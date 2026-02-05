Il Benaco (l'altro nome del Lago di Garda) è pronto a dar vita alla festa degli innamorati più bella d'Italia, tra eventi, baci ad alta quota, musica e avventure

È uno dei laghi più belli e famosi d’Europa e già di per sé regala meravigliosi scorci da qualsiasi punto di vista lo si osservi, ma in occasione del weekend di San Valentino il Lago di Garda si trasforma eccezionalmente in uno specchio d’acqua che riflette l’amore in ogni sua forma: dalla sponda bresciana a quella veronese, fino a quella trentina all’estremo nord, è la destinazione perfetta per il weekend più romantico dell’anno grazie all’evento diffuso Lago di Garda in Love che anima borghi, piazze, passeggiate lungo le sponde, fortezze e tanti altri luoghi splendidi.

Ecco i luoghi imperdibili a tema romantico e le esperienze memorabili da vivere in coppia, che abbiamo selezionato per voi tra i più interessanti.

Punti panoramici ed eventi speciali per innamorati

È un lungolago d’amore quello che prende vita il 13, 14 e 15 febbraio 2026: tre giorni dedicati allo stare insieme, alla gioia di essere vicini a chi amiamo tra paesaggi lacustri di una bellezza unica. L’occasione perfetta per scoprire il territorio gardesano e il suo entroterra.

Partiamo dai luoghi del cuore che si trasformano nella cornice perfetta per gli innamorati. In questo speciale weekend, ecco diverse esperienze da non perdere tra eventi speciali, punti panoramici e installazioni uniche:

Selfie in Love : scatti romantici con il grande cuore installato in diversi punti panoramici. Dove trovarli? A Sirmione, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Garda, Torri del Benaco, Soave e Montagnana;

Terrazza d'amore al Castello Scaligero di Torri del Benaco: salite sulla terrazza del castello e ammirate il grande cuore allestito sulla piazzetta sottostante, per scatti romantici in coppia… dicono che un bacio dato all'interno del cuore porti fortuna!

Garda e la Vela del cuore: a Garda c'è un angolo d'amore speciale nella tensostruttura vista lago sulla piazza del Municipio, dove gli innamorati sono accompagnati da musica dal vivo e tanta animazione per tutti i gusti. Qui le coppie potranno richiedere una pergamena personalizzata con i loro nomi scritti a mano in caratteri gotici. Ma non è tutto: tra le altre iniziative, il 14 febbraio c'è l'appuntamento con il cooking show a cura dello Chef Andrea Cesaro, alle ore 12:00, che svelerà i segreti culinari del Radicchio di Verona I.G.P, oltre al cake painting per coppie dalle 15:00 alle 16:00;

Lazise: il 15 febbraio, alle 17:45 prende vita "Un bacio lungo un minuto" sulle note di un'emozionante colonna sonora, seguito da una spettacolare cascata di coriandoli colorati a forma di cuore. Trovate il cuore giallo: in omaggio un romantico pensiero;

Tour in carrozza a Soave: da Piazza Antenna, il 14 febbraio (dalle 10:00 alle 12:00, ogni mezz'ora), potrete partire per un viaggio romantico a bordo di una carrozza lungo le vie dell'antico borgo scaligero. L'esperienza ha un costo di 25 euro a coppia;

: da Piazza Antenna, il 14 febbraio (dalle 10:00 alle 12:00, ogni mezz’ora), potrete partire per un viaggio romantico a bordo di una carrozza lungo le vie dell’antico borgo scaligero. L’esperienza ha un costo di 25 euro a coppia; Mercatini in Love: nel cuore di alcuni paesi saranno presenti con le loro bancarelle alcuni produttori di artigianato e prodotti tipici. Dove? A Garda tutto il weekend, a Lazise il 14 e 15 febbraio, a Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda e Montagnana il 15 febbraio!

Trekking e baci ad alta quota

Se camminare fa bene al cuore, allora perché non avventurarsi in trekking, escursioni e ciaspolate alla scoperta dei tesori del Lago di Garda… a caccia degli scorci più romantici? Ecco alcune iniziative che vi convinceranno a preparare lo zaino e partire.

Bacio ad alta quota a Malcesine: darsi un bacio passando dalle rive del lago fino a 1.800 metri a bordo della funivia di Malcesine – Monte Baldo non ha prezzo. Qui si ammira il Benaco da una prospettiva unica;

Passeggiata dell'Amore: si parte da Lazise per raggiungere Bardolino (5 Km) oppure si percorre tutto il lungolago fino a Garda (9 km). Ma non è tutto: esiste anche il Sentiero dell'Amore di Ferrara di Monte Baldo, un percorso ad anello di circa 40 minuti che collega il paese con la contrada Castelletti, attraversando il bosco di carpini, noccioli e pini. Adatto a tutti, con dolci saliscendi e tratti pianeggianti;

San Valentino sul Baldo, sotto le stelle dell'amore: a Novezza, con partenza dal noleggio "Le Cime" alle 16:30 del 14 febbraio, si può partecipare a una suggestiva ciaspolata notturna, accompagnata da guide naturalistiche e dagli astrofili. Osservare il cielo stellato mentre si ascoltano storie di miti e costellazioni legate al tema dell'amore è un'esperienza da provare: al rientro, è possibile partecipare a una cena a tema San Valentino, con particolare attenzione ai prodotti del territorio e alla valorizzazione del tartufo del Baldo, eccellenza gastronomica locale;

: a Novezza, con partenza dal noleggio “Le Cime” alle 16:30 del 14 febbraio, si può partecipare a una suggestiva , accompagnata da guide naturalistiche e dagli . Osservare il cielo stellato mentre si ascoltano storie di miti e costellazioni legate al tema dell’amore è un’esperienza da provare: al rientro, è possibile partecipare a una cena a tema San Valentino, con particolare attenzione ai prodotti del territorio e alla valorizzazione del tartufo del Baldo, eccellenza gastronomica locale; Il sentiero di Silvia – un amore oltre il tempo: al Parco Baccio Zanella di Soave, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 del 14 febbraio, si segue il sentiero insieme a un narratore che svelerà i dettagli della travagliata e poetica storia d’amore di Silvia. Ogni coppia riceverà un kit esclusivo: una bottiglia di vino Soave vestita con un’etichetta speciale e due calici di cristallo per brindare all’amore.

Musica in love e spettacoli

I panorami e gli eventi del Lago di Garda in Love 2026 sono accompagnati da immancabili spettacoli musicali e teatrali in diverse località. Da Sirmione a Lazise, passando per Soave e Garda, ecco alcuni appuntamenti da non perdere quest’anno:

Sirmione : il 14 febbraio, alle ore 17:30 in Piazzale Porto, prende vita il concerto della Gran Dama. Musica e voce si diffondono nell’aria con l’incantevole sfondo del Castello per uno spettacolo unico che porta in piazza le migliori canzoni d’amore di tutti i tempi;

Lazise: domenica 15 febbraio, in Piazza Vittorio Emanuele, alle 16:00 inizia il concerto dal vivo con i JOE DIBRUTTO. Un vero e proprio show con canzoni nazionali e internazionali degli Anni '70, vistosi abiti di scena e divertenti coreografie. Sempre a Lazise, il 14 febbraio (alle 16:00, 17:00 e 18:00), il porto ospita l'immortale tragedia romantica di Shakespeare "Romeo e Giulietta". Nel centro storico, inoltre, a deliziare i visitatori è anche il teatro di strada, con intrattenimento comico teatrale itinerante a cura della Compagnia degli Ordallegri (dalle 15:00 alle 18:00);

Soave: nel loggiato di Palazzo di Giustizia, in Piazza Antenna (ore 17:00), il concerto Gospel for Love farà vibrare il cuore del borgo con un'energia travolgente. A seguire, il brindisi Eccellenze nel Loggiato: un momento conviviale con il pregiato vino bianco Soave e i cicchetti preparati con le eccellenze gastronomiche locali. L'accesso è gratuito;

: nel loggiato di Palazzo di Giustizia, in Piazza Antenna (ore 17:00), il concerto Gospel for Love farà vibrare il cuore del borgo con un’energia travolgente. A seguire, il brindisi Eccellenze nel Loggiato: un momento conviviale con il pregiato vino bianco Soave e i cicchetti preparati con le eccellenze gastronomiche locali. L’accesso è gratuito; Garda: musica e divertimento invadono piazza del Municipio, dalle 17:00 alle 18:30, con il Malò Acoustic Trio. Uno spettacolo musicale con una selezione di canzoni italiane e internazionali.

Lago di Garda in Love

Eventi per bambini

Non mancano gli eventi dedicati ai più piccoli (non dimentichiamoci che nello stesso weekend cadono i festeggiamenti di San Valentino e di Carnevale 2026).

A Valeggio sul Mincio, per esempio, segnaliamo il “CARNEVALÈS“: in Piazza Carlo Alberto, dalle 15:30, prende vita la festa in maschera per i bambini, con laboratori creativi, giochi, intrattenimento e il concorso delle mascherine. A rendere tutto ancor più speciale una merenda offerta a base di dolci, tè e cioccolata calda, a cura dell’Associazione Pro Loco Valeggio.

Anche a Garda prende vita il Carnevale dei bambini, domenica 15 febbraio alle 14:30, con sfilata delle maschere seguita da saltimbanco e trampolieri. Nella stessa giornata, alle ore 15:30 i bambini possono assistere anche al divertente spettacolo teatrale “Il Gruffalò”.

A Torri del Benaco, al Molo De Paoli, domenica 15 febbraio (dalle 10:30), prende vita il Carnevale in Love – Reali vs Pirati: tra live show e una sfilata in maschera, l’evento trasforma il paese in un Regno conteso.

Ricordiamo che questa è solo una selezione dei tanti appuntamenti offerti dal ricco programma di Lago di Garda in Love 2026, che potrete consultare sul sito ufficiale Lagodigardainlove.it.