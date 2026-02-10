Scoprite le città più romantiche d'Europa con gli sconti Wizz Air: prenotate entro oggi il vostro volo di coppia e partite tra il 17 febbraio e il 21 maggio 2026

iStock Cracovia è tra le città più romantiche da raggiungere con la promozione WizzAir

Il romanticismo è un concetto soggettivo, eppure pochi sanno resistere al fascino di una fuga a due verso mete bellissime. Che cerchiate il calore di un tramonto mediterraneo o l’abbraccio di una capitale d’arte, non esiste una risposta univoca: ogni coppia vive il viaggio a modo proprio. Tuttavia, la primavera può trasformarsi nell’occasione perfetta per regalarvi quel momento magico che rimandate da tempo.

Ad aiutarvi in questo ci pensa la nuova promozione San Valentino di Wizz Air. Solo fino alla mezzanotte di oggi, 10 febbraio 2026, potrete approfittare di uno sconto del 25% su tantissimi voli. L’offerta è pensata proprio per chi viaggia in compagnia: la promozione è valida per prenotazioni da 2 a 4 passeggeri, per volare tra il 17 febbraio e il 21 maggio 2026. In sostanza, acquistando un volo, il secondo è scontato del 50%!

Qui vi consigliamo qualche destinazione da raggiungere!

Da Milano Malpensa a Cracovia

Cracovia è senza dubbio una delle città più romantiche e accessibili della Polonia, raggiungibile con voli a partire da 23 euro. Il cuore pulsante del vostro viaggio sarà la Città Vecchia (Stare Miasto), Patrimonio UNESCO: perdetevi tra i suoi vicoli pittoreschi, camminando mano nella mano tra architetture storiche, caffè intimi e botteghe artigiane. Per un tocco di magia in più, salite verso il Castello di Wawel, dove passeggiare nei suoi giardini reali vi farà sentire i protagonisti di una fiaba.

Se cercate un momento di puro relax, godetevi una mini-crociera sul fiume Vistola, durante la quale potrete ammirare lo skyline della città dall’acqua al momento del tramonto, un’esperienza indimenticabile. Infine, concludete la giornata con una cena a lume di candela in uno dei raffinati ristoranti panoramici del centro.

Da Roma Fiumicino a Bordeaux

Anche Bordeaux è la meta ideale per una fuga a due partendo da Roma Fiumicino con voli da 34 euro. In questa città, l’amore e il vino sono legati indissolubilmente, creando un’atmosfera di rara eleganza tra architetture classiche e cene intime lungo la Garonna. Per un’esperienza davvero fiabesca, visitate uno dei maestosi châteaux che dominano la Valle della Dordogna: passeggiare tra saloni storici e antiche cantine, degustando rossi pregiati, trasformerà il vostro brindisi in un ricordo speciale.

Tra le esperienze più golose offerte in città ci sono le degustazioni guidate di vino e cioccolato artigianale e la visita dei vigneti a bordo di un’auto d’epoca. Qualsiasi attività scegliate, Bordeaux è il palcoscenico perfetto per una fuga primaverile.

Da Catania a Memmingen

Per le coppie che partono dalla Sicilia, il volo verso Memmingen da Catania a 40 euro rappresenta la porta d’accesso al mondo incantato per eccellenza. Questa pittoresca cittadina bavarese è infatti il punto di partenza ideale per esplorare la celebre Strada Romantica (Romantische Straße). Noleggiando un’auto, potrete percorrere paesaggi mozzafiato fino a raggiungere i castelli più belli della Baviera, come il leggendario Neuschwanstein, che ispirò Walt Disney per la dimora della Bella Addormentata.

Tra una visita ai castelli reali e una sosta nelle locande tradizionali della Baviera, ogni chilometro della Strada Romantica vi regalerà scorci indimenticabili.