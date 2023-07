Mete affollate e overtourism: le alternative alle località più turistiche

Fonte: 123rf Una spiaggia dello Sri Lanka

L’estate non è ancora entrata nel pieno e sono già parecchie le località di villeggiatura che hanno registrato il pienone. Ad agosto sarà anche peggio. Alle Eolie, per esempio, stanno già pensando di non far sbarcare i visitatori giornalieri, ma solo coloro che hanno prenotato una vacanza. In Sardegna, già da qualche anno, molte spiagge sono a pagamento ed è richiesta la prenotazione. E anche in Alto Adige si è parlato di un numero chiuso e di un tetto massimo al numero di posti letto per i turisti.

E la situazione non è diversa nel resto del mondo, dove ci sono mete super gettonate dove tutti quanti vogliono andare.

Skyscanner ha condotto una ricerca in Italia e ha scoperto che ben il 97% dei nostri connazionali sarebbe propenso a scegliere destinazioni alternative o comunque meno note per le proprie vacanze estive e che sette italiani su dieci sarebbero disposti a sostituire le proprie mete preferite con luoghi meno popolari per poter risparmiare.

Le mete alternative per risparmiare

Skyscanner ha quindi stilato una lista di destinazioni alternative per l’estate 2023, perfette per fuggire dai tradizionali luoghi di villeggiatura estiva, e ha lanciato su Instagram Destination Decider un test a cui i viaggiatori possono rispondere per essere associati a una serie di destinazioni alternative. Ecco le proposte alternative alle mete estere più richieste dai turisti.

Anziché andare a Ibiza, per esempio, è meglio andare sull’isola di Pag in Croazia, dove per un volo di andata e ritorno in classe Economy si risparmia il 26% e il divertimento è comunque assicurato. Anziché scegliere Corfù è più consigliabile andare a Saranda, in Albania, dove il mare è altrettanto spettacolare. Si risparmi addirittura il 46%.

Molti ragazzi hanno il mito di Amsterdam e non vedono l’ora di andarci e di ritornarci appena possibile, eppure c’è una città che è molto simile in fatto di locali e divertimento ed è Göteborg, in Svezia. Per arrivarci in aereo si spende il 46% in meno rispetto ai Paesi Bassi.

Tra le mete più prenotate di quest’estate, nonostante le temperature sahariane, c’è Sharm El-Sheikh, che sta tornando in vetta alle classifiche delle località più amate dagli italiani. Se invece si scegliesse di andare ad Abu Dhabi si potrebbe risparmiare il 51% sul biglietto aereo. Una volta giunti nell’emirato, i prezzi di resort e luoghi di entertainment non sono molto diversi da quelli della nota meta egiziana.

C’è poi chi approfitta delle lunghe vacanze estive per regalarsi un viaggio a lungo raggio e tra le destinazioni preferite c’è Bali che non è affatto un luogo economico visto che è così di moda andarci. Skyscanner suggerisce come alternativa all’isola indonesiana Colombo, nello Sri Lanka, dove si spende il 43% in meno per biglietto aereo. la vita là, poi, è molto più abbordabile. Inoltre, nel caso non lo sapeste, le spiagge dello Sri Lanka sono meravigliose e non hanno nulla da invidiare a quelle di Bali.