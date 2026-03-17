La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Le alpi albanesi sono una meta perfetta per evitare la folla estiva

Ah, l’estate! C’è chi ha già cominciato a fare il conto alla rovescia e attende quelle colazioni lente che si trascinano fino a tardi o i pomeriggi di puro relax sulla spiaggia. E vogliamo parlare delle passeggiate serali per scoprire quartieri silenziosi e godersi un bicchiere di vino mentre le piazze si rinfrescano al tramonto? Non sorprende che questa sia la stagione preferita di molti viaggiatori. L’unica cosa capace di rovinare questo incanto è l’incubo delle strade intasate, dei locali strapieni e dei ristoranti dove trovare un tavolo è un’impresa. Una realtà, purtroppo, fin troppo comune in molte destinazioni famose sia in Italia che in Europa.

Sia chiaro, l’idea non è certo quella di rinunciare del tutto alle destinazioni più famose. Eppure, scegliere una meta meno battuta proprio durante i mesi di punta ha il suo fascino, soprattutto quando può essere raggiunta con voli a prezzi scontati. A tal proposito, Wizz Air ha lanciato una nuova promozione: 1.000.000 di posti in offerta con biglietti scontati fino al 20% se acquistati entro il 18 marzo 2026 e per partenze comprese tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026.

Il 16 marzo 2026, inoltre, Wizz Air ha annunciato l’inserimento del 10° aeromobile a Milano Malpensa, che contribuisce a incrementare la frequenza di volo su molte tratte e ad aprire nuove opportunità di viaggio. Alcuni esempi? Ci saranno nuovi voli per Dortmund (dal 25 ottobre 2026), per Bilbao (dall’11 maggio 2026), per Cluj (dal 10 maggio 2026), per Iași (dal 20 maggio 2026) e per Palma di Maiorca (dall’11 maggio 2026).

Avete bisogno di ispirazione? Noi vi consigliamo queste mete in promozione fino al 18 marzo!

Da Bari a Skopje

La capitale della Macedonia del Nord, Skopje, è una delle città più antiche dei Balcani. Atterrando qui con i voli da 29 euro in partenza da Bari, vi ritroverete a scoprire un mosaico dove duemila anni di storia, dalle radici romane all’impronta ottomana, si intrecciano con una ricostruzione moderna e audace.

Ve ne accorgerete semplicemente passeggiando per la città: un istante prima vi state perdendo tra i profumi dell’antico bazar, quello dopo vi ritroverete davanti ad architetture contemporanee nate dalla profonda trasformazione urbanistica seguita al devastante terremoto del 1963, che ne ha cambiato il volto.

E a tavola? La cucina locale unisce sapori balcanici, ottomani e mediterranei. Tra i piatti da provare consigliamo il tavče gravče, una specialità a base di fagioli cotti al forno con cipolle, peperoni, olio e spezie, servita rigorosamente nel tipico tegame di terracotta, e l’ajvar, una crema a base di peperoni rossi e melanzane.

Da Milano Bergamo a Oradea

Da Milano Bergamo bastano meno di due ore e biglietti da 27 euro per atterrare a Oradea, una città che ribalta completamente l’immagine classica della Romania. Situata a pochi chilometri dal confine ungherese, si distingue per un’eleganza che la rende unica nel Paese: è infatti la capitale rumena dell’Art Nouveau. Passeggiando nel suo centro storico vi ritroverete a fotografare facciate pastello, decorazioni floreali e palazzi scenografici che ricordano le atmosfere di Vienna o Budapest.

Essendo una meta raccolta, il centro si visita facilmente in una giornata, il che la rende il punto di partenza ideale per esplorare i dintorni. A soli 15 minuti si trova infatti Băile Felix, una celebre località termale.

Da Bologna a Tirana

Infine, con voli a partire da 29 euro, da Bologna potrete raggiungere Tirana, la porta d’accesso a un’Albania sorprendente e ancora tutta da scoprire. Sebbene la costa albanese stia vivendo un vero e proprio boom turistico, il segreto per un’estate più tranquilla è pianificare un viaggio on the road e puntare verso nord, lasciandosi alle spalle il caos del litorale per raggiungere le Alpi Albanesi. La destinazione da non perdere è sicuramente Theth, un villaggio incastonato tra vette spettacolari.