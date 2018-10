Dove si trovano i luoghi di Padre Pio

Anche se è stato proclamato Santo nel 2002, da Giovanni Paolo II, per tutti Pio da Pietrelcina è. Nato comeil 25 maggio 1887, a, in provincia di Benevento, viene celebrato il 23 settembre, data in cui morì, nel 1968, a, in provincia di Foggia. In queste due località, Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, ancora oggi sono rimasti intatti i luoghi in cui il frate cappuccino ha trascorso la sua vita straordinaria. Sono migliaia le persone che, ogni anno, fanno visita alla casa natale di Padre Pio o al luogo dove sono conservate le sue spoglie. Vediamo quali sono i luoghi di Padre Pio e perché sono così importanti per i devoti del santo