Le migliori offerte Black Friday per viaggiare: come risparmiare

Fonte: Getty Images Le migliori offerte viaggio per il Black Friday

Il Black Friday è un momento molto atteso per risparmiare, non solo per gli acquisti di abbigliamento, accessori o prodotti elettronici. Chi ama viaggiare, infatti, sa bene che il budget richiesto per un weekend o una vacanza più lunga lontano da casa è sempre molto variabile. I prezzi dei voli incidono senza dubbio sulla spesa totale di un viaggio, ma anche le strutture ricettive e il periodo dell’anno che si sceglie per muoversi fanno pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.

Skyscanner è un valido alleato quando si tratta di selezionare la migliore offerta per un volo andata e ritorno in Italia e nel mondo, ma anche per comparare le offerte in alberghi e noleggio auto. Chi ama viaggiare, infatti, può approfittare di offerte uniche e risparmiare, visitando posti bellissimi, vicini e lontani. Skyscanner può ridurre i tempi di ricerca dando un aiuto molto valido al viaggiatore.

Le migliori offerte per viaggiare

Occasioni come il Black Friday sono da cogliere al volo per viaggiare risparmiando e regalarsi qualche giorno in Italia o all’estero alla scoperta di posti nuovi ed emozioni uniche. Ma come trovare le offerte migliori? Il web viene in soccorso proponendo diversi portali che comparano i vari prezzi di voli e degli hotel in tutto il mondo per offrire la soluzione migliore all’utente.

Che si viaggi in coppia, da soli o in famiglia, è bene tenersi informato sulle condizioni e le offerte nei giorni speciali dell’anno che possono regalare veri colpi di fortuna. Prima di tutto è bene scegliere una meta e quindi un aeroporto di partenza e uno di arrivo, oltre a valutare il periodo migliore in cui si preferisce viaggiare. Dopo aver raccolto queste informazioni si può navigare online alla ricerca delle migliori offerte previste per volare con il Black Friday.

Se si ha un’idea di budget iniziale può essere anche più semplice selezionare il viaggio ideale secondo i vari sconti disponibili, iniziando dapprima dai portali più noti fino a dare un’occhiata a forum e pagine social del settore turismo. Qualcuno consiglia anche di iscriversi alla newsletter dei principali siti di viaggio per essere aggiornato in tempo reale sulle promozioni e accedere a offerte a tempo prima di altri viaggiatori. Sicuramente chi può organizzare un viaggio con date flessibili ha più possibilità di risparmiare veramente con il Black Friday.

Per chi non ama volare e preferisce spostarsi in treno o in nave, per il Black Friday ci sono tanti sconti e soluzioni vantaggiose anche per crociere esclusive, viaggi in treno in Italia o all’estero o spostamenti su traghetti. Ci sono siti e app molto utili per la prenotazione di treni e traghetti in tutto il mondo, quindi basta un click per capire se c’è una vera occasione e coglierla in tempo.

Fonte: Getty Images

Avvertenze

Per risparmiare nel modo giusto e conveniente occorre sempre fare attenzione ad alcuni dettagli. Molto spesso in fase di prenotazione di un’offerta vantaggiosa si nascondono alcune informazioni che potrebbero regalare qualche spiacevole sorpresa all termine dell’operazione. Per esempio alcune compagnie aeree propongono all’inizio una tariffa che poi, andando avanti nella procedura di acquisto, prevede costi aggiuntivi. Anche gli alberghi possono proporre offerte speciali ma meglio fare sempre attenzione al tipo di sistemazione scelta, se la colazione è inclusa, se ci sono altri pasti disponibili o altri servizi.

Politiche di cancellazione

In generale poi, che si tratti di un mezzo di trasporto o un luogo di pernottamento, soprattutto quando si tratta di un periodo speciale come il Black Friday, fate sempre attenzione alle modalità di cancellazione o modifica dei biglietti e prenotazioni. Altrimenti, qualora sopraggiungano problemi all’ultimo momento, potreste rimetterci piuttosto che risparmiare. Può capitare che cambino le date del viaggio o si aggiunga qualcuno al gruppo in partenza, ed è meglio prenotare una soluzione che non preveda penali troppo grandi e permetta una certa libertà di cambiamento.