mura, dei suoi restauri ottocenteschi, mentre si ascoltano le storie legate alle battaglie avvenute proprio nella fortezza.

Inoltre, durante l’anno vengono organizzati diversi eventi speciali, come rievocazioni storiche e cene medievali, in cui vivere in prima persona l’atmosfera dell’epoca, combattendo e partecipando ad esperienza enogastronomiche uniche ed imperdibili. L’ideale per gli appassionati di storia e cultura.

Il Castello di Gropparello è molto più che un semplice castello. Si tratta di un luogo che permette di vivere esperienze uniche, fra miti e leggende, non escludendo momenti di divertimento per grandi e bambini al suo parco divertimenti.