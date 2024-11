Vacanze low cost: i consigli per spendere poco quando parti

Fonte: iStock Come viaggiare low cost: i consigli

Esplorare il mondo, conoscere nuove culture, allargare i propri orizzonti fisici e mentali: sono cose che tutti noi amiamo fare. Viaggiare serve proprio a questo, ma anche a staccare la spina e a mettere un po’ di distanza tra noi e le incombenze quotidiane.

Spesso, però, c’è una cosa che limita il nostro entusiasmo a fare le valigie e partire ed è il budget: infatti viaggiare costa e, se si hanno pochi soldi, non è facile programmare la vacanza che si sogna. La buona notizia, però, è che ci sono dei trucchi che ci permettono di andare in vacanza spendendo poco: sei modi di esplorare il mondo ma low cost.

Flessibilità per risparmiare

Una regola da seguire è quella della flessibilità: adattarsi alle date, infatti, ci permette di trovare delle offerte. Poi può essere utile stabilire partenze o ritorni infrasettimanali e non nel weekend, così da trovare opzioni meno costose. E non è da escludere uno scalo durante la tratta se questo può aiutare a risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Anche cosa portiamo con noi può fare la differenza se si parte con l’aereo: infatti optare per il bagaglio a mano è molto utile se si vogliono pagare tariffe più basse.

Certamente si dovrà stare attenti alle misure della valigia, per capire se sono adeguate a quelle richieste dalle compagnie di volo, e rinunciare a molte cose che si vorrebbero avere con sé ma, con un po’ di attenzione e pianificando si possono razionalizzare i bagagli per partire più leggeri. Ma non nel portafoglio.

Meta: dimmi dove (e quando) vai e ti dirò quanto spendi

C’è anche un altro trucco per risparmiare e si nasconde nella scelta della meta: ci sono viaggi che – è noto – sono particolarmente costosi, mentre altri sono più fattibili. Meglio optare, quindi, per località ancora poco conosciute con il doppio vantaggio di trovare prezzi più bassi e di poter scoprire una destinazione ancora poco battuta dai turisti. Quindi, quando si deve decidere la prossima meta, si può provare a selezionare un luogo con un costo della vita più basso, ma che offra ai visitatori strutture accoglienti e tante bellezza da scoprire.

Un’altra cosa da non sottovalutare è il quando andare: i periodi di bassa stagione sono notoriamente meno costosi e – spesso – anche più affascinanti. Provate a immaginare una meta gettonatissima coma la Sardegna – ad esempio – a maggio? Le sue spiagge meravigliose saranno meno affollate e si potranno apprezzare ancora di più. Provare per credere.

Fonte: iStock

Spostamenti? Viaggia alternativo

Se non ci sono particolari esigenze si può fare un’esperienza differente e provare a viaggiare in modo alternativo. Ad esempio, si può optare per i pullman: ci sono diverse compagnie che uniscono grandi città tra loro e che permettono di raggiungere località differenti, sicuramente a un prezzo abbordabile. In alternativa ci sono servizi come il car pooling: chi ha un’auto, e deve compiere un determinato percorso, la mette a disposizione per dividerla con altri viaggiatori. E ci si accorda su appositi portali.

Da non sottovalutare anche l’affitto di un camper: inizialmente può sembrare una spesa importante ma se si pensa al fatto che – grazie a questo mezzo – non solo ci si sposta, ma si dorme e si cucina anche, alla fine della vacanza il risparmio è assicurato.

E per chi ama viaggiare in treno non solo ci sono apposite offerte (importante è tenere d’occhio i siti e le newsletter, proprio come si deve fare con le compagnie aeree) ma esiste anche la possibilità di comprare veri e propri pacchetti come il celebre Interrail: un’esperienza avventurosa e da provare almeno una volta nella vita.

Sistemazioni: dove dormire

È ben noto che, quando si viaggia, le spese per il pernottamento sono tra le più elevate, quindi è fondamentale ragionare con attenzione su dove andare a dormire e sulla tipologia di sistemazione. Anche in questo caso è utile monitorare i prezzi: si possono trovare offerte last minute, così come chi prenota in anticipo risparmia un po’. Oltre al classico hotel, si possono scegliere case, stanze in affitto o campeggi. Da provare gli ostelli, che possono essere un’avventura davvero divertente e unica nel suo genere. Ce ne sono di bellissimi.

Infine, valutate la zona: spesso la soluzione centrale è la più gettonata, ma anche la più costosa. Quindi perché non scegliere quartieri anche un po’ più distanti dal centro se poi sono collegati bene con le zone che volete esplorare?

Cibo e spese varie una volta arrivati

Un’altra spesa consistente è quella per mangiare ma, se si opta per case o se si viaggia in camper, cucinare e spendere meno è davvero semplice. Nulla vieta di uscire a cena o a pranzo, ma con la possibilità di fare la spesa e di dimezzare i costi per le colazioni e gli altri pasti.

Musei e luoghi da visitare, poi, sono un altro punto da tenere in considerazione quando si compila la lista delle spese in vacanza: anche in questo caso informarsi prima, permette di trovare delle soluzioni a basso costo. Esistono pacchetti appositi (anche sui trasporti) pensati per i turisti che vogliono visitare le città e che fanno accedere a tutte le attrazioni principali pagando un unico ticket.

Se si viaggia in Italia, ad esempio, vale la pena ricordarsi che molti siti celebri sono gratuiti ogni prima domenica del mese. Magari si dovrà affrontare una coda un po’ più lunga del previsto, però questo è senza dubbio un ottimo modo per risparmiare. E informatevi su quali sono le attività gratuite che potete fare nelle varie città.

Fonte: iStock

I cammini

Se viaggiare per voi significa fare il pieno di esperienze straordinarie e indimenticabili, assaporare la cultura e connettersi profondamente con un territorio e le sue tradizioni, allora è bene sapere che esistono delle tipologie di vacanze uniche nel loro genere ma che resteranno per sempre tra i ricordi più preziosi.

Se, ad esempio, la fatica non vi fa paura e vi piace fare attività fisica, allora un cammino è proprio quello che fa per voi: tra i più celebri c’è, senza dubbio, quello per Santiago di Compostela che attraversa la Spagna (ci sono diverse opzioni), ma anche in Italia si trovano percorsi altrettanto affascinanti, come la Via Francigena (che comunque attraversa anche altri paesi dell’Europa).

I costi? Dipende dalla sistemazione in cui vi vorrete fermare e dove deciderete di mangiare: ma ci sono sia luoghi in cui vengono accolti i pellegrini, che opzioni più costose. Lo stesso vale per il cibo: una cosa è scegliere ogni giorno un ristorante, un’altra è prendersi qualcosa al sacco.

Le idee di viaggio per un’esperienza unica

Se si ha un pizzico di voglia di fare e tanta curiosità verso le novità, ci sono anche altre esperienze fantastiche. Una di queste potrebbe essere quella di trovare sistemazioni in cambio di qualche ora di lavoro, ma ottenendo la possibilità di avere vitto e alloggio gratuiti.

Per chi, infine, viaggia con i camper o le roulotte è bene sapere che esistono aree in cui si può sostare gratuitamente: è bene stilare un itinerario preciso di viaggio per sapere dove è possibile fermarsi e avere già così un’idea di quali potrebbero essere gli eventuali costi di pernotto.

Se poi il vostro animo è profondamente romantico allora l’ultima soluzione per viaggiare in maniera alternativa e spendendo poco la offre lo scambio casa. Perché diciamo romantici? Perché questa possibilità non può che farci subito venire alla mente un fil sentimentale molto celebre: L’amore non va in vacanza. Esistono siti che permettono di mettere a disposizione la propria dimora trasferendosi in quella di qualcun altro per il periodo della vacanza.

Insomma, se il desiderio di partire è grande, le possibilità per farlo spendendo poco ci sono. E l’esperienza sarà ugualmente magnifica e potrà essere programmata a propria misura: da quella più rilassante a quella più avventurosa.