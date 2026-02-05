Nel 2026, La Dolce Vita Orient Express trasforma il weekend di San Valentino e di Carnevale (che quest’anno cadono nelle stesse giornate) in esperienze da vivere sui binari: da Roma a Verona per un San Valentino che profuma di amore eterno, e da Roma a Venezia per un Carnevale in maschera che inizia ancor prima di arrivare in laguna.

Quando a fare da cornice alla ricorrenza più romantica e alla festa più vivace dell’anno c’è il treno storico più bello del mondo , il viaggio non è più uno spostamento, ma una vera avventura esclusiva : si sale a bordo, si lascia alle spalle la quotidianità e si entra in un tempo sospeso fatto di eleganza, eccellenza enogastronomica, musica dal vivo e paesaggi che scorrono lenti dal finestrino.

San Valentino sul treno più bello: l'amore è sui binari

Volete sentirvi Romeo e Giulietta per un giorno, anzi 3? Durante il weekend più romantico dell'anno, dal 13 al 15 febbraio 2026, potete salire a bordo de La Dolce Vita Orient Express per vivere l'esperienza unica di un viaggio speciale andata e ritorno tra Roma e Verona, la città degli innamorati.

Tre giorni e due notti di pura magia sulle carrozze storiche del treno più bello del mondo. Sì, perché l'amore è sui binari, soprattutto se si viaggia sul Dolce Vita Orient Express: si parte la sera del 13 febbraio da Roma e, mentre il rumore della città si allontana, ci si gode una cena stellata con i piatti pregiati dello chef Heinz Beck, accompagnata da musica dal vivo.

Il mattino seguente, dopo la colazione, si raggiunge Verona, sempre elegante, intima e senza tempo. Gli ospiti potranno prendere parte a visite private nel suo centro storico, con il celebre balcone di Giulietta e gli eleganti palazzi affrescati tra stradine e piazze illuminate. A rendere l'esperienza ancor più emozionante è un momento musicale privato, pensato come una serenata contemporanea.

Nel pomeriggio, si ritorna sul treno che riaccompagna verso sud, mentre dal finestrino si susseguono gli splendidi paesaggi dello Stivale. La sera, una cena speciale di San Valentino accompagna il viaggio di rientro verso la Capitale.

La festa degli innamorati può essere molto più una ricorrenza di un giorno: diventa un ricordo di viaggio inciso per sempre nel cuore.

Quanto costa e come prenotarlo

Il viaggio esclusivo di tre giorni e due notti, andata e ritorno verso la romantica Verona, ha un costo di 7.000 euro a passeggero, prenotabile online accedendo direttamente dal sito ufficiale de La Dolce Vita Orient Express.

Carnevale a bordo della Dolce Vita Orient Express

Da Roma a Venezia, passando per Siena, in due giorni magici (il 16 e il 17 febbraio) a bordo del treno storico più elegante per festeggiare con classe il Carnevale 2026. Il viaggio memorabile sul Dolce Vita Orient Express inizia dalla Capitale, con un trasferimento privato alla lounge La Dolce Vita Orient Express della stazione di Roma Ostiense. Si parte alle 11:30 e si attraversano le colline della Toscana, mentre sul treno si degusta un pranzo stellato Michelin ideato dallo chef Heinz Beck.

La tappa intermedia di Siena permette ai viaggiatori di godersi la bellezza medievale del suo centro storico, tra i vicoli e l'iconica Piazza del Campo. Chi vuole, può partecipare a una selezione di esperienze culturali speciali: dalla visita privata al Duomo all’accesso esclusivo a palazzi storici, fino all’immersione nelle tradizioni delle Contrade e del Palio o a un laboratorio dedicato all’antica arte della doratura artigianale.

La sera li aspetta una cena esclusiva, mentre al calar della notte, il treno si trasforma in un ballo in maschera per un'esclusiva serata di Carnevale. Gli ospiti, accompagnati da musica dal vivo, possono vivere così la magia della festa più vivace dell'anno ancor prima di giungere a Venezia, con tanto di gioco di Carnevale a tema che mescola intrigo, giocosità e tradizione.

Si arriva il mattino seguente alla stazione di Venezia Santa Lucia, la porta d'accesso alla festa di Carnevale più bella del mondo: qui si respira tutto il fascino degli abiti più sontuosi, delle maschere più pittoresche e degli eventi che animano la laguna nel periodo più frizzante dell'anno.

Quanto costa e come prenotare

Il viaggio esclusivo di due giorni e una notte verso la festa di Carnevale più celebre del mondo ha un costo di 3.720 euro a passeggero, prenotabile online accedendo direttamente dal sito ufficiale de La Dolce Vita Orient Express.