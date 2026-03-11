Primavera in fiore, si vola verso le città più belle con le offerte Wizz Air ed easyJet

Tulipani, giardini e sole primaverile: sono tante le città europee che si raggiungono con voli low cost grazie alle promo Wizz Air e easyjet

Viaggio low cost di primavera ad Amsterdam

La primavera non aspetta, in questi giorni sono attive due offerte lampo di easyJet e Wizz Air che vale la pena non lasciarsi scappare: sconti fino al 15% su voli selezionati, validi solo per poche ore.

Wizz Air lancia la promozione “Benvenuta Primavera”: sconto fino al 15% sulla tariffa su voli selezionati di andata e ritorno, prenotabili su wizzair.com o sull’app WIZZ esclusivamente nella giornata dell’11 marzo 2026, fino a mezzanotte. Il periodo di viaggio copre dal 19 marzo al 14 giugno 2026.

La compagnia easyJet, invece, incanta con “Primavera senza confini”: 15% di sconto e un ventaglio di destinazioni che fa venire voglia di aprire subito il calendario. Praga, Atene, Barcellona, Amburgo, Bruxelles, Francoforte, Vienna, Copenaghen, Monaco, Zurigo… e non solo. La promo scade nella mattina del 12 marzo 2026 alle 8:30.

Da Milano Linate ad Amsterdam

Tra le mete europee top per aprile, Amsterdam resta raggiungibile con tratte low cost. Con la promozione easyJet tante date sono in vendita a meno di 30 euro. Durante il mese questa meta smette di essere quella città ordinata e un po’ seria che conosciamo dalle foto e si trasforma in qualcos’altro.

Il 27 aprile è il Koningsdag, la festa del Re, e tutto diventa arancione: i vestiti, i ponti, le barche sui canali cariche di gente che balla. I mercatini spuntano ovunque, si vende di tutto sui marciapiedi, c’è musica da ogni finestra aperta. È rumoroso, affollato, genuinamente allegro nel modo in cui le feste olandesi sanno essere. È anche il periodo perfetto per vedere i tulipani al picco della fioritura.

Il Keukenhof è aperto solo poche settimane l’anno: se ci andate in aprile è proprio il momento giusto.

Keukenhof fiorito ad Amsterdam
Keukenhof in fioritura durante la primavera

Da Roma a Bordeaux

Il collegamento aereo Roma Bordeaux di easyJet è da cogliere al volo: la città con il celebre museo del vino incanta con tratte a meno di 50 euro già nel mese di marzo. Silenziosa, universitaria, perfetta per un weekend.

Con i bistrot lungo il fiume e i dehor, inizia a profumare di primavera. Il centro storico è patrimonio UNESCO e ci si perde volentieri tra i palazzi settecenteschi e i mercati coperti.

Centro storico di Bordeaux in Francia
Scoprire Bordeaux in primavera

Da Milano Malpensa a Creta

Wizz Air ci fa assaggiare l’estate in anticipo con il collegamento Milano Malpensa Candia che ci porta a Creta. Con prezzi incredibilmente accessibili da meno di 40 euro a maggio per chi fa parte del WizzClub, il territorio inizia già a offrire un clima balneabile.

Candia, che è il nome storico di Heraklion, è un buon punto di partenza. Il palazzo minoico di Cnosso è a venti minuti di autobus, e in primavera si visita senza morire di caldo. Il museo archeologico della città è uno dei migliori della Grecia, con collezioni minoiche che non si trovano da nessun’altra parte.

Ma la cosa più bella di Creta a maggio è che si può ancora guidare verso l’interno, verso la Messarà o le Gole di Samaria, senza trovare tutto già prenotato. L’isola è grande e in primavera è lontana dall’overtourism estivo.

Che si scelga di partire con Wizz Air o easyJet le occasioni della primavera sono tante… ma attenzione, le promozioni sono limitate e i posti stanno andando a ruba!

Il porto di Heraklion
Visitare Creta in primavera

