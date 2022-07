I migliori fiumi italiani dove fare un bagno

Siete alla ricerca di paesaggi incontaminati dove immergervi in acque dolci e fresche, per un bagno ristoratore (e magari lontano dalla folla)? In Italia ci sono moltissimi fiumi e torrenti che offrono la possibilità di godere di grande relax: uno dei più famosi è il fiume Ticino, che a cavallo tra Piemonte e Lombardia dà origine ad un parco naturale di immensa bellezza. Qui si possono trovare diverse spiagge - alcune persino attrezzate - dove sembra quasi di stare al mare.