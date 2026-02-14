Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La Reggia Caserta, "la Versailles italiana"

L’amore è magico, si sa, e per festeggiarlo cosa c’è di meglio che un viaggio da regalare alla propria dolce metà? Se anche voi apprezzate i weekend a ritmo lento, per sconnettersi dalla frenesia quotidiana, ecco l’occasione perfetta: un viaggio in treno verso perle inesplorate d’Italia, ma a prezzi mini. Come? Sfruttando la nuova promozione di Italo, che tocca ben 62 stazioni da Nord a Sud.

Si può viaggiare dal 24 febbraio al 25 marzo con sconti dal -10% al -20%, inserendo il codice “LOVE” in fase di ricerca. Ma c’è da affrettarsi, perché questa ghiotta opportunità ha posti limitati (250mila disponibili) e non dura a lungo: avete tempo fino alle ore 11:00 del 16 febbraio per regalare un pensiero speciale a chi amate risparmiando decine di euro.

Alla scoperta di Brescia

Troppo spesso sottovalutata dal punto di vista turistico, Brescia è una città che svela il meglio di sé quando la si esplora a passo lento, attraversando vicoli acciottolati, piazze maestose e altre più intime, dove si affacciano antichi palazzi che hanno infinite storie da raccontare. A marzo le temperature si fanno più miti e il centro storico della Leonessa d’Italia torna ad animarsi: dalla stazione dei treni, con una facile passeggiata di 10 minuti, si raggiungono già le più belle piazze, come piazza Vittoria, piazza Loggia e piazza Duomo. In quest’ultima spiccano le due chiese principali della città: il Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo (elogiate di recente anche dal Guardian, che le ha definite tra le chiese più belle d’Europa).

Da piazza Duomo, un vicolo sale tra i palazzi e le case fino a raggiungere il Castello: da lassù la vista sulla città è una delle più suggestive e romantiche d’Italia. Ma Brescia è perfetta anche per un itinerario culturale tra archeologia e arte: dal magnifico Capitolium, il tempio romano che potrete ammirare passeggiando lungo via dei Musei, fino al Museo di Santa Giulia. Se siete amanti di dipinti, sculture, grafica e moda, allora non potete perdervi la mostra “Liberty. L’arte dell’Italia moderna”, fino al 14 giugno a Palazzo Martinengo, una delle più belle del 2026.

Alla Reggia di Caserta in treno

La Reggia di Caserta è uno dei simboli più straordinari del patrimonio artistico italiano: un palazzo reale monumentale voluto dai Borbone nel ‘700, con oltre 1.200 stanze, decorazioni raffinate, scaloni scenografici e sale affrescate che raccontano secoli di storia. Intorno si estende un parco vastissimo con giardini all’italiana, fontane maestose e un sistema di giochi d’acqua che richiama l’arte dei grandi palazzi europei.

Perché non raggiungere Caserta con i biglietti in promozione di Italo? Il periodo comprende anche l’1 marzo 2026, che coincide con l’ingresso gratuito alla cosiddetta Versailles italiana, reso possibile dall’iniziativa Domenica al Museo, che permette di entrare senza pagare in tutti i musei e parchi archeologici statali. La stazione dei treni, oltretutto, è a due passi dalla Reggia.

A Conegliano tra colline, vigneti e storia

Se sognate un weekend romantico tra panorami morbidi e calici di ottimi vini, Conegliano è la meta perfetta. Porta d’accesso alle Colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, questa elegante cittadina veneta unisce l’atmosfera vivace del centro storico a scorci che profumano di vigneti e primavera. Dalla stazione si raggiunge facilmente via XX Settembre, cuore pulsante tra palazzi affrescati e caffè storici, fino a salire verso il Castello, da cui si apre una vista spettacolare sulle colline.

Tra degustazioni nelle cantine, passeggiate tra filari e soste gourmet, Conegliano è l’idea perfetta per chi vuole regalare (o regalarsi) un viaggio lento immerso tra sapori e piacevoli passeggiate.